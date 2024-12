Vulgární bezdomovec

Nechci, aby to vypadalo, že si hraju na upjatou dámičku, která se pohorší nad každým ostřejším výrazem, ale vulgární mluva mi není příjemná. O to víc mi vadí, když se s ní setkám v prostředí, kam podle mě prostě nepatří.

Například v divadelních hrách, ve filmové tvorbě a podobně, někdy je tam těch sprostých slov tolik, až se člověk červená. Nebo dokonce odejde o přestávce.

Výrazně vulgární mluva je znakem ulice a bezdomovců především, tam zřejmě prostě patří a nikoho nepřekvapí. Nikdy bych nevěřila, že v takovém prostředí se oněmi slovy dá sdělit i užitečná dobře míněná informace.

Štráduju si to v pátek po vánocích ráno do práce, chodník je namrzlý, ale já si lebedím ve šněrovacích botách s pevnou podrážkou, kterými mě pod stromeček obdaroval manžel. U metra míjím bezdomovce v rozdrbaném kabátě, somruje po kolemjdoucích na první dávku alkoholu a smrdí na sto honů. Jsem od něj asi dva metry, koukám být co nejrychleji z dosahu jeho zápachu, když vtom se na mě podívá a pronese jedinou větu. Napíšu ji sem doslovně, snad mi to nesmažou:

„Do prdele, paninko, máte rozvázanou tkaničku, bacha, kurva, uklouznete na těch sračkách!“

Zarazím se, kouknu na botku, ten maník má pravdu, tkanička vlaje do všech stran, jen si ji druhou nohou přišlápnout. Asi i zrudnu, nevím, do zrcátka nekoukám, jen rychle zapadnu za nejbližší roh a tam si pro jistotu pořádně utáhnu obě boty. Chci jít dál, ale pak mi to nedá. Rychle vyštrachám z portmonky padesátku, vrátím se k tomu pozornému vulgárnímu individuu, řeknu jen: „tumáte, pane, dík za upozornění“ a minci mu šoupnu do kelímku, který drží v napřažené ruce před sebou.

Pak zírám podruhé. On smekne napůl vypáraného kulicha, ukloní se a zcela bez vulgarit pronese chraplavým hlasem: „děkuju, mladá paní, hezký vánoce.“

Jó, mladá, bejvávalo, tak radši prchám do dáli tou ledovou ranní tmou...