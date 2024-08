Pražské fotofórky XVIII. - pupek

Dnes spíš než fórek takový povzdech o úporné a mnohdy marné snaze nás žen v urputném boji s váhou. A taky o soudnosti.

Holky, taky jste si všimly, že na vás od jistého věku zanevřela vaše domácí váha? Ať se ji snažíte přemlouvat jakkoli, podplácíte ji kvalitními baterkami a dáváte ji na místo, o kterém jste přesvědčeny, se jí tam bude líbit, stále vám ukazuje vyšší a vyšší čísla? Dáte si maličký krajíček celozrnného chleba, k tomu pár lístků salátu s drobečkem odtučněného tvarohu a hned máte o půl kila víc než před jídlem? Nedej bože, abyste si udělaly radost sladkým zákuskem, to by vám váha rovnou ohlásila chybu, že jako ne, že takovou velrybu ona vážit nebude.

Nevím jak vy, ale já s tímhle bojuji už řadu let a jediná moje klika je, že můj Petr tvrdí, že se mu líbím taková, jaká jsem. Stejně ho podezírám, jestli to myslí vážně nebo jestli se mě snaží jen udělat radost.

Pokud tedy patříte se mnou do stejné party, určitě s menšími či většími úspěchy hledáte cestu, jak ty nepříjemné obliny na břiše, na zadku a bůhvíkde ještě umně skrýt před zraky ostatních. Volnější šaty dokážou leccos utajit do svých záhybů, vhodně zvolený vzorek a barva taky umí své. To se pak hned člověk ženská cítí líp. Zrovna dneska jsem si do toho vedra vzala svoje oblíbené světlé šaty s úzkým podélným modrým proužkem, které ve mně dokázaly před zrcadlem vykouzlit dojem, že na tom ještě nejsem tak strašně. Váhy jsem se radši ani neptala, aby mi nepokazila náladu a vyrazila jsem do práce. A v metru jsem viděla tohle:

IrMi

No, promiňte, že jsem ten obrázek tak ořízla, přišlo mi té ženy líto a nechtěla bych, aby ji někdo poznal. Ale položila jsem si otázku proč. Jasně, že mám taky pupek, to se nám holkám padesát trochu víc plus holt stává. A k tomu další atributy přibírání na váze, ale nechápu, proč se tím zrovna tahle paní veřejně chlubí. Neuvědomuje si to? Nezáleží jí na ní samotné? Nebo jí je to prostě jedno? U těhulky bych to ještě pochopila, taková se má čím chlubit, ale tohle rozhodně nebyl ten případ.

Zastávám názor, ať si každý nosí, co chce a vypadá, jak chce, třeba ji to holé břicho v horku prostě chladí nebo bůhvíco. Ale jedno vám řeknu, já bych takhle nevylezla. Vy ano, holky? A taky se zeptám chlapů, co si o tom myslíte, přitahuje vás to nebo se vám ten váš kámoš při pohledu na tohle sám od sebe strachy scvrkává?