Vývoj klíčů a zámků
Zámky a klíče jsou po staletí nedílnou součástí civilizace a v současné době procházejí vzácným přechodem od osamělých mechanických zařízení k připojeným elektronickým systémům.
Starověk
Nejstarší známé zámky pocházejí ze starověkého Egypta a Mezopotámie z doby před více než 4000 lety. Tyto rané zámky byly samozřejmě primitivní, ale také inovativní, s jednoduchými prvky, jako jsou velké dřevěné závory, které zajišťovaly dveře.
Egyptský zámek s kolíkovým stavítkem byl objeven v troskách paláce Khorsabad, což je možná příklad nejstaršího typu zámku. Fungoval na klíč vyrobený ze dřeva, který vytahoval kolíky z vyvrtaných otvorů v závoře a umožňoval její pohyb. Tento základní koncept položil základy pro budoucí návrhy zámků.
Současně s Egypťany vyvíjeli Mezopotámci podobné dřevěné zámky. Používali mechanismus posuvné závory, který vyžadoval dřevěný klíč k vytažení kolíků a odemčení dveří. I když tyto rané zámky nejsou podle dnešních standardů bezpečné, znamenaly začátek dlouhé cesty v inovacích a zdokonalování technologie zámků.
Řecké a římské inovace
Technologie klíčů a zámků dosáhla další úrovně s Řeky a Římany, kteří zavedli kovové zámky a klíče. Zejména Římané si zaslouží uznání za vytvoření prvních kovových zámků – k čemuž došlo kolem 1. stol n. l. Konkrétně používali železo a bronz k výrobě zámků, které byly mnohem odolnější než jejich dřevění předchůdci. Římské klíče byly často zdobené a měly složité vzory, které odrážely status jejich majitelů.
Jedním z pozoruhodných římských vynálezů byl ochranný zámek, který používal sadu překážek (tzv. ochran), jež bránily otevření zámku, pokud nebyl použit správný klíč a jeho příslušné zářezy. Tato inovace stanovila nový standart pro zamykací mechanismy.
Středověk
Středověk byl dobou, kdy se zámečnictví stalo respektovaným řemeslem. Zámky se staly složitějšími a bezpečnějšími, a to díky evropským zámečníkům, kteří začali vyrábět zámky se složitějšími mechanismy a komponenty, jako jsou stavítka. V tomto období se také poprvé objevil „kostrový klíč“, který uživateli umožňoval otevírat různé chráněné zámky jejich úplným obejitím.
První celokovové zámky byly vyrobené ve 14. století v Anglii. Tyto zámky byly odolnější a bezpečnější než předchozí konstrukce a bylo obtížnější je otevřít. Řemeslnické umění středověkých zámečníků se projevilo i v dekorativních aspektech zámků a klíčů, které se vyznačovaly propracovanými vzory a rytinami.
Renesance a novověk
Pokrok během renesance vedl ke vzniku moderního zámečnictví a dalšímu významnému pokroku v technologii zámků. To bylo z velké části způsobeno inovacemi v metalurgii a mechanické vědě. Jednou z klíčových postav tohoto období byl Robert Barron, anglický zámečník, který si v roce 1788 nechal patentovat dvojčinný stavidlový zámek. Jeho konstrukce vyžadovala, aby stavítka byla zvedána klíčem do přesné výšky, což výrazně zlepšilo bezpečnost.
Další významný průlom nastal v roce 1784. kdy anglický vynálezce Joseph Bramah patentoval zámek se svým jménem. Obsahoval válcový klíč a řadu posuvníků, které musely být pro fungování přesně zarovnány. Byl to takový průlom v bezpečnostní technologii, že zůstal více než 50 let nepřekonán.
Průmyslová revoluce
Hromadná výroba zámků a klíčů se objevila během průmyslové revoluce v 19. století, která způsobila revoluci v zámečnickém průmyslu. Tyto techniky hromadné výroby umožnily výrobu zámků a klíčů ve větším měřítku, čímž se staly dostupnějšími a cenově dosažitelnějšími.
Linus Yale starší a jeho syn Linus Yale mladší byli v tomto období klíčovými osobnostmi svými přínosy a vynálezy - mezi které patřilo i zavedení zámku s kolíkovým stavítkem Yale v roce 1861. Dodnes zůstává jedním z nejpoužívanějších designů zámků. Vysoce kvalitní zámky byly konečně dostupné široké veřejnosti a brzy následoval vývoj kombinačních zámků, visacích zámků a časových zámků, což diverzifikovalo typy dostupných zámků na trhu.
Moderní inovace
Technologie zámků a klíčů se v průběhu 20. století dále rozvíjela a elektronické zámky představovaly další posun v zámečnictví. Díky obvodům a klávesnicím místo klíčů tyto zámky nabízely zvýšenou bezpečnost a vedly k bez klíčovému vstupu a možnosti změny kódů.
Dnes se zámečnictví neustále zdokonaluje ve složitosti a veřejnosti jsou k dispozici možnosti, jako je biometrický přístup, dočasné přístupové kódy a zámky s detekcí aktivity.
Technologie zámků bude i nadále kombinovat tradiční mechanické konstrukce s nejmodernějším digitálním pokrokem a poskytovat tak bezpečnější budoucnost pro nás všechny.
Ivana Píšová
Alexandrijská knihovna - kulturní pýcha starověkého Egypta
Slavná egyptská knihovna vzkvétala šest století a byla kulturním a intelektuálním centrem starověkého helénistického světa, než postupně zanikla.
Ivana Píšová
Nula - superhvězda v matematice
Nula hrála hlavní roli v mnoha historických událostech, od vývoje desetinné soustavy až po vzestup moderních počítačů.
Ivana Píšová
Šachy
Desková hra šachy, která je též mnohdy nazývána královskou hrou, je jedna z nejstarších a nejpopulárnějších klasických deskových her. Hra, která kombinuje strategii, taktiku a dovednost, fascinovala lidi po celá staletí.
Ivana Píšová
Šel za svým snem - Geniální skladatel Georg Philipp Telemann
Georg Philipp Telemann se narodil 14.3 1681 v polabském Magdeburku. Ve čtyřech letech ztratil otce – evangelického pastora. Péče o tři děti připadla nyní jen matce.
Ivana Píšová
Uruk – město vyspělé civilizace
Uruk byl jedním z nejdůležitějších měst ve starověké Mezopotámii, jeho kořeny sahají až do čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Parkování na trávě a v blátě skončí. Havlíčkův Brod sídliště opraví
Město Havlíčkův Brod připravuje rozsáhlou revitalizaci sídliště Pražská. Upravit chce prostor mezi...
Soud odročil případ zubaře, který údajně způsobil pacientovi doživotní následky
Výpovědí znalce v oboru protetická stomatologie dnes u Okresního soudu v Ostravě pokračovalo...
Knihovna v České Kamenici je přestěhovaná, čtenáři jsou z širšího okolí
Knihovna v České Kamenici na Děčínsku je přestěhovaná do zrekonstruovaných prostor v domě kultury....
Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
- Počet článků 25
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 273x