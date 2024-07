Terezčino peklo - část první

Má to smysl? Myslím si, že má. Jsme jen my dvě a tak to je. Každý den přemýšlím, co bude dál, naštěstí v tom nejsem sama ...

Co se jí tak asi honí hlavičkou? Říkám si ... se sklenkou vína schovanou v nočním stolku a cigaretou v ruce. Brouček můj malinkej. Stejně na to vždycky přijde. Vždycky objeví zapomenutou flašku, malý Prosecco nebo plnou igelitku sedmiček od vína, které jsem prostě jen zapomněla vyhodit. Nebo ... nezapomněla, ale neměla jsem možnost je vyhodit. Při každém cinknutí lahví Terka beží a ptá se: „Co je to maminko, co to cinká?“ A už asi tuší ... A já opět lžu: „To nic Tery, jen vyhazuju odpadky“. Nevím, jestli mi věří nebo ne, ale nic neříká, nebo vlastně říká: „Tak dobře mami“. Terka nemá tátu. Žádnýho. Hrozně moc by ho ale chtěla. Závidí všem holčičkam a klukům ze třídy. Moc se jí líbí říkat slovo „táta“. Prostě „táta“. Jednoduchý slovo, ale s obrovským významem. Můžu za to já - její máma. Vždycky jsem měla dacany, kteří za to nestáli. A i proto jsem se rozhodla pro „IVF“. Moje vajíčka, cizí dárce a kamarád, který mi se vším pomohl. A tak vznikla i Terezka - krásná holčička ze zkumavky. Nemáme tátu, ale máme samy sebe – jsme jen my dvě, a to vždy a všude. Nemusíme se s nikým zlobit, nikoho se bát, před nikým utíkat. Ale jsme jen my dvě. Bez opory, bez lásky, bez táty. To je to, co mě nejvíc trápí. Že Terka neví, co je to mít tátu a jak moc je odcovska láska pro dceru důležitá.