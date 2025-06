Voníte si v posteli?

Jó, holky a kluci, nevím jak vy, ale já tohle považuji za strašně důležité. Nemám na mysli parfémy, ale přirozenou vůni lidského těla, která vás může přitahovat nebo taky odpuzovat. Zkrátka feromony nebo jak se tomu říká.

Ráda tu píšu o sexu, takže možná někomu připadám jako bůhvíjak protřela ženština, ale není to pravda. Když to trochu přeženu, tak jsem vlastně prakticky panna. Před svým prvním a jediným manželem jsem měla milostných partnerů, že byste je spočítali na prstech jedné ruky a ještě by vám možná zbylo.

No a právě jeden z nich na mě už od prvního pohledu působil jako magnet na maličkou železnou šponu. Vysoký, že měl snad dva metry, trochu do blond a majitel pekáče buchet na břiše. Ne v břiše, aby nedošlo k mýlce. Ač mladý, ve tváři maličko zmuchlaný, ta divná věc, které se říká charizma, z něj stříkala pod tlakem a hlas, že by si na něj měl pořídit zbrojní pas. Ženských by mohl mít, kolik by chtěl, ale sukničkář to nebyl, spíš takový upřímný sympaťák se smyslem pro humor.

Jenomže mi smrděl. Ne potem, ani špínou, ale prostě jeho tělesný pach mě všechno možné, jen ne přitahoval. Těšila jsem se do jeho náruče, jak nám bude spolu krásně, ale jakmile jsme si začali být úplně blizoučko, tak mě přešla veškerá touha a přiznám se, i počínající vzrušení. Jsem holka otevřená, tak jsem mu to řekla, a zkoušeli jsme všechno možné. Od snad půlhodinové sprchy přes různé mužské vodičky a já už nevím, co dalšího, ale nepomohlo to. Říkala jsem, si že jsem asi pitomá, zahodit takový vztah, párkrát to překonala, ale nikdy jsem z toho nic neměla, akorát kromě blbých pocitů. Tak jsme se nakonec rozešli a já si dlouho vyčítala, že to byla moje vina, že jsem moc náročná. Možná i proto, že se pak dal dohromady s nějakou jinou ženou a co vím, tam žádné pachové problémy nebyly.

Když se na to ale kouknu s odstupem, tak jsem vlastně hrozně ráda, že to tak dopadlo, protože jsem získala svého Petera, který mi už od začátku voní i bez použití umělé chemie a já jemu taky. Drahý manželi, promiň, že to tady říkám tak otevřeně, ale já vím, jsi zvyklý.

Takže holky a kluci, jakkoli nechci klást pohodový sex na první místo v žebříčku parnaských hodnot, on se tam tak nějak sám od sebe dost často dostane a tohle je podle mě hodně důležité. Nevím, jestli s tím máte osobní zkušenosti, ale než mít celý život po boku a úplně natěsno někoho, kdo vám smrdí, ač za to třeba nemůže, to je snad lepší zalovit někde jinde. A proč říkám pro celý život? No, to jsem holt celá já stará dinosaurka, která tvrdí, že si hledáme protějšky ne proto, abychom se s nimi rozcházeli, ale aby nám vydrželi hodně dlouho, nejlíp napořád.