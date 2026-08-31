Čína ví, kam jde. My hlavně víme, kdy budou volby...
Mají prostě systém, který dovoluje říct: Tohle chceme vybudovat – a budeme na tom pracovat, dokud to nebude stát.
Když něco nefunguje, upraví postup. Nezahodí celý plán jen proto, že přišla nová vláda.
My děláme pravý opak.
Jedna vláda něco zavede. Druhá to zruší. Třetí „opraví“ původní návrh. A tak stále dokola. Každý přitom chce hlavně přežít příští volby.
A tak řešíme důchody na čtyři roky, energetiku na čtyři roky, školství na čtyři roky a průmysl také na čtyři roky.
Jenže továrna, výzkum ani nová technologie se za jedno volební období nevybudují.
Čína to pochopila dávno.
Proto má dnes baterie, elektromobily, rychlovlaky, drony, robotiku, solární technologie a stále silnější výzkum.
My máme tiskové konference.
Ještě horší je naše představa, že naše problémy za nás vyřeší Amerika nebo Brusel.
Nevyřeší.
Amerika se stará o Ameriku. Chrání svůj průmysl, své firmy a svá pracovní místa.
A dělá dobře.
Hloupí jsme my, pokud čekáme něco jiného.
Pro Česko je situace ještě horší. Jsme silně navázaní na německý průmysl. Když Němci začnou zavírat fabriky a propouštět, zakázky zmizí i českým firmám.
Německý problém se tak velmi rychle stane problémem českým. A možná ještě bolestivějším.
Přitom máme před sebou obrovskou příležitost.
Čínu.
Ne jako dalšího majitele montovny.
Přiveďme sem čínské výzkumníky, firmy, laboratoře a kapitál. Vyvíjejme společně baterie, robotiku, energetiku, AI, nové materiály a průmyslové technologie.
Čína má peníze, obrovský trh, průmyslovou základnu a rychlost.
My pořád ještě máme schopné techniky, průmyslovou tradici a místo uprostřed Evropy. A především stále naléhavější potřebu změnit ekonomický model založený na tom, že levně a dobře vyrábíme pro někoho jiného.
Tak proč toho nevyužít?
Čína buduje svou budoucnost.
Amerika buduje svou budoucnost.
Německo i Francie budou vždy především chránit svou.
A my bychom konečně mohli přestat mudrovat o jejich zájmech a začít budovat tu naši.
Miroslav Jakab
My máme evropské ceny. Čína má moderní život za normální peníze.
Když Čína vyráběla levné hračky, Západ se jí smál. Když stavěla továrny, vysvětlovalo se, že jen kopíruje.
Miroslav Jakab
České divadlo pokračuje: Vystrčil znovu míří na Taiwan!
V české debatě se z Taiwanu udělala póza. Jednou je to „ostrůvek demokracie“, podruhé morální klacek na Čínu, potřetí levná kulisa pro politiky, kteří si chtějí doma připadat světově.
Miroslav Jakab
Co kdyby svět opravdu vedla Čína?
Dnes se mluví o „rozpadu mezinárodního řádu“ a o tom, že staré jistoty končí. Jenže většina těchto debat je ve skutečnosti jen dlouhé lamentování nad koncem starých dobrých časů Západních pravidel platných pro všechny.
Miroslav Jakab
ČR: konec montovny. Teď je čas udělat z Česka technologického tygra!
Český „montovnový“ model dojel na doraz. Ne proto, že by Češi neuměli. Ale protože stát poslední roky dělal přesný opak toho, co dělají země, které chtějí zbohatnout.
Miroslav Jakab
Čínský Nový rok není „Silvestr“.
U nás je Nový rok jedna noc, ohňostroj, „od zítřka jsem nový člověk“... a třetího ledna už člověk zase jí rohlík v autě. V Číně je to jiné. Svátek jara je největší společenská událost roku - a hlavně je to cyklus, ne okamžik.
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