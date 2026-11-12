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Morango 2

Markéta Jaglarzová
Měsíc vytrvale svítil na pohoří Gapai a stíny stromů se odrážely v tajském jezeře. Kdo tento večer vyšel byť jen na verandu, mohl zahlédnout polární záři. Světla noci bledla až při ranním úsvitu. Toho rána se na obloze objevilo

znamení. Velký modrý půlměsíc. Nikdo nevěděl, oč jde. Nedávalo to smysl, vědci hledali všemožné souvislosti, jen jeden však tušil, co může v blízké budoucnosti nastat. Sírio. Hvězdář, který tento jev očekával. Už celé generace lidstva marně doufaly ve změnu k lepšímu, stovky let se však nic zásadního nestalo. Až dnes, v tento velký den. Hvězdy na nebi svítily jako za jasné noci a obklopily modrý půlměsíc ze všech stran. Jeden by řekl, že ho přijaly do svého lůna. Do bezpečí.

Autor: Markéta Jaglarzová | čtvrtek 12.11.2026 22:22 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Markéta Jaglarzová

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V první řadě milovnice všeho krásného, dobrého jídla, rychlé jízdy na bruslích i snowboardu, knih, přírody a muziky. Ještě nedávno velká cestovatelka, delegátka a průvodkyně CK.

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