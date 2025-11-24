Čas prodchnutý pohádkami
Už jako malou dívenku mě vždy lákalo ponořit se do kouzelného pohádkového světa, kde postavy mohou zažívat divukrásné věci a příběh vás odpoutává od reality, a to nejen ve filmech, ale i v knížkách. Byla jsem vášnivou čtenářkou, a tak jsem při nynější návštěvě Strakonic zavítala i na nádvoří hradu, kde sídlí knihovna a připomněla si schody, kterými jsem vstupovala do toho vždy tajuplného prostředí polic s knihami. Přejíždět po titulech knih a vytáhnout si jednu z nich, to bylo velké potěšení.
A když jsem navíc při vstupu do hradu zahlédla plakát na výstavu Jako z pohádky s vyobrazením nádherných princeznovských šatů v zeleno-modro-zlaté kombinaci byl můj návrat do vzpomínek dokonalý. S manželem jsme tedy neváhali a na výstavu se vypravili.
Jako recenzentka muzikálů vždy obdivuji umění scénografů a kostýmních výtvarníků. Na výstavě se prezentují Simona Rybáková a Alena Schäferová. V místnosti, kde jsou prezentovány kostýmy k pohádce Tři bratři a můžete si projít i slavobránou s růžemi, moji pozornost upoutaly motivy růžových kvítků na plášti i šatech. Na rukávech je použit i krásný detail s provlékáním látky, upomínající na historické oděvy. Vynikajícím kouskem je i oděv z hadrů se zajímavými detaily.
Simona Rybáková získala za kostýmy k filmů Tři bratři Českého lva v roce 2014. Její práci můžete znát i z divadelních představení, z těch pohádkových lze zmínit například ve Studiu Dva uvedenou Saxanu, Malého prince, či Šíleně smutnou princeznu. Skvělým počinem byl také muzikál Mauglí v Divadle Kalich, kde její kostýmy skvěle doplnila poeticky-snová scéna Jakuba Kopeckého.
V další místnosti se přenesete do pohádky Kouzla králů, kostýmy pro ni připravila Alena Schäferová. Jistě si vybavíte například jiné pohádky O ztracené lásce, Tajemství staré bambitky, Duch nad zlato, i tam oblékla herce tato kostýmní výtvarníce. Zvlášť kostým z Kouzla králů Královny ohně jistě potěší oko návštěvníka. Proužky coby plameny fungovaly ve filmu skvěle v pohybu.
Bonusem nejen pro dětské návštěvníky je pak možnost si výstavu prožít i s větší zábavou a interaktivně díky hře Pohádkové putování. Připraveny jsou i plyšové hrací kostky a můžete tak postupně plnit úkoly inspirované pohádkovými příběhy, jakými jsou třeba „Nakrm vlka“, „Zkoušku odvahy“ či „Boj o rubínové srdce“.
Když jsme vycházeli zpátky na nádvoří, právě zde připravovali již adventní trhy, na které můžete zavítat ve dnech 5. – 7. prosince. A vězte, že kouzelnou atmosféru můžete zažívat každý den. Když jsme předchozí večer procházeli lávkou k hradu a dívali se na hvězdy, zahlédli jsme padající hvězdu. Mimochodem zkuste si zadat sousloví padající hvězda do vyhledávače Google a budete příjemně překvapeni. Připravte si předem, jaké přání budete chtít splnit :-)
Ivana Jungová
Šílenství kolem skupin aneb intimita a souznění
Měli jste hudební skupinu, po které jste šíleli a bytostně jste je toužili vidět zpívat? Takovým vysněným koncertem pro mě bylo vystoupení irské rockové skupiny U2.
Ivana Jungová
Divoženky a Divomuži na scénu
Na umělcích obdivuji, že si tvoří své vlastní mikrosvěty s naprosto svébytným názorem. Ráda bych vám představila specifické interprety, kterým se to daří.
Ivana Jungová
Poezie Hodinářova učně
Rok 2020 se již překuluje do roku následujícího a v mé duši přetrvávají dva vánoční divácké zážitky, z pohádky Hodinářova učně a semaforského představení Kytice, o které se chci s vámi podělit.
Ivana Jungová
Semafor – vzájemné naladění se jeden na druhého
O Semaforu jsem blog chtěla napsat již dlouho, je fenoménem, který stojí za pozornost, a v době vánočních svátků je jeho význam ještě důležitější, pospolitost z každého představení přímo čiší.
Ivana Jungová
Patrick Swayze a jeho inspirativní odvážná cesta životem
Nedávno jsem zhlédla v archivu České televize dokument Já, Patrick Swayze z roku 2019. Kdo by neznal jeho ztvárnění postavy Johnnyho Castla, tanečního instruktora, který učí tančit Baby v Hříšném tanci. Jaký ale Patrick byl?
- Počet článků 17
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 297x
Novinářka, recenzentka muzikálových představení, tvůrkyně koláží, tanečnice, nadšenec do kulturního dění a umění.