České divadlo pokračuje: Vystrčil znovu míří na Taiwan!
Jenže realita je mnohem prostší a pro české moralisty mnohem méně pohodlná: taiwanská otázka není česká, evropská ani americká. Z pohledu Pekingu je to otázka čínské suverenity, územní celistvosti a nedokončené občanské války. A právě tak ji Čínská lidová republika oficiálně popisuje i dnes.
První věc, kterou česká debata systematicky zamlčuje, je jednoduchá: Peking netvrdí nic nejasného ani nového. Tvrdí, že na světě existuje jen jedna Čína, že Taiwan je její neoddělitelnou součástí a že princip jedné Číny je základní normou mezinárodních vztahů i politickým základem vztahů s ČLR.
Druhá věc je ještě nepříjemnější pro všechny, kdo chtějí z Taiwanu dělat dávno uzavřený samostatný stát: ani právní rámec v samotném Taipeji nestojí na konceptu „Republiky Taiwan“. Dodatkové články ústavy ROC mluví o stavu „před národním sjednocením“, o „svobodné oblasti Republiky Čína“ a o tom, že práva a povinnosti mezi lidmi „čínské pevninské oblasti“ a „svobodné oblasti“ mohou být upraveny zákonem. Taiwanský zákon o vztazích mezi obyvateli oblasti Taiwanu a pevninské oblasti navíc výslovně pracuje s pojmy „Taiwan Area“ a „Mainland Area“. Jinými slovy: i samotný ústavní a zákonný jazyk v Taipeji nenese tezi „jsme republika Taiwan oddělená od jakéhokoli čínského rámce“, ale jazyk rozděleného čínského celku.
Třetí věc je mezinárodní praxe. V systému OSN nesedí za Čínu Taipej, ale Peking. Rezoluce Valného shromáždění OSN 2758 z roku 1971 obnovila všechna práva ČLR v OSN, uznala zástupce vlády ČLR jako jediné legitimní zástupce Číny v OSN a vypudila zástupce Chiang Kai-sheka. Od té chvíle je v OSN reprezentantem Číny Peking, ne taiwanské úřady. A stejně se chová i většina států světa: nenavazuje s Taiwanem oficiální vztahy jako se samostatným státem, ale udržuje s ním nanejvýš praktické nebo neoficiální kontakty.
To platí i pro Českou republiku. České ministerstvo zahraničí samo uvádí, že ČR spolu s celou EU uplatňuje politiku jedné Číny a nemá s Taiwanem navázané diplomatické vztahy. Český problém tedy není v tom, že by Praha „nevěděla, co je oficiální politika“. Český problém je pokrytectví: formálně uznávat jednu Čínu a zároveň si z Taiwanu dělat ideologickou tribunu.
Kdy a jak bude otázka Taiwanu vyřešena, je věcí čínského národa a čínského státu, nikoli cizích mocností ani českých moralistů. O dalším možném směřování hodně naznačuje nedávná návštěva představitelky v současnosti nejsilnější parlamentní strany na Taiwanu v Číně. KMT se hlásí k tzv. „devadesátkovému konsensu“, který deklaruje, že existuje pouze „jedna Čína“ a oba břehy Taiwanského průlivu k této jedné Číně patří. Zřekly se tím tedy myšlenky na formální rozdělení na dva naprosto nezávislé státy či na vyhlášení „Republiky Taiwan“, která by neměla s čínskou státností nic společného.
Z českého pohledu je tedy nejrozumnější postoj mnohem střízlivější než dnešní aktivistické pózy. Česká republika není arbitrem čínských dějin. Není ani garantem uspořádání v Taiwanské úžině. Pokud sama uznává politiku jedné Číny, pak by se měla podle toho i chovat. Ne jako provinční kazatel, který jednou podepisuje oficiální dokumenty a podruhé si hraje na geopolitického revolucionáře. Taiwan není český projekt. Je to čínská otázka. A kdo to odmítá přijmout, ten nebojuje za „hodnoty“. Jen zaměňuje diplomacii za divadlo.
ZDROJE:
Additional Articles-Constitution of the Republic of China (Taiwan)-ROC introduction｜Office of the President Republic of China(Taiwan)
Act Governing Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area - Article Content - Laws & Regulations Database of The Republic of China (Taiwan)
digitallibrary.un.org/record/192054/files/A_RES_2758%28XXVI%29-EN.pdf
Statement by the Czech and Chinese foreign ministries | Government of the Czech Republic
Zaorálek: Prohlášení čtyř na podporu Číny bylo nutné. Herman porušil dohodu, když se s dalajlámou sešel oficiálně | e15.cz
Miroslav Jakab
Co kdyby svět opravdu vedla Čína?
Dnes se mluví o „rozpadu mezinárodního řádu“ a o tom, že staré jistoty končí. Jenže většina těchto debat je ve skutečnosti jen dlouhé lamentování nad koncem starých dobrých časů Západních pravidel platných pro všechny.
Miroslav Jakab
ČR: konec montovny. Teď je čas udělat z Česka technologického tygra!
Český „montovnový“ model dojel na doraz. Ne proto, že by Češi neuměli. Ale protože stát poslední roky dělal přesný opak toho, co dělají země, které chtějí zbohatnout.
Miroslav Jakab
Čínský Nový rok není „Silvestr“.
U nás je Nový rok jedna noc, ohňostroj, „od zítřka jsem nový člověk“... a třetího ledna už člověk zase jí rohlík v autě. V Číně je to jiné. Svátek jara je největší společenská událost roku - a hlavně je to cyklus, ne okamžik.
Miroslav Jakab
Zatímco Češi čtou o „čínské hrozbě“, Němci tam ivestují miliardy. Kdo je tady mimo?
V Česku je to jednoduché: když se řekne „Čína“, mainstream má v šuplíku tři reflexy. (1) Krizová ekonomika - deflace, „už to jde ke dnu“ (2) Bezpečnostní hrozba - data do Číny a rizika (3) Kamerový stát - monitoring
Miroslav Jakab
USA, Čína, Rusko... Svět se nezměnil. Jen se vrátila druhá velmoc - a ČR se musí probudit
Od pádu železné opony se nezměnily zákony světa. Mocnosti tu byly vždy. Změnila se jen jedna věc – ale tak velká, že překreslila celé hřiště: vrátila se druhá velmoc.
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Unikátní výstava Picasso LIFE je nově prodloužena do konce roku 2026
StropOFFka: Dětský den, kde je v pořádku být svůj
Jihočeské divadlo ve světové premiéře uvede operu Svatý Václav
Jihočeské divadlo uvede 29. dubna ve světové premiéře operu Svatý Václav jako koncertní inscenaci....
Je nejvyšší čas zrevidovat českou i evropskou strategii zavádění ETCS
- Počet článků 29
- Celková karma 17,45
- Průměrná čtenost 341x