Setkání s prostitutkou
„Víš, Irenko, na chlapy jsem měla smůlu, ale sex mám ráda a nějaká ta korunka navíc mi přijde vhod,“ odpověděla.
Pak se rozhovořila, až jsem se jí na závěr zeptala, jestli tu její zpověď můžu zveřejnit. Kývla, jen mi kladla na srdce, abych trochu pozměnila okolnosti.
První chlap a první dítě. Bezvadné manželství, jaké by mohl Katce leckdo závidět. Spolehlivý partner, který se dokázal postarat a nádherná malá holčička, miloval obě a byl by pro ně schopen udělat všechno. Jenže měl jednu malou vadu. Tedy vadu, ona ta vada nebyla ani tak jeho, spíš krutá náhoda. Zabil se na motorce. Šlus, konec, dva roky trápení s dcerkou na krku.
Druhý chlap a druhé dítě. Když nebyly žádné problémy, bylo to s ním fajn. Zábavný, snad ji měl i rád, podnikavý, dost toho spolu sjezdili, i peníze dokázal vydělat. Jenomže, jakmile se ukázalo, že syn není tak docela v pořádku a bude stát spoustu úsilí vypiplat z něj člověka, který se jednou dokáže o sebe postarat sám, manžílek se jaksi vytratil. Vypiplávání zůstalo na Katce, vzala to fortelně a z kluka je teď IT specialista.
Pak ještě pár známostí, které vesměs k ničemu nevedly, až si Katka řekla: „Dost! Jsem samostatná? Jsem. Ale ten sex, ten mi fakt schází, a když si něco přivydělám, rozhodně to nebude na škodu.“
Takže privát v klidné části Prahy, jsou tam tři, jedou si každá hezky na sebe, mají každá svůj pokoj a pevně stanovená pravidla ohledně hrazení výdajů. Nájem, energie, a tak. Původně se musely s jednou rozloučit, nebyla spolehlivá a chlastala, ale našla se jiná.
Zákazníky si Katka vybírá, rozhodně nevleze do postele s každým a v noci nedělá. Jen po práci po večerech a někdy o víkendu. Prasárny nedělá, jen to, co se jí líbí, a pokud to zákazníkovi nestačí, tak ať si jde jinam. Ochrana zdraví, čistota a diskrétnost jsou samozřejmostí.
Časem si vybudovala stálou klientelu, tu a tam někdo odpadne, tu a tam se objeví někdo nový, s kým si navzájem vyhovují. Návštěvy nejsou jen o sexu, pokud zákazník chce, povídají si. O všem možném, Katka má dost rozhled. Jen pro příklad, jeden je právník, druhý sjezdil půlku světa, další je kuchař, ten jí občas rád přinese něco dobrého. Ne všichni jsou zadaní, někteří se nechtějí vázat, tak pro sex chodí za ní.
Takhle už to praktikuje několik let, už jí je pětapadesát a pořád je žádaná. „Netuším, neplánuju,“ odpověděla mi na otázku, jestli už toho nechce nechat.
Řeknu vám, že už jsem se v životě setkala s různými lidmi, ale tohle jsem ještě neviděla. Sama bych takhle žít rozhodně nemohla, možná jsem upjatá, ale mám svého Petra, který mi krom sexu dává daleko víc. A já jemu taky, jak doufám. Prostě každodenní vzájemnost, nebudu to rozepisovat, všichni asi víte, co tím myslím. Ale když Katce tenhle způsob života vyhovuje, tak jí to přeju. Vždyť ta holka nikomu neubližuje.
Irena Mikešová
