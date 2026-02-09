Čínský Nový rok není „Silvestr“.
Co to ve skutečnosti je
Nejde o jeden večer. Je to celý sváteční cyklus - nálada se zvedá už týdny předem a doznívá až do svátku lampionů. V praxi to funguje jako kombinace našich Vánoc, Nového roku a rodinné „povinné“ návštěvy - jen s tím rozdílem, že v Číně se to nebere jako povinnost, ale jako základní společenský rytmus.
1) Primární je rodina, ne show
Čínský nový rok je největší „rodinná logistická operace“ na světě: lidé se vracejí za rodiči, prarodiči, do rodných měst. V praxi to znamená, že se Čína na několik týdnů přeladí na režim návštěv, péče o rodiče, rodinných setkání a vyrovnání vztahů.
2) Úklid není detail. Je to mentální reset
Před svátky se uklízí a „uzavírá staré“. Ne proto, že by lidé náhle milovali čistotu, ale protože to má význam: ukončit staré věci, aby nový rok nezačínal v rozkladu a nepořádku. Tohle je mimochodem kulturní rozdíl, který Evropané často přehlížejí: méně řečí o „novém začátku“, více reálné přípravy.
3) Symbolika není mystika. Je to společenský jazyk
Červená barva, nápisy na dveřích, přání, tradiční motivy - to není pověra. Je to sdílený kód: prosperita, ochrana, dobrý start, respekt k tradici. V zemi velikosti Číny je takový kód praktická věc: sjednocuje chování a očekávání bez toho, aby to musel řídit nějaký „manuál“ - prostě proto, že to lidé tak cítí a hlavně chtějí.
4) Hongbao (červené obálky): není to o penězích, ale o vazbě
Formálně jsou to „peníze“, což Evropanovi zní materialisticky. Ve skutečnosti je to rituál přání a vztahu. Důležitější než částka je gesto: „patříš k nám“.
5) Jídlo jako kód kultury
Novoroční stůl není „menu“. Je to symbolický slovník: věci, které znějí jako „bohatství“, „dlouhý život“, „štěstí“, „hojnost“. A k tomu jednoduchý fakt: když chcete, aby rodina držela pohromadě, musíte ji občas posadit ke stolu.
A jaký rok přichází? Rok Ohnivého Koně. Žádné přešlapování.
Letos začíná rok Koně - a kdo zná čínský styl myšlení, ví, že to není „horoskop na titulku“. Je to metafora pro náladu roku.
Kůň je tradičně spojovaný s:
- tahem na branku, mobilitou, tempem
- praktičností (výsledek, ne proklamace)
- odvahou udělat rozhodnutí a nést jeho důsledky
- disciplínou: rychlost bez směru je chaos
Jinými slovy: dobrý rok pro ty, kdo pracují s realitou, ne s přáním.
A pokud to mám říct jednou větou, která je současně pozitivní i pravdivá:
Rok Koně přeje tomu, kdo umí spojit energii s řádem - a nevyměňuje výkon za sebeuklidňující řeči.
Drobná poznámka pro nás
Evropa má ráda „správná slova“. Čína má tradičně silnější důraz na „správné nastavení věcí tak, aby fungovaly“.
Čínský Nový rok je dobrá připomínka, že společnost drží pohromadě hlavně vztahy, povinnosti a schopnost reálně něco udělat - ne jen komentovat
Přeji všem šťastný, produktivní a hlavně zajímavý rok Ohnivého Koně, který začíná 17.02. 2026 našeho kalendáře.
Miroslav Jakab
Zatímco Češi čtou o „čínské hrozbě“, Němci tam ivestují miliardy. Kdo je tady mimo?
V Česku je to jednoduché: když se řekne „Čína“, mainstream má v šuplíku tři reflexy. (1) Krizová ekonomika - deflace, „už to jde ke dnu“ (2) Bezpečnostní hrozba - data do Číny a rizika (3) Kamerový stát - monitoring
Miroslav Jakab
USA, Čína, Rusko... Svět se nezměnil. Jen se vrátila druhá velmoc - a ČR se musí probudit
Od pádu železné opony se nezměnily zákony světa. Mocnosti tu byly vždy. Změnila se jen jedna věc – ale tak velká, že překreslila celé hřiště: vrátila se druhá velmoc.
Miroslav Jakab
Čína Není Problém: EU si Zničila Průmysl Drahými Účty, Ne Zaplavováním.
Poslední dobou se v Evropě rozjelo nové zaklínadlo: „Čínská nadvýroba zaplavuje naše trhy, musíme se bránit.“
Miroslav Jakab
„We need railways, not lectures“ aneb Proč si Afrika vybírá Čínu.
K napsání tohoto textu mě přiměla série komentářů pod mým minulým blogem (https://blog.idnes.cz/jakab/opiove-valky-neskoncily-proc-zapad-ztraci-duveru-ciny-i-sveta.Bg25100830/diskuse).
Miroslav Jakab
AI: Nejvyšší forma propagandy? A proč musí Evropa jednat.
Dnes? Dnes je to algoritmus. A brzy i váš bankéř, váš učitel, váš politický analytik. Umělá inteligence (AI) se stala tím, čím byly kdysi tiskárny biblí nebo gotické katedrály – nástrojem formování reality.
