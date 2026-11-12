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Morango

Markéta Jaglarzová
Daleko v hlubokých lesích Morangu, kde vítr po staletí naráží do hladiny hlubokého jezera, a kde je zvuk silnější než kdekoliv jinde na světě, najdete tajné místo, kam můžou jenom vyvolení.

Daleko v hlubokých lesích Morangu, kde vítr po staletí naráží do hladiny hlubokého jezera, a kde je zvuk silnější než kdekoliv jinde na světě, najdete tajné místo, kam můžou jenom vyvolení.

Kdysi dávno, ještě než vypukl zlatý věk revoluce, bývalo toto místo označováno jako prokleté, nebezpečné, nebo jinak zrádné. Jen pár odvážlivců nalezivších odvahu proniklo až k hlubokému jezeru, které nabízelo neskutečné pohledy, vodu a potravu. Jelikož se dnes už neví, kde přesně jezero je, jeví se cesta k němu i přes pokročilé mapy a souřadnice v mobilu k počinům připomínajícím první Kolumbovy plavby, nebo pitátské výpravy za pokladem.

Je mi známo, že Morango existuje.

Autor: Markéta Jaglarzová | čtvrtek 12.11.2026 14:23 | karma článku: 0 | přečteno: 37x
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Markéta Jaglarzová

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V první řadě milovnice všeho krásného, dobrého jídla, rychlé jízdy na bruslích i snowboardu, knih, přírody a muziky. Ještě nedávno velká cestovatelka, delegátka a průvodkyně CK.

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