Šachy
Historie šachů
Lidé hrají šachy již více než 1500 let. Kořeny šachů sahají do starověké Indie kolem 6. století n. l., kde vznikla známá forma nazývaná „čaturanga“. Figurky původně představovaly vojenské jednotky běžné při válčení: kavalérii, slony, vozy, generála a krále. Hra se v 7. století rozšířila z Indie do Persie a poté na západ do širšího muslimského světa po islámském dobytí Persie. Islámský vliv pak rozšířil hru do jižní Evropy a do západní Evropy dosáhl kolem roku 1000 n. l.
Příkladem rané evropské šachové sady jsou šachové figurky z ostrova Lewis. S šířením šachu islámským světem a poté Evropou se jeho pravidla upravovala a figurky se přejmenovávaly.
Moderní šachová pravidla se objevila v Itálii a Španělsku na úsvitu 15. století. Autoři začali vydávat knihy o šachu a díla šachových mistrů, jako byli Luis Ramierez de Lucena, Ruy Lopez de Segura a Gioachino Greco, ovlivnila rozvoj studia šachů, které přetrvává dodnes.
Moderní soutěžní hra začala ve druhé polovině 19. století a na raných evropských turnajích se podíleli romantický mistři jako Howard Staunton, Paul Morphy a Adolf Andersson. Jaques London v této době navrhl klasický Stauntonovský vzor, který se hojně používá dodnes.
První mistrovství světa v šachách se konalo v roce 1886, kdy Wilhelm Steinitz zvítězil nad Johannesem Zuckertortem. Ve 20. století se šachové soutěže staly celosvětovou záležitostí. Mezinárodní šachová federace FIDE byla založena v roce 1924 a mistrovství světa začala spravovat v roce 1948. O mistrovství světa se utkalo mnoho silných hráčů, přičemž vítězi se stali legendy jako Michail Botvinnik, Michail Tal, Bobby Fischer a Garry Kasparov.
Od roku 2000 je určujícím rysem šachů široké využívání počítačové analýzy, která pomáhá špičkovým hráčům zdokonalovat se ve své hře. Počítačové šachové programy vznikly v 70 letech 20. století a od vítězství Deep Blue nad Kasparovem v jejich druhém zápase v roce 1997 se hráči spoléhají na počítačovou analýzu, která jim pomáhá získat výhodu nad konkurencí.
Online šachové soutěže v posledních letech také explodovaly na popularitě a účastní se jich miliony soutěžících všech úrovní dovedností po celém světě.
Vlastní hra
Šachy jsou desková hra pro dva hráče. Je to abstraktní strategická hra, která neobsahuje žádné skryté informace ani prvky náhody. Hraje se na čtvercové desce sestávající se 64 polí uspořádaných do mřížky 8×8. Hráči, označovaní jako „světlý“ a „tmavý“, ovládají šestnáct figurek:
1 král: Nejdůležitější figura, kterou je třeba chránit.
1 dáma: Nejsilnější figura s dalekosáhlými možnostmi tahu.
2 věže: Pohybuje se horizontálně nebo vertikálně přes libovolný počet polí.
2 střelci: Pohybují se diagonálně po šachovnici.
2 jezdci: Pohybují se ve tvaru písmene L a mohou přeskakovat ostatní figurky.
8 pěšců: Pohybují se vpřed a chytají diagonálně.
Figurky jsou na začátku hry umístěny na pevně daná místa. Nepřátelskou figurku lze odstranit z hrací desky přesunutím vlastní figurky na pole, na kterém se nachází. Cílem hry je „dát mat“ - vyhrožovat nevyhnutelným odejmutím nepřátelského krále.
Přínosy pro zdraví
Šachy poskytují nejen mentální stimulaci, pomáhají snižovat stres a zvyšují kognitivní flexibilitu. Podporují trpělivost a kritické myšlení.
Také mají významný kulturní význam. Šachy se dodnes těší velkému uznání po celém světě. Díky online platformám, ale i filmům a seriálům.
Ivana Píšová
