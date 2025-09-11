Je čas stát na správné straně. Jak se ale pozná, která to je?
Každé české dítě ví, že u Sudoměře zvítězil Jan Žižka s houfem bojovníků nazývaných husité. Méně už se ví, nad kým vlastně Žižka u Sudoměře vyhrál. Protivníci husitů jsou obvykle házeni do jednoho pytle se souhrnným označením „křižáci“.
Nuže, těmi poraženými u Sudoměře nebyl nikdo jiný než slavní maltézští rytíři. (V té době se jim ovšem ještě neříkalo maltézští. Toto pojmenování získali až o století později.)
Maltézští rytíři se v 16. století proslavili hrdinnou obranou ostrova Rhodos proti útoku muslimů, které vedl sám sultán Sulejman I. (ano, je to tentýž Sulejman I., který v roce 1526 způsobil smrt českého krále Ludvíka Jagellonského a tím zavinil nástup Habsburků na český trůn, odkud se je nepodařilo vystrnadit dalších 400 let).
Později v 16. století maltézští rytíři bránili ostrov Malta opět před útokem muslimů, kterým velel stále ten samý sultán Sulejman I. (Sulejman I. bohužel žil dost dlouho a stihl toho hodně). Právě na Maltě získali maltézští rytíři svoje přízvisko „maltézští“.
Hrdinná obrana Rhodu a Malty zpomalila postup muslimů, kteří se v 16. století pokoušeli dobýt křesťanskou Evropu. Maltézští rytíři tím pravděpodobně zachránili Evropu před ovládnutím islámem.
U Sudoměře však maltézští rytíři zcela zjevně nestáli na té správné straně.
Ivan Picek
Před 80 lety padly poslední výstřely 2. světové války v Evropě
Obě nejničivější evropské války – třicetiletá válka a 2. světová válka – začaly i skončily v Čechách. V případě 2. světové války se to nakonec ukázalo spíše jako výhoda.
Ivan Picek
Před 80 lety začal závěrečný ruský útok na Berlín
V bitvě o Berlín bojovaly více než 2 miliony vojáků, což z ní činí jednu z největších bitev v dějinách. Poslední velký útok 2. světové války v Evropě začal před 80 lety.
Ivan Picek
Dopadl jako Götz u Jankova - Před 380 lety se odehrála rozhodující bitva třicetileté války
Třicetiletá válka začala i skončila v Čechách. Také její rozhodující bitva se odehrála na našem území přesně před 380 lety.
Ivan Picek
Valentýn nenosí vždy jen čokoládu a květiny – před 80 lety byly Drážďany srovnány se zemí
Před 80 lety se uskutečnil jeden z nejničivějších náletů 2. světové války. Bylo zničeno město nedaleko českých hranic a zbloudilé bombardéry zasáhly i Prahu.
Ivan Picek
Před 80 lety zahájila Rudá armáda svůj předposlední skok na Berlín
V letošním roce oslavíme 80. výročí konce 2. světové války. Pojďme si stručně připomenout klíčové události posledního roku války. Svůj předposlední útok směrem na Berlín zahájila Rudá armáda před 80 lety uprostřed lednových mrazů.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici
Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a...
Z okna bytu během oslavy vylétla kovová berle, na ulici zranila dva chlapce
Dva osmileté chlapce zranila v centru Brna berle, která nečekaně vylétla z okna v prvním patře....
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Černochová bude bilancovat
Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...
Pražský hrad dostává jinou tvář. Novým logem bude nápis inspirovaný gotikou
Hrad představil svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil,...
Pronájem bytu 2kk se zahradou, Jelmo u Č. Budějovic
Libníč - Jelmo, okres České Budějovice
11 999 Kč/měsíc
- Počet článků 42
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2649x