Proč vznikla petice Proti akademickém antisemitismu

Na podzim byly české vysoké školy vystaveny silnému náporu antiizraelských skupin. Nešlo o „falešné studenty“.

Ve čtvrtek jsme s historikem Ivanem Šedivým zveřejnili petici Proti akademickému antisemitismu. Jako prvosignatáři se k nám připojili vynikající Věra Tydlitátová a David Jan Novotný, záhy následovaní Barborou Osvaldovou a biologem Liborem Grubhofferem. Ačkoliv jsme neměli podporu médií, má petice celkem úspěch. Rád bych vysvětlil, co mě vedlo k tomu, ji napsat.

Nejde o falešné studenty

Vím, že panuje rozšířená představa, že „nový antisemitismus“ se se šíří jen na na amerických vysokých školách, že nám se to nějak vyhýbá. Bohužel podzim letošního roku je očividně dobou silného náporu těchto skupin na české vysoké školy a vzdělávací instituce. A nejsou to lidi „zvenku“. O tom se přesvědčíte, když se podíváte na signatáře Prohlášení Iniciativy Kritická akademie z října. Vzniklo k výročí genocidního masakru 7. 10. a jeho signatáři jsou pracovníci našich vysokých škol, všichni tam s hrdostí uvádějí svá pracoviště. Snaží se sice kamuflovat, aby nevyniklo, že ve skutečnosti pocházejí z několika málo pracovišť, ale o to mi teď nejde. Jde o to, že to nejsou žádní falešní studenti zvenku, jak se v dubnu snažila sugerovat Fakulta humanitních studií.

Proč se tito kolegové a kolegyně shlédli zrovna v odpudivém tématu antiizraelské propagandy, to nevím. Ve skutečnosti by je jejich odborné znalosti měly varovat před tím, co právě dělají. Historici socialismu by měli poznat, že oddělování nenávisti k izraelským Židům od antisemitismu, je taktika uplatňovaná za socialismu. Tehdy se tomu říkalo „antisionismus“. Právníci by měli znát principy mezinárodního humanitárního práva, měli by znát pravomoci Mezinárodního trestního soudu i to, že Izrael má vlastní nezávislou justici. To, že je nic z toho nezastavilo, prozrazuje přinejmenším odbornou nekompetentnost.

Ale hlavním motivem je dle mého spíš konformismus, snaha o kariéru bez velké práce. O tom svědčí fakt, že mezi signatáři se objevují historici, kteří se tématem Izraele a Palestiny nikdy nezabývali. Jsou to lidé, kteří dělají třeba barokní šlechtu, nebo české panovníky 12. století. Ale jsou to jedinci milující funkce. To rozhoduje.To, že v jádru antiizraelské propagandy, je recyklovaná legenda o tom, že Židé vraždí děti, je nijak neodpuzuje. Dnes to není rituální vražda jednoho křesťanského dítěte, ale víra v úmyslné masové vraždění palestinských dětí.

Aktivity „Iniciativy Kritické akademie“ v Praze

Na podzim tyto skupiny zvýšily nápor. A za rukojmí si berou i demokratické hodnoty této společnosti. Pro svá vyhlášení si jejich představitelé vybírají významná data. První prohlášení načasovali vkusně na výročí masakru 7. října, pak přišel 17. listopad, kdy u budovy FFUK odstartovalo spřízněné sdružení Přátelé Palestiny pochod, při němž se dovolávali hodnot Sametové revoluce. Na poster si dali „ikonické černobílé foto“ Martiny Richtersové, jak ji z demonstrace 28. 10. 1989 odvádí příslušník SNB. Na facebooku sdílejí víc takových fotomontáží, které vedle sebe kladou policisty z roku 1989 a izraelské vojáky, nebo nacistické dozorce a izraelské vojáky.

Během týdne humanitních věd, tj. 18.-23.11. 2024, se iniciativa vsákla do programu FFUK. Uspořádali poučnou přednášku o stereotypech, a to v největší posluchárně této fakulty. Pak následovalo představení divadelní hry palestinského autora s besedou o utrpení utlačovaných Palestinců. To vše zcela explicitině pod hlavičkou jejich Iniciativy, nikoliv pod názvy jejich ústavů. Tomu předcházela 7. 11. údajná debata, tedy spíš jednostranné kázání bez oponentury, opět v téže budově, opět pod značkou „Iniciativy“.

Pokud si vědci poté mysleli, že mají od aktivit této Iniciativy pokoj, pak se brzo ukázalo, že ne. Na 27. 11. byla oznámena další „propalestinská“ přednáška, tentokrát na půdě Ústavu české literatury AVČR, Na Florenci 3. Pachatelem byl Palestinec Yasar Abu Ghosh z FHS UK, jenž akci moderoval, přednášející byla jakási Laura Robson.

