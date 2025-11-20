Čína Není Problém: EU si Zničila Průmysl Drahými Účty, Ne Zaplavováním.
Na LinkedIn se k tomu objevují hezké grafy. Jeden z nich ukazuje, jak se vyvíjely čínské exporty v roce 2025:
- do USA prudký pád,
- do EU víceméně rovina,
- ostře nahoru Asie a zbytek světa.
Jinými slovy: tsunami čínského exportu teče hlavně mimo Evropu a USA. My tu pořád mluvíme o „zaplavování“, ale čísla říkají spíš „stagnace na vysokém, ale stabilním levelu“.
Tak kde je tedy skutečný problém?
Grafy, které se moc neukazují: elektřina a konkurenceschopnost
Podívejme se na jiné obrázky.
( Estimated final electricity price for large industrial customers in energy-intensive industries, 2019-2024 – Charts – Data & Statistics - IEA)
Tento graf porovnává průmyslové ceny elektřiny – Itálie, Německo, Francie, EU jako celek, USA, Čína, Indie…
Výsledek:
- Itálie a Německo vysoko v oblacích,
- EU průměr taky vysoko,
- Čína i USA výrazně níž.
Následující graf sleduje ceny průmyslové elektřiny v čase. V EU křivka dlouhodobě sedí nahoře – a po roce 2021 letí ještě výš.
Čína naopak klidná, stabilní, na nižší úrovni. USA nejníže.
( High cost of energy - BusinessEurope)
Když si to přeložíme do normální řeči:
My vyrábíme za ceny elektřiny, při kterých Číňan nebo Američan teprve uvažuje, jestli má vůbec smysl zapínat stroj.
Evropa si sama:
- zabila levnou energii (plyn, uhlí, jaderné bloky),
- k tomu přidala systém povolenek, dotací, regulací a zákazu všeho možného,
- a teď se diví, že továrny mizí a čínské zboží je levnější.
Tohle není konspirační teorie. To je prostá fyzika a ekonomika.
„Nadvýroba“ nebo náskok? Zelený průmysl v číslech
Poslední graf ukazuje růst výrobní kapacity energie z obnovitelných zdrojů (soláry, baterie, atd.) podle regionů:
( Renewable electricity capacity growth by country/region, main case, 2017-2030 – Charts – Data & Statistics - IEA)
- Čína dominuje řádově: několik tisíc jednotek kapacity.
- EU, USA, Indie, Latinská Amerika, ASEAN – všechno podstatně menší sloupečky, často jen na úrovni stovek.
EU:
- vymyslela Green Deal,
- nastavila přísné normy,
- zavedla emisní povolenky, uhlíková cla a „dobře míněné“ regulace,
ale odmítla za to zaplatit základní účet: levnější, stabilní, dlouhodobě předvídatelnou energii pro průmysl. A to ani nemluvím o hluboce podceněné infrastruktuře a rozvodných sítích.
Výsledek?
Evropa objednala zelenou transformaci – ale sama sebe donutila spoléhat se zejména na dovoz.
A teď, když Čína opravdu vyrobila to, co si svět objednal, mluvíme o „nadvýrobě“ a „dumpingu“.
EU nahrazuje fyziku ideologií – a pak hledá viníka
Místo aby se otevřeně řeklo:
- že bez levné, stabilní energie žádná průmyslová velmoc neexistuje,
- že bez růstu se nemají z čeho platit sociální systémy ani „zelené sny“,
- že bez předvídatelného prostředí podniky prostě neinvestují,
vymyslíme si strašáka „čínské nadvýroby“.
Lépe to vypadá v televizní debatě. Doma se pak nemusí říkat, kdo zavřel jádro, kdo rozbil vztahy s levnými dodavateli energie, kdo roky zvyšoval regulaci a daně, zatímco ostatní investovali do kapacit.
Ano, čínský průmysl je obrovský. Ale Evropa se z trhu nevyhazuje tím, že je malá. Vyhazuje se tím, že je drahá a pomalá.
Co kdybychom Čínu neřešili jako strašidlo, ale jako partnera?
Představme si na chvíli jiný přístup.
Místo cel, vyšetřování a moralizování:
- dohody s čínskými firmami na dodávky levných komponentů pro naši energetiku (mimochodem čínské jaderné reaktory jsou jedny z nejlepších a nejbezpečnějších na světě),
- společné projekty v bateriích, solárech, sítích a přenosu energie,
- spolupráci v logistice a infrastruktuře – od železnic po přístavy,
- přístup na čínský trh tam, kde Evropa ještě má co nabídnout (stroje, chemie, některé služby).
Pro Česko konkrétně:
- využít čínské zkušenosti s vysokorychlostní železnicí, tunely, mosty, logistickými koridory,
- otevřít se čínským investorům v průmyslu, kde potřebujeme kapacitu a ne dotovanou nezaměstnanost,
- přestat se bát, že každá spolupráce „ohrožuje naši suverenitu“, zatímco reálně nás ohrožuje hlavně vlastní ekonomická slabost.
Spolupráce s Čínou samozřejmě nevyřeší všechno. Ale může zlevnit transformaci, přinést investice a otevřít odbyt pro naše firmy. To je víc než prázdné politické gesto „tvrdosti“ vůči Pekingu, z kterého ČR nezíská vůbec nic.
Závěrem
Můžeme dál vyvěšovat transparenty proti „čínské nadvýrobě“ a doufat, že tím zakryjeme:
- drahou energii,
- nulový růst,
- a regulacemi přidušený průmysl.
Nebo si můžeme přiznat, že problém není Čína, ale naše vlastní rozhodnutí – a začít podle toho jednat:
- zlevnit energii,
- zjednodušit prostředí pro výrobu,
- a přestat dělat z Číny bič na odvádění pozornosti.
Čína se bez Evropy obejde. Otázka zní:
Umí se Evropa obejít bez reality fyziky a ekonomiky – jen s ideologií a strašáky?
Miroslav Jakab
„We need railways, not lectures“ aneb Proč si Afrika vybírá Čínu.
K napsání tohoto textu mě přiměla série komentářů pod mým minulým blogem (https://blog.idnes.cz/jakab/opiove-valky-neskoncily-proc-zapad-ztraci-duveru-ciny-i-sveta.Bg25100830/diskuse).
Miroslav Jakab
AI: Nejvyšší forma propagandy? A proč musí Evropa jednat.
Dnes? Dnes je to algoritmus. A brzy i váš bankéř, váš učitel, váš politický analytik. Umělá inteligence (AI) se stala tím, čím byly kdysi tiskárny biblí nebo gotické katedrály – nástrojem formování reality.
Miroslav Jakab
Opiové války neskončily: Proč Západ ztrácí důvěru Číny i světa
Ne, Čína nikdy nedostala omluvu. A možná ji ani nechce. Ale stále čeká na něco mnohem zásadnějšího – na uznání.
Miroslav Jakab
Brusel ideologie, USA pragmatismus. Zastavíme pád průmyslu?
Zatímco svět se mění, Evropa uvízla v minulosti. Tváří se jako centrum světa, ale skutečný vývoj probíhá jinde – v USA, v Asii, a především v Číně. Evropa dnes už není lídrem. Je brzdičem. A v tom spočívá naše česká příležitost.
Miroslav Jakab
Čína očima člověka, který v ní žil
Průměrný Čech v Číně nikdy nebyl. Svůj názor si tak vytváří převážně na základě zpráv z médií. A jaké ty zprávy jsou? Většinou negativní.
