Tak co, kluci, zopákneme si Nagano?
Však máte pravdu, hokejová odbornice sice nejsem, ale o to víc fandím. Nakonec proč by nebylo možné zopakovat si po osmadvaceti létech olympijskou zlatou v hokeji? Pamatujete na ten parádní gól po akci Patery, Procházky a Svobody? A na ten jásot? Co jásot, řev radosti. Jasně, že jsme měli i velkou kliku, ale ta už k hokeji neodmyslitelně patří, tak proč by se to nemohlo podařit znovu? Vždyť v dobývání zlata máme čerstvý tréning z předloňského mistrovství světa.
Takže přátelé hokejoví fandové, zítra nám to začíná s Kanadou, v pátek to nandáme Frantíkům, v neděli se nenecháme zastrašit od Švýcarů, a pak už půjdeme do play off. To budou boje, už se těším, budu za vydatné pomoci svého Petra fandit jak zjednaná, a i kdyby to náhodou necinklo, klukům to nebudu mít za zlé.
Ale ono to cinkne, nějak to cítím v kostech, však jako správná ženská jsem trochu šmrncnutá čarodějnicí. Jen musím zkontrolovat koště, než poletím přivítat naše borce na náměstí.
Tak lidi, držte palce a pojďte do toho se mnou.
Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop!
Irena Mikešová
Patří mobily do rukou maličkým dětem?
Čtvrtek, pozdní hodina večerní, autobus na jednom pražském sídlišti a uvnitř celkem poklidná atmosféra.
Irena Mikešová
Nebezpečné reklamy?
Na to, že na nás reklamy útočí ze všech stran, jsem si už nějak zvykla a snažím se je odbourat. V drtivé většině mi jsou stejně k ničemu, copak zrovna teď potřebuju ten chytrý šroubovák, se kterým bych stejně neuměla zacházet?
Irena Mikešová
Že mi nedáš gól?!
Můj tatínek miloval fotbal. Napjatě sledoval všechny přenosy v televizi, vášnivě fandil před obrazovkou a dost často si vyrazil přímo na stadion. Moje maminka se o tuhle hru nezajímala, ale tatínkovu vášeň přijímala s pochopením.
Irena Mikešová
Kybernetický útok nebývalého rozsahu
V noci na dnešek se stala Česká republika společně s mnoha dalšími státy terčem bezprecedentního kybernetického útoku, na který nebyl nikdo připravený.
Irena Mikešová
Sex v těhotenství?
Inu, toť otázka, každá nastávající maminka to má individuální. Rozhodně však obecně neplatí věta: „Miláčku, jsem těhotná, máš radost? Trochu ti ji zkazím, připrav se na to, že si ode dneška hodně dlouho nevrzneš.“
