Čína očima člověka, který v ní žil

Průměrný Čech v Číně nikdy nebyl. Svůj názor si tak vytváří převážně na základě zpráv z médií. A jaké ty zprávy jsou? Většinou negativní.

Čína je v nich popisována jako autoritářský stát, „systémový rival“, technologická hrozba nebo jako země chudoby a nízkých mezd. Pokud už se objeví zmínka o čínských inovacích, je to často v tónu varování – jako něco, co nás „ohrožuje“, nebo co „nám ujíždí“.

Tyto články často píšou lidé, kteří v Číně nežili. A pokud ano, většinou nemluvili čínsky a zůstali v expatských enklávách – s minimálním kontaktem s běžným životem.

Já v Číně žil roky. A můj pohled je jiný – ne z přesvědčení, ale ze zkušenosti.

Dvě kultury, dvě optiky

Západ (včetně Česka) klade důraz na individualitu. Autenticita, i když je konfliktní. Rodina jako soukromá věc. Tradice často jako přítěž. Autorita? Spíš ironický terč než přirozený prvek společnosti. Stát? Nutné zlo. Smysl života? Osobní naplnění – ideálně nezávislé na druhých.

V Číně je optika jiná. Průměrný Číňan nevidí konflikt jako cíl. Hledá soulad. Neptá se, jak systém změnit podle sebe, ale jak najít své místo v něm – a tím přispět k jeho fungování. Protože čím lépe funguje celek, tím stabilnější a lepší je život jednotlivce.

Nepřispívá z donucení, ale z pocitu role – a s vědomím, že bez stabilního rámce není individuální úspěch nic než křehká iluze.

Každodenní život: konkrétně a jednoduše

Většina cizinců žije v tzv. expat bublině. Místo poznávání kultury sledují CNN, jí pizzu v „international district“ a stěžují si, že „nikdo neumí pořádně anglicky“. Není to výtka. Ale pokud se z toho kruhu vymaníte, uvidíte jinou Čínu.

Každé ráno jsem v Chongqingu vídal skupinu důchodců, jak v parku cvičí taiji. Jeden z nich mi řekl: „Když se hýbu, žiju.“ Každý večer je na náměstích slyšet hudba a spousta tančících lidí – většinou v menších skupinkách, neboť každá skupinka tančí na jinou hudbu. A nejen, že to nikomu nevadí – naopak! Každý si může vybrat to své.

Jednou jsem přes WeChat reklamoval boty. Za tři hodiny mi kurýr zazvonil u dveří. Zboží naskenoval, převzal a za další dva dny jsem měl boty nové. Nikdo nic nevysvětloval, nikdo nic nekomplikoval.

Kamery a důvěra

Cizince často překvapí množství kamer v čínských městech. Někteří se cítí nesví – připadají si sledovaní.

Jenže místní to tak nevnímají. Naopak: mnozí si přítomnost kamer pochvalují. Zvyšují bezpečnost. Pomáhají rychle řešit krádeže, nehody, konflikty. A podobně funguje i systém sociálního kreditu.

Není to žádný „velký bratr“, jak to interpretují lidé zvenku. Je to spíš způsob, jak udržet základní slušnost. Systém pomáhá zamezit tomu, co u nás vidíme čím dál častěji: chuligáni ve vlaku, co opakovaně terorizují ostatní. Podvodníci, co z lidí lákají peníze. V Číně by si tito lidé prostě příště nezakoupili lístek, nebo by jim banka neotevřela účet. Nejde o trest, ale o zpětnou vazbu – podobně jako u nás funguje bankovní registr. Jen s větším důrazem na celospolečenské chování.

A důležité je: většina Číňanů ten systém vítá. Kamery i sociální kredit vnímají jako pomůcku ke zkulturnění prostředí.

Čína není chudá ani zaostalá

Dávno pryč jsou doby nízkých mezd. Výrobci, kteří na nich stavěli, se přesunuli jinam. V Číně zůstaly firmy s vysokou přidanou hodnotou, automatizací a vývojem. Mnohé využívají roboty – nejen v továrnách, ale i v doručování. Plně automatizované tak zvané „dark factories“.

Městská doprava? Efektivní a levná. Cesty mezi městy? Rychlovlaky. Věci každodenní potřeby? Doručení během hodin. A to i do malých měst.

AI Plus: konkrétní plán, ne heslo

V srpnu oznámila Čína plán AI Plus – masivní integraci umělé inteligence do ekonomiky i veřejných služeb.

  • 2027: pokrytí všech provinčních a velkých okresních měst,
  • 2028: 90 % škol, nemocnic a úřadů ve městech nad 300 000 obyvatel (což je přes 600 měst s více než 700 miliony lidí),
  • 2030: celostátní pokrytí.

A to nejen doma – AI řešení nabízí i partnerům v rámci Pásu a Stezky. A zájem mají.

Závěr? Možná je čas změnit optiku

Zatímco česká média se drží negativního rámce, německé firmy v Číně masivně investují. Sledují realitu, ne ideologii.

Možná je čas, abychom i my přestali sledovat Čínu skrz titulky – a začali ji poznávat skrz lidi.

Protože tam venku je země, která je jiná než ta, jakou známe z novin. A která by nám – pokud se rozhodneme naslouchat – mohla mít co nabídnout.

Autor: Miroslav Jakab | pondělí 15.9.2025 14:44 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Miroslav Jakab

  • Počet článků 17
  • Celková karma 14,83
  • Průměrná čtenost 332x
Vystudovaný matematik, věnující se celý život logistice. Mezi moje celoživotní koníčky patří historie (zejména čínská), čínština a čajová kultura.

