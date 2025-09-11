Je čas stát na správné straně. Jak se ale pozná, která to je?

Nejenom teď, ale vždy určitě chceme stát na správné straně. Jak ale poznat, která to je? O tom, že to není vždy snadné, vypovídá i málo známý příběh z českých dějin.

Každé české dítě ví, že u Sudoměře zvítězil Jan Žižka s houfem bojovníků nazývaných husité. Méně už se ví, nad kým vlastně Žižka u Sudoměře vyhrál. Protivníci husitů jsou obvykle házeni do jednoho pytle se souhrnným označením „křižáci“.

Nuže, těmi poraženými u Sudoměře nebyl nikdo jiný než slavní maltézští rytíři. (V té době se jim ovšem ještě neříkalo maltézští. Toto pojmenování získali až o století později.)

Maltézští rytíři se v 16. století proslavili hrdinnou obranou ostrova Rhodos proti útoku muslimů, které vedl sám sultán Sulejman I. (ano, je to tentýž Sulejman I., který v roce 1526 způsobil smrt českého krále Ludvíka Jagellonského a tím zavinil nástup Habsburků na český trůn, odkud se je nepodařilo vystrnadit dalších 400 let).

Později v 16. století maltézští rytíři bránili ostrov Malta opět před útokem muslimů, kterým velel stále ten samý sultán Sulejman I. (Sulejman I. bohužel žil dost dlouho a stihl toho hodně). Právě na Maltě získali maltézští rytíři svoje přízvisko „maltézští“.

Hrdinná obrana Rhodu a Malty zpomalila postup muslimů, kteří se v 16. století pokoušeli dobýt křesťanskou Evropu. Maltézští rytíři tím pravděpodobně zachránili Evropu před ovládnutím islámem.

U Sudoměře však maltézští rytíři zcela zjevně nestáli na té správné straně.

Autor: Ivan Picek | čtvrtek 11.9.2025 11:04 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Ivan Picek

  • Počet článků 42
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2649x
Jsem technicky vzdělaný vysokoškolák se zájmem o dějiny a svět. Občas mě napadají zajímavé myšlenky, o které bych se chtěl podělit se svým okolím.

 

