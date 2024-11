Cesta Charlese Greye za původem čaje

Earl Grey je výrazný černý čaj s příchutí bergamotového oleje. Je pojmenován po Charlesi Greyovi, britském hraběti z 19. století, který jej popularizoval mezi anglickou aristokracii.

Od té doby se čaj Earl Grey rozšířil po celém světě jako symbol sofistikovanosti. Má fascinující historii plnou příběhů.

Historie

Původ čaje pochází z Číny. Do 3. století n. l. se čaj připravoval vařením čerstvých lístků z divokých čajovníků ve vodě. Po té se čaj začal pěstovat kultivovaně a postupně se začal vyvíjet proces sušení a zpracování lístků. Ve stejné době pravděpodobně vznikl první trh s čajem. O 100 - 200 let později se čajovník začal pěstovat na plantážích.

Zpočátku byl čaj výsadou spíše aristokratických kruhů. V 5. století se začíná rozšiřovat v jižní Číně a pomaleji i v severní Číně. Kolem 10. století čaj dosáhl masové obliby. To už se také vyvážel ve velkém množství do sousedního Tibetu a Mongolska. Používal se i jako platidlo ve formě lisovaných tabulek.

V Japonsku započalo pěstování čaje na konci 12. století, kam byla semínka čajovníku dovezena právě z Číny.

V Indii, která byla dlouhou dobu anglickou kolonií, se skutečný zájem o čaj objevil až v 19, století. Dnes se za nejkvalitnější a nejdražší čaj považuje čaj z oblasti Darjeeling.

Na Cejlonu se začalo s pěstováním čaje tak trochu nešťastnou náhodou. Oblíbený zde byl především kávovník, který se zde kvůli rzi, jež zničila plantáže, nedal dále pěstovat. Na tomto ostrově se čaj cení podle nadmořské výšky, ve které roste. Nejkvalitnější čaj pochází z výšek okolo 2000 m. n. m. Platí zde pravidlo, že v čím větší nadmořské výšce čaj roste, tím je vyšší jeho cena.

V Evropě se čaj objevil až v 16. století. Přestože si tento nápoj získal mnoho příznivců, našli se zde i odpůrci, kteří tvrdili, že pitím čaje ztrácí muži přitažlivost pro ženy. Po Portugalsku a Holandsku se stala třetí velmocí zapojenou do obchodu s Čínou a Indií Anglie, jejíž král Karel II. se roku 1662 oženil s portugalskou princeznou Kateřinou z Braganzy. Oba prý byli velkými milovníky čaje a Kateřina rozšířila lásku k tomuto nápoji po celé Anglii.

Největší rozmach v Anglii přišel v 18. století. V té době byla Británie jednou z předních koloniálních mocností a její obchody se rozšířily po celém světě. V rámci obchodních vztahů s Čínou začali britští obchodníci dovážet čaj ve velkém množství. Čaj se stal oblíbeným nápojem mezi obyvateli všech společenských vrstev. V 19. století se v Anglii začaly zakládat čajové společnosti, které nabízely kvalitní čaj za přijatelnou cenu. Vzrůstající popularita čaje umožnila snazší přístup čaje pro všechny.

Nálev a chuť čaje

Čaj Earl Grey je čajová směs ochucena s příchutí bergamotového oleje. Bergamotové stromy rostou téměř výhradně v Kalábrii v jižní Itálii. Jsou přírodním hybridem sladké limetky a hořkého pomeranče. Plody jsou velké asi jako pomeranč, ale mají barvu limetky. Je příznačné, že dužina a šťáva bergamotů jsou extrémně kyselé, takže ovoce se pěstuje převážně pro svou kůru, ze které se získává bergamotový olej. Tento olej se přidává do sušených lístků černého čaje, aby Earl Grey získal výraznou květinovou vůni a sladko - citrusovou příchuť.

Tradičně se Earl Grey připravoval z černých čajů, jako je čínský Keemun, a proto byl určen k podávání bez mléka. Někteří míchají čaj s čajem lapsang souchong, který propůjčuje kouřový charakter. Byly zavedeny i další odrůdy, jako zelený nebo oolong.

Uvedení čaje na trh

O vzniku čaje Earl Greye koluje mnoho příběhů a legend. Lordu Charlesi Greyovi se dostalo cti, že podle jedné z nich obdržel recept na čaj ochucený bergamotovým olejem jako dar za to, že ukončil monopol Východoindické společnosti na obchod mezi Británií a Čínou. Podle jiné legendy mu prozradil tajemství čaje jistý čínský hodnostář v roce 1803 z vděčnosti za to, že jeden z Greyových diplomatů zachránil jeho syna před utonutím. To je ovšem nejméně pravděpodobná verze, protože hrabě Grey v Číně nikdy nebyl a použití bergamotového oleje k aromatizaci čaje bylo tehdy v Číně neznámé. Má se za to, že bergamotovou silici zřejmě používali už ve 20. letech 19. století britští obchodníci ve snaze vylepšit chuť méně kvalitních čajů.

Další teorie tvrdí, že byl čaj namíchán čínským mandarínem speciálně pro lorda Greye tak, aby eliminoval chuť vápenité vody na rodovém sídle Greyů Howick Hall v Northumberlandu. Lady Greyová čajem pak hostila návštěvníky a nápoj si získal takovou oblibu, že byla požádána, zda by ho mohla prodávat široké veřejnosti.

Pravděpodobnější verzí je, že lord Charles Grey mohl být obdarován jemným černým čajem z Číny a sám se do něj pokusil přidat bergamot. Recepturu hrabě následně poskytl čajové společnosti Jacksons of Piccadilly a společnosti Twinings.

Pravdu se už asi nedozvíme, ale podstatné je, že se stal čaj Earl Grey jedním z nejoblíbenějších čajů po celém světě, díky bergamotové příchuti a nesmí chybět na vaší odpolední čajové párty.