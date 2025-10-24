Brusel ideologie, USA pragmatismus. Zastavíme pád průmyslu?
Zákazy, daně, ideologie
Evropská unie sází na restrikci. Nejprve dusila průmysl – Green Deal a vysoké ceny energií vedly k odlivu výroby. Nyní přichází další rána: ETS2, nový systém emisních povolenek, který zasáhne přímo domácnosti.
A co je na tom nejabsurdnější? Že byl schválen během českého předsednictví v Radě EU.
To není symbol evropského vedení. To je důkaz, že i země jako Česko přebírají odpovědnost za politiky, které poškozují vlastní občany.
USA jedou pragmaticky. Čína stabilně. Evropa? Poškozuje sama sebe!
Amerika nasadila Inflation Reduction Act – masivní podporu domácího průmyslu. IRA přináší 10leté daňové prázdniny, přímé pobídky na zelenou výrobu a masivní dotace. Není to teorie. Už dnes přitahuje evropské firmy jako magnet – a často jde právě o české firmy. Například firma Moravia Steel může přijít o exportní zakázky, pokud OEM výrobci přesunou výrobu do USA.
Mnoho evropských politiků stále mluví o Číně jako o zemi „levné práce“, „nedemokratického systému“ nebo „rizikového trhu“. Jenže tenhle obraz patří do minulosti. Moderní Čína je světovým lídrem v oblasti vysokorychlostních železnic, elektromobility, polovodičů, AI i kvantových technologií. Zatímco Evropa řeší regulace, Čína staví. Zatímco EU přerozděluje, Čína investuje. A zatímco EU školí byrokraty, Čína vychovává inženýry.
Přestože se v Bruselu ozývají stále agresivnější hlasy proti „závislosti na Číně“, firmy mluví jinak – řečí peněz. Německý Volkswagen investuje 2,5 miliardy eur do nové továrny v Hefei, BASF 10 miliard eur v Zhanjiangu. Dánská společnost Xellia přesouvá část výroby do Číny. Airbus otevřel svou druhou montážní linku v Tianjinu. A to není vše:
|Firma
|Země původu
|Oblast investice
|Místo v Číně
|Hodnota
|Volkswagen
|Německo
|Elektromobily (JAC joint)
|Hefei
|2,5 miliardy EUR
|BASF
|Německo
|Petrochemický komplex
|Zhanjiang
|10 miliard EUR
|Airbus
|Francie
|Montáž letadel A320
|Tianjin
|nezveřejněno
|Xellia
|Dánsko
|Farmaceutická výroba
|neupřesněno
|stovky milionů EUR
|BMW
|Německo
|Výroba baterií
|Shenyang
|1,4 miliardy EUR
|Schneider Electric
|Francie
|Smart manufacturing
|Wuhan
|stovky milionů EUR
Přitom všem není náhodou, že největší evropské investice do Číny přicházejí po roce 2022, tedy v době údajně „tvrdého obratu“ Západu proti Pekingu. Proč? Protože byznys není ideologie. Je to realita.
Ideologie nad zákonem? Případ Nexperia je mrazivý signal
Holandská vláda v červenci převzala kontrolu nad firmou Nexperia, jejímž vlastníkem je čínský Wingtech. Použila k tomu obskurní zákon z poloviny 20. století – navzdory tomu, že firma působí v EU legálně, platí daně a zaměstnává tisíce lidí.
Oficiální důvod? „Národní bezpečnost.“ Reálný efekt? Zničení právní jistoty pro všechny mimoevropské investory.
Tento „zásah do soukromého vlastnictví“ je precedentem, který může v budoucnu zasáhnout kohokoliv – nejen z Číny.
Zatímco němečtí ministři létají do Pekingu, holandské úřady zabavují čínskou firmu. Absurdní schizofrenie, která nevydrží zkoušku realitou.
Taiwan jako zástupné divadlo
Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil kdysi „hrdinně“ navštívil Tchaj-wan. Podpora demokracie, volání po svobodě, fanfáry. Výsledek?
Taiwanci mezitím investovali do Drážďan, nikoliv do Česka.
