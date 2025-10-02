Alexandrijská knihovna - kulturní pýcha starověkého Egypta
Založení a historický vývoj
Alexandr Veliký založil kolem roku 331 př. n. l. město Alexandrii v Egyptě na severozápadním konci nilské delty. Když o osm let později zemřel, jeho říše byla rozdělena mezi jeho generály. Jeden z nich, Ptolemaios I. Soter, se stal vládcem Egypta a založil Alexandrii jako své hlavní město. Za jeho vlády a vlády jeho potomků se město rozrostlo v jedno z největších a nejprosperujících měst helénistického období (323 př. n. l. až 30 př. n. l.).
Knihovna byla pravděpodobně vytvořena poměrně brzy po založení Alexandrie kolem roku 331 př. n. l. Není ale jasné, zda knihovnu založil Alexandr Ptolemaios I. nebo jeho syn Ptolemaios II., ale zdá se pravděpodobné, že vznikla za jeho vlády, která se pohybovala v letech 284 až 246 př. n. l.
Existuje však přetrvávající legenda, že knihovna vznikla, když jeden z poddaných Ptolemaia I., Athéňan jménem Demetrius z Faléra, navrhl postavit budovu, která by uchovávala všechny známé rukopisy světa. Demetriovým velkolepým plánem bylo vybudovat místo učení, které by konkurovalo Aristotelově slavnému Lyceu, škole a knihovně poblíž Athén. Ptolemaios I. Plán zřejmě schválil a brzy byla v palácových postavena budova. Říkalo se jí Museion neboli ‚Místo múz‘, pojmenována po múzách, devíti řeckých bohyních umění.
Zénodotus z Efezu byl považován za prvního hlavního knihovníka. Byl to řecký učenec a básník, který sloužil jako hlavní knihovník za Ptolemaia I.
I Ptolemaios II. byl zodpovědný za vytvoření prvního kritického vydání Homéra, díla, které se pokusilo určit, které části Iliady a Odysseje byl původní a které byly přidány pozdějšími autory.
Centrum vzdělanosti
Knihovna se v průběhu let rozrůstala co do velikosti a rozsahu, protože ptolemaiovští vládci viděli výhody plynoucí z budování centra vzdělanosti a kultury ve svém městě. Štědré královské dotace vedly k vytvoření komplexu budov obklopujících Museion. Přestože přesné uspořádání knihovny není známo, podle starověkého historika Diodora Sicilského měla knihovna v době svého vrcholu údajně přednáškové sály, laboratoře, zasedací sály, zahrady, jídelny a dokonce zoologickou zahradu. Existovala také lékařská škola, jejíž studenti se věnovali pitvě lidských ostatků. Jedinečné dovednosti, které se v Evropě před renesancí v 15. století praktikovali jen zřídka.
„Museion nebyl muzeem v moderním slova smyslu, ale spíše univerzitou,“ řekl Wendrich serveru Live Science. „Zde se recitovala literární díla a diskutovaly o teoriích.“
Archív knihovny, kde byly rukopisy uloženy, mohl být oddělenou budovou od Museionu, i když to není zcela jasné. Je možné, že v době svého vrcholu knihovna obsahovala více než půl milionu samostatných písemných děl, uvádí World History Encyklopedia. Tato psaná díla, nazývaná svitky, byla vyrobena z papyru, rákosu, který rostl podél řeky Nil. Podle Dartmouth College se rákosí drtilo do plochého tvaru, aby se vytvořil papír, a sušilo se na slunci. Jednotlivé papíry se k sobě připevňovaly lepidlem a tvořily dlouhý, souvislý papír, který se dal srolovat.
„Téma těchto svitků obsahovala veškeré znalosti starověkého světa, od literárních děl, přes filozofické traktáty až po vědecká vysvětlení,“ řekl Wendrich. Byly zde také texty obsahující náboženská, mytologická a lékařská témata.
Archív obsahoval díla mnoha slavných řeckých spisovatelů klasického starověku, včetně filozofů Platóna, Aristotela a Pythagora a dramatických básníků Aischyla, Sofokla, Euripida. Podle Britannicy byla Aristotelova díla obzvláště ceněným majetkem. Byly zde také lékařské texty od Hippokrata, poesie od Sapfó, Pindara a Hésioda a vědecké traktáty od Thaleta, Démokrita a Anaximandra. Knihovníci také shromažďovali díla jiných kultur.
