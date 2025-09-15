Čína očima člověka, který v ní žil
Čína je v nich popisována jako autoritářský stát, „systémový rival“, technologická hrozba nebo jako země chudoby a nízkých mezd. Pokud už se objeví zmínka o čínských inovacích, je to často v tónu varování – jako něco, co nás „ohrožuje“, nebo co „nám ujíždí“.
Tyto články často píšou lidé, kteří v Číně nežili. A pokud ano, většinou nemluvili čínsky a zůstali v expatských enklávách – s minimálním kontaktem s běžným životem.
Já v Číně žil roky. A můj pohled je jiný – ne z přesvědčení, ale ze zkušenosti.
Dvě kultury, dvě optiky
Západ (včetně Česka) klade důraz na individualitu. Autenticita, i když je konfliktní. Rodina jako soukromá věc. Tradice často jako přítěž. Autorita? Spíš ironický terč než přirozený prvek společnosti. Stát? Nutné zlo. Smysl života? Osobní naplnění – ideálně nezávislé na druhých.
V Číně je optika jiná. Průměrný Číňan nevidí konflikt jako cíl. Hledá soulad. Neptá se, jak systém změnit podle sebe, ale jak najít své místo v něm – a tím přispět k jeho fungování. Protože čím lépe funguje celek, tím stabilnější a lepší je život jednotlivce.
Nepřispívá z donucení, ale z pocitu role – a s vědomím, že bez stabilního rámce není individuální úspěch nic než křehká iluze.
Každodenní život: konkrétně a jednoduše
Většina cizinců žije v tzv. expat bublině. Místo poznávání kultury sledují CNN, jí pizzu v „international district“ a stěžují si, že „nikdo neumí pořádně anglicky“. Není to výtka. Ale pokud se z toho kruhu vymaníte, uvidíte jinou Čínu.
Každé ráno jsem v Chongqingu vídal skupinu důchodců, jak v parku cvičí taiji. Jeden z nich mi řekl: „Když se hýbu, žiju.“ Každý večer je na náměstích slyšet hudba a spousta tančících lidí – většinou v menších skupinkách, neboť každá skupinka tančí na jinou hudbu. A nejen, že to nikomu nevadí – naopak! Každý si může vybrat to své.
Jednou jsem přes WeChat reklamoval boty. Za tři hodiny mi kurýr zazvonil u dveří. Zboží naskenoval, převzal a za další dva dny jsem měl boty nové. Nikdo nic nevysvětloval, nikdo nic nekomplikoval.
Kamery a důvěra
Cizince často překvapí množství kamer v čínských městech. Někteří se cítí nesví – připadají si sledovaní.
Jenže místní to tak nevnímají. Naopak: mnozí si přítomnost kamer pochvalují. Zvyšují bezpečnost. Pomáhají rychle řešit krádeže, nehody, konflikty. A podobně funguje i systém sociálního kreditu.
Není to žádný „velký bratr“, jak to interpretují lidé zvenku. Je to spíš způsob, jak udržet základní slušnost. Systém pomáhá zamezit tomu, co u nás vidíme čím dál častěji: chuligáni ve vlaku, co opakovaně terorizují ostatní. Podvodníci, co z lidí lákají peníze. V Číně by si tito lidé prostě příště nezakoupili lístek, nebo by jim banka neotevřela účet. Nejde o trest, ale o zpětnou vazbu – podobně jako u nás funguje bankovní registr. Jen s větším důrazem na celospolečenské chování.
A důležité je: většina Číňanů ten systém vítá. Kamery i sociální kredit vnímají jako pomůcku ke zkulturnění prostředí.
Čína není chudá ani zaostalá
Dávno pryč jsou doby nízkých mezd. Výrobci, kteří na nich stavěli, se přesunuli jinam. V Číně zůstaly firmy s vysokou přidanou hodnotou, automatizací a vývojem. Mnohé využívají roboty – nejen v továrnách, ale i v doručování. Plně automatizované tak zvané „dark factories“.
Městská doprava? Efektivní a levná. Cesty mezi městy? Rychlovlaky. Věci každodenní potřeby? Doručení během hodin. A to i do malých měst.
AI Plus: konkrétní plán, ne heslo
V srpnu oznámila Čína plán AI Plus – masivní integraci umělé inteligence do ekonomiky i veřejných služeb.
- 2027: pokrytí všech provinčních a velkých okresních měst,
- 2028: 90 % škol, nemocnic a úřadů ve městech nad 300 000 obyvatel (což je přes 600 měst s více než 700 miliony lidí),
- 2030: celostátní pokrytí.
A to nejen doma – AI řešení nabízí i partnerům v rámci Pásu a Stezky. A zájem mají.
Závěr? Možná je čas změnit optiku
Zatímco česká média se drží negativního rámce, německé firmy v Číně masivně investují. Sledují realitu, ne ideologii.
Možná je čas, abychom i my přestali sledovat Čínu skrz titulky – a začali ji poznávat skrz lidi.
Protože tam venku je země, která je jiná než ta, jakou známe z novin. A která by nám – pokud se rozhodneme naslouchat – mohla mít co nabídnout.
Miroslav Jakab
Soudce Ti: Starodávný učenec a politik se vrací
Čína ho znala dávno. Západ si ho ‚všiml‘, až když nizozemský diplomat přeložil čínský román o něm. Kdo byl soudce Ti (Di Renjie) a jak se stal popkulturní ikonou dneška?
Miroslav Jakab
Když se i Indie s Pákistánem spojí. Proč Západu uniká realita?
V Evropě jsme si zvykli vnímat svět černobíle. Kdo není s námi, je nepřítel. Kdo se neklaní západním „hodnotám“, je tyran. Ale v Tianjinu někdo tuhle černobílou masku strhl. A pod ní nebyla pravda - ale propaganda.
Miroslav Jakab
Hedvábná stezka vědění: Cesta od montovny k mozkovně
O Hedvábné stezce se dnes často mluví jako o vlacích, přístavech a geopolitice – ale ta pravá nikdy nebyla jen obchodní trasou. Byla cestou vědění, jazyků, umění i civilizačního respektu.
Miroslav Jakab
Když civilizace volá a někteří neslyší: Z Číny až k Sámovi
Když se někdo odmítne změnit, dějiny jdou dál bez něj. Od čínské říše Beiwei přes Avary až k Sámovi – a možná dnes znovu, v době nástupu umělé inteligence.
Miroslav Jakab
Evropa reguluje. Zbytek světa tvoří budoucnost!
Umělá inteligence už není budoucnost – je přítomnost. Ale zatímco v USA a Číně mění ekonomiku, školství i společenské struktury, Evropa se zabývá regulacemi. Co když tím sama sobě zavírá dveře k budoucnosti?
|Další články autora
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla
Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu,...
Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání
Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel...
Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi
Busta Jana Masaryka, ceremoniální plášť nebo zcela nový portrét Alice Masarykové. Ministerstvo...
V Utahu nastražili bombu pod auto televize informující o Kirkově případu
Úřady v americkém Salt Lake City zatkly dva muže podezřelé z nastražení bomby pod vůz televizní...
- Počet článků 17
- Celková karma 14,83
- Průměrná čtenost 332x