AI: Nejvyšší forma propagandy? A proč musí Evropa jednat.
Ne tím, že by přímo manipulovala, ale tím, že rámuje, co je vidět a co ne. Co se zobrazuje první a co nikdy. Co je zvýrazněno a co mizí v mlze neviditelnosti.
A právě proto je AI nejvyšší formou propagandy, jakou lidstvo zatím stvořilo.
Od tisku k neuronové síti
Tisk umožnil masové šíření idejí – a tím i propagandy. Rádio a televize centralizovaly obraz světa. Internet zdánlivě vše rozbil – ale pak přišla AI, která chaos znovu seřadila. Ne však podle objektivity. Ale podle modelu, který byl natrénován na konkrétních datech, v konkrétním jazyce, s konkrétními hodnotami.
To je ten problém.
Dnes není evropská AI. Neexistuje žádný velký model, který by vznikl ze středoevropské zkušenosti. Neexistuje žádná AI, která by se učila na slovenské beletrii, české publicistice, polské filozofii a uherském selském rozumu. Naše zkušenost se v ní prostě nevyskytuje – a to znamená, že ji brzy přestaneme rozpoznávat jako vlastní svět.
Jedna AI vládne všem?
To, co se dnes nazývá „neutrálním výstupem AI“, je často pouze výstupem, který nenápadně posiluje dominantní civilizační rámec – a ten dnes nevzniká v Evropě. Ani jazykem, ani kulturou, ani motivací. Přesto se plně integruje do evropských škol, do státní správy, médií i bankovního sektoru. AI generuje testové otázky, články, školní osnovy. V budoucnu bude generovat i zákony.
Tato technologie už není neutrální nástroj, ale architekt narativu. A každá architektura má svého projektanta.
Evropa: Zpožděný start – ale ještě máme šanci
Zatím je evropská reakce tragicky pomalá. Ale ne proto, že by chyběla schopnost. Chybí odvaha postavit se dominantnímu toku. A přitom střední Evropa má unikátní výhodu: pamatuje si, jak vypadá propaganda zleva i zprava. Pamatuje si, jaké to je, když vám svět popisuje někdo jiný. A hlavně – pamatuje si, že ideologie se nemění podle pravdy, ale podle moci.
Pokud tedy má někdo vytvořit AI odolnou vůči propagandě, jsme to právě my. Ne ti, kteří vždy tvořili centrum, ale ti, kteří žili na rozhraní. Mezi světy. Mezi lžemi.
AI jako most – ne jako zbraň
Potřebujeme evropskou AI. Ne proto, abychom soutěžili, ale abychom přežili jako svébytný kulturní okruh. AI, která je evropská, ale kromě západních umí číst i indické a čínské texty, chápe africký kontext a rozumí i ruské mentalitě. AI, která není nástrojem dominance, ale porozumění.
Taková AI by měla být vyvíjena pod mandátem „povinné narativní neutrality“ – tedy s povinností zohlednit různé civilizační pohledy, nevytvářet jeden jediný „přípustný výklad“, ale otevřeně prezentovat pluralitu interpretací světa.
Výzva: Buď mostem – nebo budeš pohlcen
Je to výzva pro nás. Pro střední a východní Evropu. Máme zkušenost s cenzurou, se zmanipulovanou realitou i s nesvobodným jazykem. Víme, jak rozpoznat propagandu. Zatím jsme částečně imunní – ale jen dočasně.
Protože až se AI stane tak přirozenou, jako je dnes Google nebo mapy, přestaneme se ptát, kdo ji napsal a proč.
Až na to přijde, už bude pozdě.
