Nešlo jen o vyvěšenou palestinskou vlajku

Galerie Světová bylo indoktrinační centrum vysokoškolské mládeže. Ale kdo je školil? Ve svém prohlášení lžou.

Ve čtvrtek přinesla naše média zprávu o tom, že jakási galerie v Praze vyvěsila palestinskou vlajku a přišla kvůli tomu o dotace hlavního města Prahy. (třeba zde.) Po rozkliknutí jsem k svému překvapení zjistil, že se mělo jednat o galerii Světová ve stejnojmenné ulici na Praze 7-Libeň.

V tu chvíli mi ta zpráva začala připadat jako žert. Tato galerie přeci konala zcela veřejně „workshopy“, kde organizace Academics against Apartheid (AAA) poučovala mládež o palestinské otázce. Postery s pozvánkami zveřejňovali na svém instagramu zcela veřejně. Uváděli při tom adresu galerie. Na svém účtu sdíleli nechutné antisemitské výkřiky a postery. Radím magistrátu, sledujte nejen to, co se dělo pod jménem galerie, ale i to, co se dělo pod značkou Academics against apartheid, neboli AAA.

I přesto, že vše se dělo veřejně, rozehrál kolektiv kolem této galerie zvláštní hru, v níž pod hlavičkou spolku Světová předstírá, že kromě jednoho vyvěšení vlajky se tam prý nic nedělo. O tomto prohlášení informovala média v pátek 21.12., třeba zde. Formální předseda spolku pan Zai Xu zde tvrdí: „Obvinění, že tento spolek podporuje terorismus, je nepodložené a škodlivé. Kulturní instituce a spolky mají právo poskytovat prostor různým hlasům ve společnosti, což je esencí demokratického veřejného života. (...) „Vyvěšení palestinské vlajky není v našem případě možné spojovat s rasismem, xenofobií a terorismem či antisemitismem, ale je to pouze vyjádření solidarity s civilním obyvatelstvem nacházejícím se na území válečného konfliktu.“

Přitom na instagramu AAA zvou na akci, kterou pořádali v galerii Světová ještě 16. 12. ! Materiály z jeijch instagramu jsem zveřejnil na svém FB (IvoHistorik).

Já jsem se o organizaci AAA dověděl letos v květnu, když média rozvířila zpráva, že jacísi aktivisté požadují vyhazov renomované odbornice na dějiny Izraele Ireny Kalhousové. Dohledal jsem si to prohlášení na instagramu a všiml si, že je pod tím pozvánka veřejnosti na akci, kterou pořádali v galerii Světová. Jelikož já tuto krajně levicovou antisemitskou scénu sleduji již dlouho a dělám to vážně svědomitě (a dobrovolně), vydal jsem se za nimi, abych si je prohlédl zblízka.

Nuže, laskavému čtenáři mohu sdělit, že na místě byla malá skupinka dívek. Obsah setkání se nesl v pozitivním duchu, začalo to tradičně bylinkovými čajíčky, emotivními hovory kamarádek, nic o Izraeli. Vše se přeci odehrávalo v galerii, která koná pod záštitou města Prahy, takže všechno bylo legální ne? Místo dělá opravdu hodně, vzbuzuje důvěru. Přesto panovala od začátku tajuplnost. Organizátorky oznámily, že si jména nebudeme říkat a fotit je zakázáno. Pozornost se pak stočila hlavně na debatu o tom, kdo má jaké zájmeno, tedy „on“ nebo „ona“. Kupodivu ne „ono“, nýbrž „nebinární“. Pak jsme studovali hravou metodou nějaký článek o Palestincích, kteří ztratili domov. Vše se tak nějak ubíralo přirozeně po jedné koleji příběhu, tedy jen po příbězích Palestinců, do toho opět hovory kamarádek, které se už znaly, jako byste byli u někoho na domácí party.

Pak ovšem přišlo závěrečné shrnutí, kdy nám byla představená palestinská studentka, která mluvila česky, a měla nám jako odborný garant objasnit, jak to vlastně bylo. Musela dělat pedagogiku, protože ta práce s rozstříhaným textem byla založena na postupech badatelské výuky. Dověděli jsme se od ní tklivý příběh arabské rodiny, která pomohla Židům, uprchlíkům, nejspíš před holokaustem. Přijala je do svého domu a jednou museli odjet, aby si něco zařídili ve městě. Když se vrátili, ke svému zděšení zjistili, že Židi jim dům vzali, zamkli si ho a jim zbyly jen ty klíče. Takové jsou prý všechny příběhy arabských uprchlíků. Židé jsou nevděčnými hosty, které oni přijali, aby jim pomohli a oni jim za to vzali zem.

To se přítomným líbilo, protože pro ně je palestinské téma jen módním doplňkem. Nechtějí, aby ten doplněk vypadal ošklivě, takže v tom nebudou šťourat a berou hezky vyžehlenou verzi. Říct jim v tomto prostředí, že palestinští Arabové ve skutečnosti prosadili u britské správy nízké kvóty na židovské přistěhovalectví a že nepolevili ani během holokaustu, by jim způsobilo šok. Že na Židy přistěhovalé po holokaustu útočili a chtěli je vyvraždit, by tyto posluchačky také nepřijali.

V galerii se odehrávala manipulace. Posluchačky byly ochotné tu hru hrát. Otázka ovšem je, kdo jsou doopravdy ti, kteří tyto „workshopy“ řídili. Odkud přišla ta palestinská studentka? Jaké mají spojení s univerzitou? Všechny mluvily o tom, že jsou z „Karlovky“. Nejspíš z FHS, která má budovu taky na Praze 7 Libni, ale nejspíš pocházely i z jiných fakult. O spojení AAA s Iniciativou jsem přesvědčen, protože na dalším setkání v Galerii Fotograf v říjnu, které pořádala Průchová-Hrůzová z ÚSD AVČR, byly přítomny i organizátorky z galerie Světová. Ale vše se odehrávalo zcela veřejně. Několik měsíců. I já věřil tomu, že hlavní město tyto akce kryje. Jsem rád, že nyní hlavní město zasáhlo. Ale škoda už byla napáchána. Přestat jim dávat dotace je minimum. Nejde ale jen o peníze, jde o to, že veřejné dotace znamenají i povolení takové akce konat. Proti rozhodnutí vzít jim dotace se vyslovili Piráti a Praha sobě. Kéž hlavní město Praha vydrží a nic jim nedá.

Tyto skupiny teď útočí i na naši petici Proti akademickému antisemitismu. Pokud vám tento vývoj není lhostejný, zvažte prosím podpis. Na našem webu protiantisemitismu.substack.com zveřejním obrazový materiál sdílený na účtech těchto skupin. Doufám, že to pomůže v odhodlání radních nedávat jim dotace.

Instagram Academics against Apartheid