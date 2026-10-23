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Čína už tvoří budoucnost. Hollywood se jí bojí.

Miroslav Jakab
Zatímco na Západě vyvolává umělá inteligence často pobouření a někteří její průkopníci dokonce dostávají výhrůžky smrtí, Čína právě udělala další krok do budoucnosti. Ne slovy. Činy.

Dnes, 23. října 2026, vstupuje do čínských kin Sanxingdui: Příběhy budoucnosti a minulosti. První čínský celovečerní film vytvořený pomocí generativní AI, který získal povolení k celostátní distribuci v kinech.

Sto minut. Více než 1,2 milionu vygenerovaných obrazových podkladů. Stovky přepracování. Dva roky práce. Náklady přes deset milionů jüanů (v našich konrunách něco málo přes 30 milionů).

Tři tisíce let stará čínská civilizace se zde setkává s budoucností superinteligence. Žádné digitální kopie slavných herců. Originální postavy, lidská představivost a technologie, která otevírá zcela nové možnosti filmové tvorby.

Starověká Čína a nejmodernější technologie. Minulost, na kterou může být národ hrdý, a budoucnost, kterou má odvahu vytvářet.

A co mezitím předvádí část údajně pokrokového Západu?

Když nizozemská producentka Eline van der Velden představila virtuální herečku Tilly Norwood, Hollywood pobouřeně protestoval. Herecké odbory projekt odsoudily. A samotná tvůrkyně podle britského Guardianu čelila dokonce výhrůžkám smrtí.

Výhrůžkám smrtí! Kvůli herečce, která ani neexistuje!

Jak absurdní symbol strachu z technologické změny!

Samozřejmě, o právech herců a autorů se má diskutovat. Ale když se z technologické inovace stane nepřítel a z jejího tvůrce terč nenávisti, něco je špatně.

A právě zde vidím jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi dnešní Čínou a částí západního světa.

Tam, kde jiní brání zavedené pořádky, Čína zkouší nové cesty. Tam, kde jiní hledají důvody, proč něco nejde, Čína investuje, experimentuje a vytváří.

Nečeká, až jí Hollywood schválí budoucnost. Nepotřebuje souhlas západních celebrit. A dávnou minulostí je doba kdy byla levnou továrnou pro svět, který si kdysi myslel, že má monopol na technologii, kulturu i pokrok.

Čína chce tvořit a daří se jí to enormě. Vlastní technologie. Vlastní příběhy. Vlastní budoucnost.

Bude Sanxingdui skutečně dobrým filmem? To ukážou diváci. Technologický milník není automaticky uměleckým vítězstvím.

Ale jedno je jisté: čínští filmaři dokázali převést odvážný experiment do podoby stominutového filmu pro skutečná kina. Nezůstali u diskusí o tom, zda to vůbec lze.

Dokázali, že to lze.

A v tom vidím sílu současné Číny. Země, která za několik desetiletí dokázala proměnit svou ekonomiku, průmysl i technologické schopnosti, dnes sama určuje směr. A to nejen v EV, kinematografii a umělé inteligenci.

Zatímco někteří na Západě se budoucnosti bojí, Čína jí otevírá dveře.

A od dnešního dne ji také promítá na filmovém plátně.

Autor: Miroslav Jakab | pátek 23.10.2026 13:44 | karma článku: 0 | přečteno: 38x
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Miroslav Jakab

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Vystudovaný matematik, věnující se celý život logistice. Mezi moje celoživotní koníčky patří historie (zejména čínská), čínština a čajová kultura.

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