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Koho zvolit do Senátu v Hradci Králové

Ivan Picek
Moje doporučení pro 2. kolo voleb do Senátu v obvodu č. 45 Hradec Králové. Určeno hlavně voličům z okresu Hradec Králové.

Bývá zvykem, že kandidát, který nepostoupil do 2. kola dvoukolové volby dává svým příznivcům doporučení, koho volit ve druhém kole. V případě letošních senátních voleb na Hradecku je to ovšem hodně těžké.

Už teď je jisté, že hradecko bude v Senátu zastupovat senátor(ka), který(á) podporuje přijetí eura a zavedení manželství pro páry stejného pohlaví a je připraven v Senátu hlasovat pro ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Zdroj: autor

Jediné, v čem se oba kandidáti liší, je postoj ke Green Dealu. Pro pana Dvořáka je Green Deal posvátný. Připustil možnost menší změny parametrů, ale souhlasí se zavedením emisních povolenek a s klimatickými cíli vytyčenými Evropskou unií. Paní Petrofová jakožto podnikatelka na vlastní kůži pociťuje dopady emisních povolenek na český průmysl a zastává v této věci rozumnější postoj.

Ve druhém kole senátních voleb obvykle nevolíme kandidáta, kterého chceme, ale pouze menší zlo. Ono menší zlo nyní představuje paní Petrofová.

Doporučuji volit paní Petrofovou,

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Autor: Ivan Picek | středa 14.10.2026 11:53 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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