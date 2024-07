Terezčino peklo: Závislost a znovu další relaps - část druhá

Závislost je velká potvora a lze se jí jen těžko zbavit. Málokdo ví, že je to vlastně nemoc a pěkně zákeřná ...

Proč to sakra tak dlouho trvá? Proč je ten relaps tak dlouhý a proč to nemůžu stopnout? Po kolikáté už to tu zase je? Úplně jsem přestala pít 10.7.2023. Bylo to hned po dovolené v Chorvatsku, kdy už jsem byla rozhodnutá začít brát antabus. V tu dobu jsem už několik měsíců docházela na terapie ke svému adiktologovi v Brně. David - můj terapeut, mimochodem výborný odborník v oblasti zavislostí, mně ukázal úplně nový směr, jak se svou závislosti bojovat. Několik let jsem docházela do známých center v Brně. K psychologům, psychiatrům, poradcům ... ale k ničemu to nevedlo. Až teď. David mi vysvětlil, proč se mi v mozku a celém mém těle děje úplně něco jiného než u normálního průměrného člověka, který jen prostě „trochu víc přebral“. Davidův verdikt zněl – je to nemoc mozku. A ať už tomu věříte nebo ne, je to vážně peklo. Unavené tělo Vás prosí a říká: „Už ne, pojďme spát, zítra vstáváme do práce a dcerka do školy. Ale nemocný mozek na to odpoví: „Ani náhodou, chci ještě, ještě toho nebylo dost!!! Ještě máme nějakou tu nedopitou flašku a já ji chci ... chci ji vypít až do dna. A vy to uděláte. Poslechnete ten hlas, který vám každý večer našeptává, že je to O.K.