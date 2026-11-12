Morango 2
znamení. Velký modrý půlměsíc. Nikdo nevěděl, oč jde. Nedávalo to smysl, vědci hledali všemožné souvislosti, jen jeden však tušil, co může v blízké budoucnosti nastat. Sírio. Hvězdář, který tento jev očekával. Už celé generace lidstva marně doufaly ve změnu k lepšímu, stovky let se však nic zásadního nestalo. Až dnes, v tento velký den. Hvězdy na nebi svítily jako za jasné noci a obklopily modrý půlměsíc ze všech stran. Jeden by řekl, že ho přijaly do svého lůna. Do bezpečí.
Markéta Jaglarzová
Morango
Daleko v hlubokých lesích Morangu, kde vítr po staletí naráží do hladiny hlubokého jezera, a kde je zvuk silnější než kdekoliv jinde na světě, najdete tajné místo, kam můžou jenom vyvolení.
Markéta Jaglarzová
Letní báseň
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Markéta Jaglarzová
Nezvyklé Off-grid bydlení aneb luxus v přírodě I.
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Markéta Jaglarzová
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Markéta Jaglarzová
Viva la léto & plastová miska
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