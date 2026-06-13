Smutný příběh
Znali jsme ji v krámě všichni, stavovala se tam skoro každý den. Přicupitala drobnými krůčky, opírala se o hůlku a vždy koupila jen pár věcí. Tři čerstvé housky nebo čtvrtku chleba, jogurt, kousek sýra, pár rajčat a podobně, ale nikdy nezapomněla na banánek v čokoládě. „Tohle je jediný hřích, který mi ještě zbyl, tak si ho užívám, než si mě pánbůh zavolá,“ usmála se a zamrkala očima. Tu šunku kupovala pro svého pudlíka, o němž tvrdila, že jí zbyl jako jediný kamarád a společník.
„Dobrý den, nechcete s tím nějak pomoct?“ Zeptala jsem se, když jsem ji cestou domů z ranní směny potkala na ulici, jak se plahočí s rozměrným balíkem.“
„To budete moc hodná, nemám to daleko, bydlím támhle, paní… paní…“ odpověděla vděčně a tázavě.
„Irena, promiňte, známe se z obchodu, ale já se vám zapomněla představit.“
„Alžběta, to budete moc hodná, Irenko. Je to nový pelíšek pro Maxe, není těžký, ale je veliký, podcenila jsem to, s tou holí se mi špatně nese.“
Vzala jsem balík do rukou a odnesla ho paní Alžbětě až před dveře jejího panelákového bytu. Ona odemkla, zevnitř přiběhlo roztomilé psí stvoření, které mi krátce očuchalo nohy a začalo radostí mlátit ocasem do podlahy. Paní Alžběta mi poděkovala, já šla na tramvaj a jela domů.
Od té doby se u mě paní Alžběta při každém nákupu na chvilku zastavila, ať už jsem byla u uzenin, za kasou nebo pobíhala po krámě a doplňovala zboží. Někdy jsme se jen krátce pozdravily, jindy, když jsem měla chviličku času, jsme prohodily pár slov. Dozvěděla jsem se, že jí je pětaosmdesát, rodina se jí rozkutálela po světě a ona je vděčná pánubohu, že se bez cizí pomoci dokáže postarat o svého psa a sama o sebe. „Víte, Irenko,“ říkávala mi, „jsem skromná, moc toho nepotřebuji a jsem šťastná, že to tady můžu s Maxíkem nějak doklepat. Však i on už má svůj věk.“
„Dobrý den, odpusťte mi, že vás ruším, ale nevíte náhodou, co je s paní Alžbětou?“ Pár týdnů poté, co se u nás v krámě paní Alžběta neukázala, jsem o ni dostala strach, nedalo mi to, zašla jsem do jejího domu a zazvonila u sousedů.
Otevřela mi mladá žena s maličkým, tak půlročním dítětem na ruce, nedůvěřivě si mě změřila pohledem a nechala si vysvětlit, odkud Alžbětu znám. Poté smutně odpověděla: „Paní Alžběta zemřela. Bylo to náhlé a v noci, ráno nás zburcoval její pes šíleným štěkotem. Tak jsme vzali s manželem náhradní klíč, který nám svěřila pro všechny případy a šli se podívat, co se děje. Našli jsme ji v posteli, ležela na zádech, byla mrtvá a na tváři měla ten svůj pomalý přívětivý úsměv. Je nám to líto, byla to moc hodná paní a dobrá sousedka.“
„Promiňte,“ omluvila jsem se té mladé ženě a vytáhla jsem papírový kapesník, abych si otřela oči. Vzalo mě to, přiznávám. Už jsem se chtěla rozloučit, ale pak mi to nedalo a zeptala jsem se: „Odpusťte, že se ptám, nevíte náhodou, co se stalo s Maxíkem?“
Žena se otočila a zavolala do nitra bytu: „Maxi, pojď sem, máš tady návštěvu!“
Psík přiběhnul, zase mě očuchal jako tehdy, ale tentokrát jen jednou nebo dvakrát udeřil ocasem o podlahu. Pak se posadil a já měla nedobytný dojem, jakoby držel smutek.
„Vzali jsme si ho k sobě a zůstane u nás už napořád,“ řekla žena. Dítě na její ruce jakoby rozumělo významu slov, podívalo se na pejska a zvesela zamávalo ručkama.
Irena Mikešová
Boj o místo
Té mládeži mohlo být tak dvanáct let, bylo jich šest kousků a měli celkem kliku. Z dost obsazeného metra se vyhrnula skupinka cizinců, dvě trojsedačky na konci vagónu se uvolnily a omladina je spěšně obsadila.
Irena Mikešová
Setkání s prostitutkou
„Katko, ty se prodáváš?“ Zeptala jsem se s vyvalenýma očima své dávné známé, která se mi svěřila, že si přivydělává jako prostitutka.
Irena Mikešová
Když ne s manželkou, tak radši se žádnou
Karel předal kasu, shodil firemní mundůr a vydal se na cestu domů. Šel pěšky, neměl to daleko a večerní slunko ho příjemně hřálo do zad. Dnes mu zas Martina při doplňování zboží udělala jemný náznak, že by si dala říct.
Irena Mikešová
Jak spolehlivě odradit partnera od sexu
Na tohle téma už toho bylo napsáno spousta, tak dneska jen tak zvesela. Holky, nechce se vám, ten váš doráží a nenechá se odbýt? Lepší, než se vymlouvat na bolest hlavy je použít nějaké z těchto zaklínadel.
Irena Mikešová
Motorky, motorkáři a já
Ačkoli jsem ženská a ještě k tomu blonďatá, k jednostopým motorovým vozidlům a jejich řidičům mám odedávna kladný vztah. Tedy až na jednu drobnou výjimku, ale o té až ke konci.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Pronájem kanceláře (25m2), City Empiria, Pankrác, Praha 4
Na strži, Praha 4 - Nusle
10 500 Kč/měsíc
- Počet článků 173
- Celková karma 17,58
- Průměrná čtenost 1459x