Ani to nebylo vše, protože oznámení ICC v Haagu, že hodlají nechat zatknout premiéra Netanjahua, dalo těmto skupinám novou inspiraci. Dne 25. 11. 2024 vydalo spřízněné „sdružení“ Ne naším jménem petici určenou prezidentu Pavlovi, v níž žádali, aby se náš stát přidal ke snaze zatknout izraelského premiéra. V dikci petice bylo tak tvrdě a sebejistě opakováno, že prý to po nás chce mezinárodní právo, až tomu spousta signatářů uvěřila. Komentáře pod peticí jsou k pláči. Petice dostala mediální podporu seznamzpravy.cz, kde o ní Milan Rokos napsal článek, jenž drželi na hlavní straně několik dní.

Aktivity v Brně a v Olomouci

Ani tím však antisemitský podzim neskončil, protože oni byli aktivní také na univerzitách v Brně a Olomouci. V Brně se jmenují Proti dehumanizaci. Název pochází od „vzdělávacího semináře: Proti dehumanizaci. Případ Izraele a Palestiny“, který pořádali v březnu 2024. Na to navázali 18. května slavností pietou u sochy T. G. Masaryka, při níž uctili „všechny dehumanizované“, což jsou v jejich newspeaku zřejmě Palestinci. I zde se ale na podzim zaměřili na ukončení spolupráce s izraelskými univerzitami. Zvláště se zaměřují na rektora Bareše za jeho účast na parlamentní konferenci o rozvoji vzájemné spolupráce obou zemí ve vědě. Ve svém prohlášení ale brněnští „antisionisté“ sdílejí obvinění celého Izraele z genocidy a útočí na vedení univerzity a zvláště na děkana FSS a nynějšího senátora Stanislava Balíka za to , že v televizi vyslovil podporu napadenému Izraeli.

Ukončování spolupráce naší země s Izraelem je obzvlášť oblíbené téma všech těchto skupin. Projevují tím pozoruhodnou shodu s opakovanými požadavky české sekce International Solidarity Movement, za nějž teď mluví pan Jehlička, nebo se sdružením Přátelé Palestiny. Tento požadavek přitom vychází z dlouhodobé kampaně levicových neziskovek za izolaci Izraele, jež je známá pod zkratkou BDS (Boycott-Divestment-Sanctions).

Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou zase činní pod názvem Solidarita s Palestinou. Samozřejmě i tady je údajná „iniciativa“ jen kryptonázev pro konkrétní ústavy, ale nechme teď stranou kterých. Základem je jakési prohlášení proti scholasticidě. Skupina očividně tlačí vedení FF UPOL k vydání nějakého veřejného prohlášení, v němž by označili Izrael za pachatele genocidy, jelikož v červenci 2024 vydali jejich mluvčí nespokojenou reakci na smířlivé prohlášení vedení fakulty k situaci na Blízkém východě. Sami přitom na facebooku sdílejí nehorázné fotografie na téma mrtvých dětí, genocidy, nebo víru v „smlouvu Haavara“ (oblíbené téma popíračů holokaustu, kteří se snaží dokázat, že sionisté se s nacisty podíleli na perzekuci Židů, aby je přiměli k vystěhování do Palestiny.) Vesměs jde o materiály žánru „bulvární šokování“, jež svědčí o ochotě těchto lidí nechat si vymazat mozek. I tady platí, že pro svá vystoupení využívají prestižních místností univerzity.

Mezinárodní den lidských práv

A tak se dostáváme k prosinci, kdy se přiblížilo symbolické datum Mezinárodního dne lidských práv 10. prosince. Na toto datum propalestinské iniciativy opět něco chystaly. Akci svolaly na sobotu 7. 12., opět na symbolické místo před FF UK, odkud uspořádaly pochod opět symbolickou trasou podél nábřeží, pak Národní třídou k Náměstí republiky. Při tom účastníci vyfotili pamětní desku k 17. listopadu 89 a dali na něj foto z Palestiny, což je znovu stejná taktika, jako se sochou TGM, nebo symbolickými daty a místy. Foto sdílí na facebooku. I při demonstraci se nechali natočit a video vytavují na svém facebooku, takže vše je zdokumentováno.

Před budovou FFUK vyslechli nějakou aktivistku Saru, prošli se s palestinskými vlajkami, ale důležité je , že politickou filosofii obohatili o heslo „Zionism is incompatible with human rights.“

A tyto události už mě vskutku přiměly k tomu, abych něco udělal, a proto jsem sepsal tu petici. Přiměla mě k tomu i jiná okolnost, a to jsou vědní obory signatářů. Jak píšu v petici, jsou mezi signatáři autoři učebnic pro děti. Vskutku všichni hlavní autoři učebnice soudobých dějin pro 9. třídu ZŠ, která nás vloni zaměstnávala, jsou už mezi signatáři Prohlášení Iniciativy kritická akademie. Doplňuji, že naše MŠMT svěřilo těmto odborníkům provedení revize výuky dějepisu. Ale mezi signatáři nejsou podezřelí jen oni. Mezi jmény najdete i Michaela Hausera, to je vedoucí Katedry občanské nauky na Pedagogické fakultě UK.

Pro naši sekulární zemi jsou dějepis a výchova k občanství základem občanské kultury. Přeci nenecháme obojí takovým lidem!Pokud vám tento vývoj není lhostejný, podepište prosím také naši petici. A připomínám, že pak je nutné ověřit podpis emailem (což je maličkost).

