Čína už tvoří budoucnost. Hollywood se jí bojí.
Dnes, 23. října 2026, vstupuje do čínských kin Sanxingdui: Příběhy budoucnosti a minulosti. První čínský celovečerní film vytvořený pomocí generativní AI, který získal povolení k celostátní distribuci v kinech.
Sto minut. Více než 1,2 milionu vygenerovaných obrazových podkladů. Stovky přepracování. Dva roky práce. Náklady přes deset milionů jüanů (v našich konrunách něco málo přes 30 milionů).
Tři tisíce let stará čínská civilizace se zde setkává s budoucností superinteligence. Žádné digitální kopie slavných herců. Originální postavy, lidská představivost a technologie, která otevírá zcela nové možnosti filmové tvorby.
Starověká Čína a nejmodernější technologie. Minulost, na kterou může být národ hrdý, a budoucnost, kterou má odvahu vytvářet.
A co mezitím předvádí část údajně pokrokového Západu?
Když nizozemská producentka Eline van der Velden představila virtuální herečku Tilly Norwood, Hollywood pobouřeně protestoval. Herecké odbory projekt odsoudily. A samotná tvůrkyně podle britského Guardianu čelila dokonce výhrůžkám smrtí.
Výhrůžkám smrtí! Kvůli herečce, která ani neexistuje!
Jak absurdní symbol strachu z technologické změny!
Samozřejmě, o právech herců a autorů se má diskutovat. Ale když se z technologické inovace stane nepřítel a z jejího tvůrce terč nenávisti, něco je špatně.
A právě zde vidím jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi dnešní Čínou a částí západního světa.
Tam, kde jiní brání zavedené pořádky, Čína zkouší nové cesty. Tam, kde jiní hledají důvody, proč něco nejde, Čína investuje, experimentuje a vytváří.
Nečeká, až jí Hollywood schválí budoucnost. Nepotřebuje souhlas západních celebrit. A dávnou minulostí je doba kdy byla levnou továrnou pro svět, který si kdysi myslel, že má monopol na technologii, kulturu i pokrok.
Čína chce tvořit a daří se jí to enormě. Vlastní technologie. Vlastní příběhy. Vlastní budoucnost.
Bude Sanxingdui skutečně dobrým filmem? To ukážou diváci. Technologický milník není automaticky uměleckým vítězstvím.
Ale jedno je jisté: čínští filmaři dokázali převést odvážný experiment do podoby stominutového filmu pro skutečná kina. Nezůstali u diskusí o tom, zda to vůbec lze.
Dokázali, že to lze.
A v tom vidím sílu současné Číny. Země, která za několik desetiletí dokázala proměnit svou ekonomiku, průmysl i technologické schopnosti, dnes sama určuje směr. A to nejen v EV, kinematografii a umělé inteligenci.
Zatímco někteří na Západě se budoucnosti bojí, Čína jí otevírá dveře.
A od dnešního dne ji také promítá na filmovém plátně.
Miroslav Jakab
Rozhodne tento týden o osudu Evropy? Šefčovič jede do Pekingu.
Ve čtvrtek a v pátek bude Maroš Šefčovič jednat v Pekingu. Půjde o druhé kolo obchodních a investičních konzultací EU-Čína a řešit se má obchod, investice, exportní kontroly i další sporné otázky.
Miroslav Jakab
Co když je chyba v demokracii samotné?
Evropa nám namlouvá – a dnes už většina lidí i sama sobě –, že náš politický systém je vrcholem civilizace. Že zastupitelská demokracie je nejen nejlepší, ale prakticky jediný správný způsob vlády.
Miroslav Jakab
EU bojuje s Čínou za záchranu průmyslu. Ten se jí zatím stěhuje právě do Číny!
Evropská unie se pustila do dalšího spravedlivého boje. Tentokrát zachraňuje evropský průmysl před Čínou. Cla, „de-risking“, ochranná opatření, další strategie.
Miroslav Jakab
Čína ví, kam jde. My hlavně víme, kdy budou volby...
Čína plánuje na deset, patnáct, dvacet let. My na příští volby. A pak se divíme, že nás předbíhá. Není to tím, že by Číňané byli kouzelníci.
Miroslav Jakab
My máme evropské ceny. Čína má moderní život za normální peníze.
Když Čína vyráběla levné hračky, Západ se jí smál. Když stavěla továrny, vysvětlovalo se, že jen kopíruje.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
Nové vedení Brna lidem zlevní MHD na čtvrtinu, má to však zásadní podmínku
V současnosti za roční lístek na MHD v Brně, takzvanou šalinkartu, zaplatí lidé 4 750 korun....
Soud přijal dva návrhy na přezkoumání voleb ve dvou pardubických obvodech
Pardubický krajský soud obdržel dva návrhy na přezkoumání výsledků komunálních voleb ve dvou...
Těšínská Bajka uvede dětskou detektivku o zázracích přírody
Dětská scéna Bajka v Českém Těšíně na Karvinsku uvede 24. října premiéru inscenace Kulička, která...
Soud v hradeckém kraji přezkoumá volby v Rokytnici, Jetřichově a Trutnově
Krajský soud v Hradci Králové dostal návrhy na přezkoumání komunálních voleb v Rokytnici v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 35
- Celková karma 16,15
- Průměrná čtenost 373x