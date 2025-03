„Ahoj, seš holka nebo kluk? Máš na sobě ohoz, že to z toho vůbec není poznat. Kolik je ti vlastně let? Vypadáš tak na sedmnáct, možná trochu míň.“

„Co je ti do toho? Já přeci můžu být holka, kluk nebo cokoli jiného, jak se zrovna rozhodnu. Pleteš se, nedávno mi bylo osmnáct. Proč se mě vůbec ptáš na takové věci? Nebuď drzej!“

„Nejsem drzej. Seš tady nově a líbíš se mi. Kdybys byla holka, tak bych s tebou chtěl začít chodit. Seš můj typ, hubený holky se mi líbí.“

„Jak chodit? Já ti nerozumím.“

„No, jako že bychom spolu zašli třeba na hamburger nebo do akvaparku nebo se šli jen tak projít. Drželi se za ruce, dali si pusu a tak. Teda jestli seš holka.“

„To myslíš jako, že bychom spolu měli sex? Mě sex nezajímá a ty seš vážně drzej!“

„Ne, počkej, neutíkej, nemyslel jsem rovnou sex. Myslel jsem, že jak bychom byli spolu, tak bychom se trochu víc poznali, tak potom bychom třeba mohli...“

„Ty seš teda dinosaurus, tohle je úplně out. Dneska jsem teda za holku, když tě to tak zajímá, včera jsem byl za kluka a zítra nevím, podle toho, jakou budu mít náladu.“

„Počkej, to přece není možné, seš přece podle toho, co máš tam dole. Můžeš být holka na kluky nebo na holky, případně kluk na holky nebo kluky, ale nic jiného být nemůžeš, copak to nevíš? Vlastně můžeš, můžeš být asexuální. Jako, že tě nezajímají ani kluci ani holky. Nebo taky bi, jakože seš na obojí.“

„Hele, nedělej mi tady přednášku ze středověku, já dobře vím, co jsem a na koho jsem. Jednou tak, jindy tak, proto to střídám. Dole jsem holka, ale možná se nechám předělat, až jak se rozmyslím. A proč ti to vlastně všechno vykládám?“

„Takže holka, sláva. Fakt se mi líbíš. Opravdu bych s tebou chtěl chodit, fakt.“

„Dej už konečně pokoj s tím sexem!“

„Říkám ti to podruhé, nemyslím hned na sex. To bychom se napřed museli poznat blíž. Třeba by se ti to líbilo a ty by ses rozhodla zůstat holkou. Mojí holkou, kterou mám rád a ty mě. Tak co, půjdeš se se mnou projít? Cestou skočíme na ten hamburger, pojď.“

„Jdi do prdele ty, předpotopní aligátore!“