Koho zvolit do Senátu v Hradci Králové
Bývá zvykem, že kandidát, který nepostoupil do 2. kola dvoukolové volby dává svým příznivcům doporučení, koho volit ve druhém kole. V případě letošních senátních voleb na Hradecku je to ovšem hodně těžké.
Už teď je jisté, že hradecko bude v Senátu zastupovat senátor(ka), který(á) podporuje přijetí eura a zavedení manželství pro páry stejného pohlaví a je připraven v Senátu hlasovat pro ratifikaci Istanbulské úmluvy.
Zdroj: autor
Jediné, v čem se oba kandidáti liší, je postoj ke Green Dealu. Pro pana Dvořáka je Green Deal posvátný. Připustil možnost menší změny parametrů, ale souhlasí se zavedením emisních povolenek a s klimatickými cíli vytyčenými Evropskou unií. Paní Petrofová jakožto podnikatelka na vlastní kůži pociťuje dopady emisních povolenek na český průmysl a zastává v této věci rozumnější postoj.
Ve druhém kole senátních voleb obvykle nevolíme kandidáta, kterého chceme, ale pouze menší zlo. Ono menší zlo nyní představuje paní Petrofová.
Doporučuji volit paní Petrofovou,
Zdroje:
Ivan Picek
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