TSMC staví v Sasku, zatímco české delegace létají s prázdnýma rukama.
Předsedkyně Sněmovny Pekarová se fotí s tchajwanskými diplomaty, ale investice míří jinam.
Je čas přestat si namlouvat, že gesto je víc než výsledek. Naše firmy potřebují subdodávky, zakázky a partnery – ne symboliku.
Česká šance: od ideologie ke strategii
Česká republika teď stojí na rozcestí. Nová vláda má šanci opustit z idelogizovanou politiku dosluhující vlády pod taktovkou bruselského dirigismu a začít jednat suverénně a pragmaticky.
Konkrétně:
🇨🇿 1. Speciální investiční zóna „Made in Czechia for the World“
– zaměřená na EV baterie, datová centra a AI komponenty
– časově omezená na 5 let, aby přitáhla investory co nejdříve
– napojená na sítě V4 (vzniká regionální platforma pro technologickou výrobu)
🇨🇿 2. V4 = nová výrobní osa Evropy
– společná logistická infrastruktura, energetické propojení, výcvik techniků
– silná regionální lobby při jednání s Čínou, Koreou, Japonskem
Závěr?
Doba hesel skončila. Teď se hraje o továrny, o práci, o přežití. Pokud opustí průmyslové zóny stovky firem, nezmizí jen HDP. Zmizí naděje. Přijde nezaměstnanost, pokles kupní síly, a pak už jen politická radikalizace. Dějiny známe. Protože cena, kterou platíme za Green Deal, za drahou energii a ETS2, není jen finanční – je to cena za sociální stabilitu.
Česko se musí probudit. Anebo se jednoho dne probudí v prázdné hale, kde kdysi hučely stroje.
Miroslav Jakab
Čína očima člověka, který v ní žil
Průměrný Čech v Číně nikdy nebyl. Svůj názor si tak vytváří převážně na základě zpráv z médií. A jaké ty zprávy jsou? Většinou negativní.
Miroslav Jakab
Soudce Ti: Starodávný učenec a politik se vrací
Čína ho znala dávno. Západ si ho ‚všiml‘, až když nizozemský diplomat přeložil čínský román o něm. Kdo byl soudce Ti (Di Renjie) a jak se stal popkulturní ikonou dneška?
Miroslav Jakab
Když se i Indie s Pákistánem spojí. Proč Západu uniká realita?
V Evropě jsme si zvykli vnímat svět černobíle. Kdo není s námi, je nepřítel. Kdo se neklaní západním „hodnotám“, je tyran. Ale v Tianjinu někdo tuhle černobílou masku strhl. A pod ní nebyla pravda - ale propaganda.
Miroslav Jakab
Hedvábná stezka vědění: Cesta od montovny k mozkovně
O Hedvábné stezce se dnes často mluví jako o vlacích, přístavech a geopolitice – ale ta pravá nikdy nebyla jen obchodní trasou. Byla cestou vědění, jazyků, umění i civilizačního respektu.
Miroslav Jakab
Když civilizace volá a někteří neslyší: Z Číny až k Sámovi
Když se někdo odmítne změnit, dějiny jdou dál bez něj. Od čínské říše Beiwei přes Avary až k Sámovi – a možná dnes znovu, v době nástupu umělé inteligence.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Muž na nádraží na Ukrajině odpálil granát, zabil tři ženy. Předtím chtěl za hranice
Tři ženy v pátek dopoledne na nástupišti nádraží v severoukrajinském městě Ovruč zabil muž, který...
ANO, SPD a Motoristé dohodli program vlády. Turek si věří, ale neřešili ho, tvrdí
Politici ANO, SPD a Motoristů sobě v pátek podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka prakticky...
Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan
Zašovice na Třebíčsku by měly za dva roky využívat silniční obchvat. Ten je zařazen mezi investice...
Bezdomovec se do hořící chatky vrátil pro doklady, z plamenů se už nedostal
Při likvidaci požáru zahradní chatky v brněnském Komárově nalezli hasiči ve čtvrtek odpoledne...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 19
- Celková karma 15,77
- Průměrná čtenost 336x