Podle Britannicy byly v knihovně zahrnuty staroegyptské, babylonské, perské, asyrské a indické texty. Byly zde také židovské, zoroastriánské a buddhistické texty. Ptolemaiovští vládci chtěli shromáždit všechny rukopisy světa a za tímto účelem vyslali agenty po celém známém světě, aby hledali papyry. Dostali výslovné příkazy, aby našli a zakoupili jakékoliv rukopisy, které se jim podařilo najít, nejlépe ty nejstarší a nejoriginálnější, jak uvádí starověká historie. Cena nebyla omezením. Ptolemaiovští vládci byli ochotni za kvalitní rukopisy zaplatiti obrovské částky.
Hlad po rukopisech byl tak nenasytný, že všechny plachetnice vplouvající do městského přístavu odevzdat všechny rukopisy, které měly na palubě. Alexandrijští písaři je opisovali, originály si ponechávali a kopie posílali zpět lodím. Když se svitků nahromadilo natolik, že se již nedaly umístit do jedné budovy, starověcí egyptští vládci postavili druhou knihovnu, zvanou Serapeum, jak uvádí Encyklopedie světové historie. Knihovna údajně obsahovala přes 40 000 svitků. Byla postavena poblíž královského paláce v Alexandrii někdy mezi lety 246 př. n. l. a 222 př. n. l. a byla zasvěcena řecko-egyptskému bohu Serapisovi. Jak se knihovna v průběhu staletí rozrůstala, přitahovala mnoho nejznámějších učenců, filozofů a vědců starověkého světa.
Zánik Alexandrijské knihovny
Historici jako Plutarchos a Seneca obvinili Julia Caesara ze založení požáru v Alexandrii, který knihovnu vypálil do základů, a moderní historici tuto verzi události dlouho akceptovali. K požáru došlo během Caesarovy okupace města v roce 48 př. n. l., v době, kdy Caesar vedl občanskou válku proti svým politickým rivalům. Podle příběhu Caesar, obléhaný svými rivaly, nařídil svým vojákům, aby zapálily nepřátelské lodě v přístavu.
Historik Plutarchos napsal: „Caesar byl nucen odrazit nebezpečí ohněm, který se šířil z loděnic a zničil Velkou knihovnu.“ Většina historiků se však dnes shoduje, že tento příběh je pravděpodobně přehnaný. Během Caesarovy okupace došlo k požáru, ale předpokládá se, že knihovna nebyla z velké části ovlivněna, ačkoliv některé svitky mohly shořet. Římský historik Cassius Dio například napsal, že během tohoto konfliktu vyhořel sklad se svitky nacházející se poblíž doků, ale knihovna zůstala nedotčena.
Historici dále uvádějí důkazy o tom, že knihovna přežila, a poukazují na spisy pozdějších návštěvníků, jako byl učenec Strabo, který zmiňuje využití knihovních sbírek ve svém výzkumu. Wendrich charakterizoval zničení Alexandrijské knihovny jako pomalý rozklad, který probíhal po staletí.
Většina dnešních vědců se obecně shoduje na tom, že knihovna utrpěla spíše prodloužený, bolestivý úpadek než náhlou, dramatickou smrt. Jak její vliv v průběhu času slábl, mnoho jejich sbírek bylo prodáno nebo zničeno a její budovy byly nakonec srovnány se zemí nebo přeměněny na jiná zařízení, jako jsou kostely nebo mešity.
Z dlouhodobého hlediska to znamenalo postupné rušení knihovny, protože stavební projekty se zastavovaly, jiné akademické instituce přitahovaly učence a bohatství města upadalo. Podle World History Encyclopedia skutečně v 7. století n. l., kdy město dobyl arabský chalífát Omar, byla knihovna pouhou vzpomínkou.
Křesťanský biskup Gregory Bar Hebraeus, píšící ve 13. století, však tvrdil, že chalífa Omar sehrál při zničení knihovny poslední roli. Když muslimská armáda dobyla město, jeden generál se údajně chalífy zeptal, co se má stát se všemi dochovanými svitky. Chalífa údajně odpověděl: „Buď budou v rozporu s Koránem, v takovém případě jsou kacířstvím, nebo s ním budou souhlasit, takže jsou nadbytečné.“ V důsledku toho byly svitky údajně spáleny při několika velkých požárech, které sloužily k vytápění městských lázní. Tento příběh však nyní vědci do značné míry vyvrátili.
Historici a vědci již dlouho naříkají nad ztrátou Velké Alexandrijské knihovny a nad zničením tolika znalostí. Je těžké s jistotou říci, jaké informace mohly být ztraceny, protože nikdy nebyl proveden úplný záznam o tom, co přesně knihovna ve svých archivech uchovávala.
Ivana Píšová
Ivana Píšová
Ivana Píšová
Ivana Píšová
