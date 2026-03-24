Co kdyby svět opravdu vedla Čína?
Současně se mluví o rostoucí hrozbě Číny.
Pojďme se zkusit zamyslet, jak by mohl náš budoucí svěr vypadat.
Varování bez hrozby
Jako první je asi dobré zmínit, že českém prostoru se tahle otázka obvykle neklade jako úvaha, ale jako varování. Jako by odpověď byla předem jasná: víc kamer, víc cenzury, méně svobody.
Jenže současné renomované zprávy ukazují něco mnohem nepříjemnějšího pro západní sebeobraz.
Když Freedom House píše o poklesu internetové svobodu v UK kvůli nárůstu postihů za online projevy, umíme si to „zdůvodnit“ – tedy alespoň mainstream media.
U Číny však píšeme o hrozbě pro Západní demokracii a jako o civilizační hrozbě.
Jenže na vlivu Číny ve světě je dnes zajímavé něco jiného a mnohem podstatnějšího.
Čína dnes neurčuje svět hlavně ideologií. Určuje ho stále víc výrobou, robotikou, energií, kritickými surovinami a nově i otevřenou umělou inteligencí.
Možná tedy neplatí, že problémem je svět vedený Čínou. Možná je problém v tom, že Západ si pořád myslí, že svět lze vést bez ní.
Čína by nastavovala svět jinak
Jedna věc je vice než pravděpodobná.
Čína by nastavovala svět jinak, protože už dnes určuje více materiálních podmínek života než většina jejích kritiků.
A jak by to tedy asi mohlo být?
1. Svět vedený Čínou by byl méně misionářský a více suverenistický
Reuters píše, že Čína během války s Íránem veřejně vyzvala hlavně USA a Izrael k zastavení vojenských akcí a varovala před „vicious cycle“, který poškodí celý region i globální růst. Současně píše, že se na China Development Forum Čína letos představila jako stabilní ekonomická síla v době globální nejistoty.
To neznamená, že je altruistická.
Znamená to, že její nabízený jazyk je jazyk stability, obchodu a deeskalace, ne exportu univerzálního politického modelu.
Svět vedený Čínou by nebyl bez hierarchie. Ale byl by mnohem méně posedlý představou, že jedna civilizace má právo vnucovat ostatním jak mají žít.
2. Svět vedený Čínou by byl energeticky realističtější
IEA uvádí, že Čína v roce 2024 investovala do čisté energie více než 625 miliard dolarů a splnila svůj cíl pro kapacitu větru a soláru na rok 2030 už v roce 2024, tedy o šest let dříve. Reuters v únoru napsal, že Čína už má více čisté než fosilní instalované kapacity a čisté zdroje tvoří 51 % jejího výrobního parku. A teď, během íránské války, Reuters znovu ukazuje, že investoři sázejí právě na čínské obnovitelné firmy jako na vítěze energetické nejistoty.
Svět vedený Čínou by nebyl nutně zelenější kvůli „zelené ideologii“. Byl by zelenější proto, že obnovitelné zdroje energie, pokud se aplikují realisticky, jsou prostě výhodné a Čína to pochopila dřív než Evropa.
3. Svět vedený Čínou by byl méně „AI jako proklamace“ a více „AI jako nástroj“
Reuters píše, že americká poradní komise varovala před čínskou dominancí v open-source AI; některé odhady říkají, že kolem 80 % amerických AI startupů už používá čínské open-source modely. Alibaba Qwen už předběhla Llamu v kumulovaných staženích a Siemens veřejně řekl, že v použití čínského open-source AI pro průmyslové modely nevidí nevýhody. Současně letošní čínská vládní zpráva a pětiletý plán tlačí AI Plus, embodied AI, humanoidní roboty, 6G a zavádění AI do reálné ekonomiky.
Pokud by svět vedla Čína, AI by nebyla především hračka investorů a startupových kazatelů. Byla by to státní a průmyslová infrastruktura.
4. Svět vedený Čínou by byl světem moderních technologií, ne proklamací
International Federation of Robotics uvádí, že Čína v roce 2024 instalovala 295 tisíc průmyslových robotů, tedy 54 % světových instalací, a její provozní zásoba průmyslových robotů překročila 2 miliony. To už není dohánění. To je průmyslová gravitace.
Svět vedený Čínou by nebyl světem nekonečných debat o reindustrializaci. Byl by to svět, kde se výroba, technologická kapacita a aplikace nejmodernějších nástrojů prostě znovu bere vážně.
Co říci závěrem
Možná největší omyl Západu není v tom, že Čínu nemá rád.
Možná největší omyl je v tom, že si pořád myslí, že svět lze vést bez ní.
Že lze mít moderní výrobu bez čínské škály, energetickou transformaci bez čínských řetězců, AI bez čínských modelů a geopolitickou stabilizaci bez čínské váhy. Jenže to už dnes nevypadá jako strategie. To vypadá jako popírání reality.
Svět vedený Čínou by zřejmě byl světem, který by víc odměňoval kapacitu, schopnosti, úsilí a hmatatelné výsledky.
A by asi méně světem současného Západního mediálního moralismu bez výkonu.
Pro velkou část planety by to velmi pravděpodobně byl svět praktičtější, funkčnější a méně zatížený civilizačním kazatelstvím. A možná právě proto je tahle představa na Západě tak nepříjemná: ne proto, že by byla absurdní, ale proto, že přestává být nepředstavitelná.
Miroslav Jakab
ČR: konec montovny. Teď je čas udělat z Česka technologického tygra!
Český „montovnový“ model dojel na doraz. Ne proto, že by Češi neuměli. Ale protože stát poslední roky dělal přesný opak toho, co dělají země, které chtějí zbohatnout.
Miroslav Jakab
Čínský Nový rok není „Silvestr".
U nás je Nový rok jedna noc, ohňostroj, „od zítřka jsem nový člověk“... a třetího ledna už člověk zase jí rohlík v autě. V Číně je to jiné. Svátek jara je největší společenská událost roku - a hlavně je to cyklus, ne okamžik.
Miroslav Jakab
Zatímco Češi čtou o „čínské hrozbě", Němci tam ivestují miliardy. Kdo je tady mimo?
V Česku je to jednoduché: když se řekne „Čína“, mainstream má v šuplíku tři reflexy. (1) Krizová ekonomika - deflace, „už to jde ke dnu“ (2) Bezpečnostní hrozba - data do Číny a rizika (3) Kamerový stát - monitoring
Miroslav Jakab
USA, Čína, Rusko... Svět se nezměnil. Jen se vrátila druhá velmoc - a ČR se musí probudit
Od pádu železné opony se nezměnily zákony světa. Mocnosti tu byly vždy. Změnila se jen jedna věc – ale tak velká, že překreslila celé hřiště: vrátila se druhá velmoc.
Miroslav Jakab
Čína Není Problém: EU si Zničila Průmysl Drahými Účty, Ne Zaplavováním.
Poslední dobou se v Evropě rozjelo nové zaklínadlo: „Čínská nadvýroba zaplavuje naše trhy, musíme se bránit.“
