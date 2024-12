Trampoty multiorgasmické ženy

Půvabná žena na obrázku vzhlíží toužebně k svému muži a ptá se ho, kdy už půjdou do ložnice. V tu ránu se nad ním objeví bublina, co si myslí: „Proboha, copak nemůžu mít normální ženskou, kterou aspoň občas rozbolí hlava?“

Tenhle vtip jsem viděla kdesi v hlubinách internetu, a i když to většinou bývá poněkud obráceně, tak i tyhle případy existují. Případy sexuálně nenasytných žen, které jejich partner dokáže uspokojit jen stěží. Pánové, přiznejte se, lákalo by vás mít takovou? No, jen si nemyslete, pokud náhodou nejste stejného ražení, tak by vás to bavilo pár dní. Pak byste si začali klást otázky, proč vás ta vaše nymfomanka nenechá aspoň jednou za čas koukat v televizi na fotbal nebo si zajít s kámoši na pivko.

„Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty...“ totiž, co to plácám, chci říct: „Znám jednu ženu, ta má orgasmy, má orgasmy.“ Spoustu převážně klitoridálních orgasmů a k tomu neustálou chuť na sex. Občas se spolu o tom bavíme a ona mi dovolila, abych o ní napsala, pokud jí změním jméno. Budu jí tedy v tomto článku říkat Libuše a jejímu manželovi Přemysl, to se k sobě přece hodí.

„Ireno, já si nemůžu pomoct, Přemek mi prostě nestačí, i když se snaží, jak jen dokáže. Někdy stačí, aby se na mě podíval, já už se celá rozklepu, zvlhnu a táhnu ho do ložnice. Jakmile na mě sáhne, už mám první oragsmus, a potom hned další a další. Takovou šňůrku, několik drobnějších a nakonec jeden mohutný, že se se mnou roztočí celý svět. Pak se na chvilku zklidním, a už to na mě jde zas. Navíc mě to nutí být přitom hodně hlučná, takže si cpu ruku do pusy, abych nevzburcovala celý panelák, až se tou vášní sama pokousám.“

Když jsem se jí ptala, jak to řeší, tak mi odpověděla: „Jednou jedinkrát jsem si našla milence. Teda on to v pravém slova smyslu ani milenec nebyl, jenom takový jednorázový úlet. Byli jsme spolu v hodinovém hotelu a celou tu dobu navzdory všem orgasmům mi bylo šíleně trapně vůči Přemkovi, že ho podvádím. Pak jsem si řekla, že tohle přece nemám zapotřebí a můj trapný pocit vydržel tak dlouho, dokud jsem se Přemkovi nepřiznala. Přísahala jsem mu, že už to nikdy neudělám, on to vzal, kupodivu mi ani nevynadal a řekl, že je nakonec rád, že jsem se mu svěřila. Ve finále mi tak jako tak došlo, že s manželem si užiju víc než s nějakým cizím chlapem.“

„Ireno, nejhorší na tom je, že na mě ty orgasmy někdy přicházejí v nestřeženém okamžiku samy od sebe. O chlapech se říká, že si v průměru vzpomenou na sex každých sedm minut, ale nic moc to s nimi neudělá, mně to přijde na mysl snad ještě častěji a následky nebývají vždy příjemné. Jednou jsem seděla u šéfa na pracovní poradě a všichni se tvářili strašně důležitě. Mně ti najednou jen tak mimochodem padnul zrak na květinu na okenním parapetu, která vypadala jako... no, jako pořádný falický symbol. A už jsem ho měla, byla to fakt fuška nedat na sobě nic znát.“

„No, co s tím dělám, Ireno, tak to víš. Žádná tlumidla užívat nechci, to bych pak nebyla já. To už si radši odskočím na záchod a tam si to rychle párkrát za sebou sama udělám, hlavně před poradami, hahaha. A taky se snažím mít co nejvíc pohybu, abych se vybila jinde. Začala jsem chodit do fitka, s Přemyslem jsme si pořídili kola a vyrážíme, jak se dá. Ale nemysli si, i když se chceme protáhnout co nejvíc, nejsme žádní bezduší polykači kilometrů, hezky si přitom užíváme cestu a krajinu okolo sebe. A taky...“ v tu chvíli na mě Líba spiklenecky mrkla a ztišila hlas, „a když najdeme nějaké odlehlé místo bez lidí, tak asi víš, co uděláme, tam si cpát ruku do pusy nemusím.“

„Ještě tohle do toho článku napiš, Ireno. Moc dobře vím, jaké to má se mnou nymfomankou Přemek občas těžké, ale je to fajn chlap a já bych ho nevyměnila ani za desetkrát výkonnějšího alfáka. On je vlastně klikař a nemusí řešit jako spousta jiných chlapů, co dělat, když jim ta jejich už čtrnáct dní nechce dát.“

Tak vidíte, dámy a holky, chlapi a kluci, Libuše je sice multiorgasmická nymfomanka, ale dokáže si poradit a hlavně brát sama sebe s humorem. Jestli je na tom někdo z vás podobně, tak si z ní klidně můžete vzít příklad.