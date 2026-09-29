Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žena má právo na muže, který se dokáže postarat o ni a o její děti!

Irena Mikešová
Jiřina a Michal se do sebe zamilovali. Je úplně jedno kde, jestli ještě na škole, v zaměstnání, na nějakém večírku nebo třeba na dovolené. Na tom přece vůbec nezáleží, a navíc by to zbytečně komplikovalo děj.

Jejich láska byla prudká, vášnivá, hluboká a divoká, vzali se, pořídili si dvě děti a koupili dům na hypotéku. Prvních pár let bylo všechno růžové, děti šly do školky, oba rodiče pracovali, s penězi celkem vycházeli a nic nenaznačovalo, že by to mohlo být jinak.

Jenomže pak začal Michal pít, stále zvyšoval dávky alkoholu, na Jiřinu a na děti byl hrubý, bil je a nadával jim, z práce ho vyhodili. Jiřina nějaký čas lomíc rukama doufala, že se všechno změní, vrátí do starých prosluněných kolejí, ale pak jí došla trpělivost a s Michalem se rozvedla.

Dům i s hypotékou byl prodán, Jiřina sebrala děti a odstěhovala se s nimi zpátky do nevelkého bytu ke svým starým rodičům s malým důchodem. Peněz je málo, Jiřina dře bídu s nouzí, děti poznamenané etapou soužití s alkoholikem zlobí, dědeček s babičkou lomí rukama nad tím, kam až to jejich dcera dotáhla.

Nicméně Jiřina se nevzdává, je přesvědčená o tom, že jakožto žena má právo na muže, který se o ni a o její děti postará. A tak hledá a hledá. Najde?

Přijde vám, že to, co jsem pávě sesmolila, odpovídá slohovému výplodu podprůměrného žáka páté třídy? Pokud ano, tak mě to těší, však jsem si taky dala záležet, aby to bylo pořádně stupidní. Proč? Protože takové články, navíc generované umělou inteligencí, jsou tady teď v módě a já jsem vpravdě zvědavá, jestli tenhle můj paskvil se dočká stejného zacházení jako ony. Jenže se obávám, že jsem ve své naději podobně naivní jako Jiřina ve svém hledání, protože nejsem umělá, ale bohužel skutečná.

Autor: Irena Mikešová | úterý 29.9.2026 10:29 | karma článku: 7,69 | přečteno: 101x
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Další články autora

Irena Mikešová

Jak jsem se kvůli manželovi postavila na hlavu

Začalo to celkem romanticky. Jarní dovolená, my si pronajali příjemnou chatičku u rybníka, byl večer, už jsme leželi v posteli a dorůstající srpek měsíčku nám svítil do pokoje.

13.9.2026 v 18:20 | Karma: 16,50 | Přečteno: 670x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Nalezenec

„Kam se chystáš, Ireno, má lejt jako z konve?“ Zeptal se mě minulý pátek v podvečer Petr, když jsem si potřebovala odběhnout ven a na obloze už se stahovala těžká mračna před tím dlouho očekávaným deštěm.

28.8.2026 v 10:13 | Karma: 19,75 | Přečteno: 312x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Nevěra nebo polyamorie?

Dnes bych ráda zareagovala na článek blogerského kolegy Martina Ireina, ve kterém popisuje upřímné zděšení rodičů nad tím, že jejich syn nežije v harmonickém vztahu s jednou ženou, ale rovnou se dvěma.

10.8.2026 v 21:07 | Karma: 18,98 | Přečteno: 572x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Blondýna a homosexuál

Před pár dny na mě z hlubin internetu, konkrétně s jedné skupiny, sdružující starší lidi, vyskočil vtip. Nemyslím, že by byl přímo homofobní, spíš tak nějak trefně vystihoval mainstream dnešní společnosti.

8.8.2026 v 19:09 | Karma: 21,57 | Přečteno: 526x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Úskalí doktorského povolání

Dneska jenom tak zlehoučka. Vyjdu z jedné letité legrácky a trochu ji dokreslím. Puritáni bez smyslu pro jadrnější humor nechť mi prominou a lékaři obzvlášť.

29.7.2026 v 19:48 | Karma: 18,24 | Přečteno: 452x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Pátrání policistů po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. (29. září...
29. září 2026  8:12,  aktualizováno  12:19

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku...

Jägermeister ovládl Prahu. Propojil tři bary s barmany z celého světa

29. září 2026  11:55

Opravy jsou nezbytné. Mahenovo divadlo v Brně čeká rekonstrukce za dvě miliardy

Mahenovo divadlo v Brně.
29. září 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy...

Traktorista, který převrátil vlek s lidmi, byl opilý. Hrozí mu až pět let vězení

V přerovské části Dluhonice se převrátila vlečka za traktorem, na které sedělo...
29. září 2026  11:32

Traktorista, který v sobotu poblíž závodů v Přerově převrátil vlek se třinácti lidmi, byl pod...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Irena Mikešová

  • Počet článků 181
  • Celková karma 18,82
  • Průměrná čtenost 1425x
Beru život s humorem.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde