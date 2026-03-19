Pražské fotofórky XIX. - najdete chybu na obrázku?

Už vás slyším, jak mi spíláte, že se nad vás povyšuji, dělám ze sebe chytrou, abych se radši chopila vařečky a běžela kralovat do kuchyně. Ale mně to nedalo, a tak vám po delším čase nabízím jeden fotofórek.

Tuhle fotku jsem pořídila v metru na reklamním panelu. Ořízla jsem ji tak, aby pozbyla svého reklamního účinku, ale jinak jsem ji neupravovala.

A co mě k tomu přimělo? Ta chyba, určitě ji vidíte taky, vždyť přímo bije do očí. Nebo jsem jenom já přísná estétka a vy jste si ji nevšimli?

Takhle by to totiž nikdo nemohl vyfotit, a kdyby to namaloval ručně, tak by to byl pěkný břídil. Leč bůhví, možná to není dílo člověka, ale umělé hloup… totiž inteligence.

Tak schválně, jukněte na to a napište do diskuse, čeho jste si všimli, třeba tam těch chyb najdete víc. Jo, a kdybyste to náhodou nemohli najít, dám malou nápovědu, koukněte, kde je sluníčko a pod koně na louce.

Tak teda jo, pádím do té kuchyně a udělám svému Petrovi trochu potěšení. Spíchnu pár klasických obložených chlebíčků, ty on má rád a může se po nich utlouct. Dali byste si taky?

Autor: Irena Mikešová | čtvrtek 19.3.2026 19:28 | karma článku: 4,52 | přečteno: 65x

Irena Mikešová

Tak co, kluci, zopákneme si Nagano?

Už vás slyším, jak říkáte: „Ženská a ještě k tomu blonďatá, ty tomu houby rozumíš, jinak bys musela vědět, že něco takového se nemůže podařit. Běž radši k plotně, s vařečkou ti to možná půjde líp."

11.2.2026 v 19:45 | Karma: 8,29 | Přečteno: 169x | Diskuse | Sport

Irena Mikešová

Patří mobily do rukou maličkým dětem?

Čtvrtek, pozdní hodina večerní, autobus na jednom pražském sídlišti a uvnitř celkem poklidná atmosféra.

29.11.2025 v 20:01 | Karma: 15,20 | Přečteno: 242x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Nebezpečné reklamy?

Na to, že na nás reklamy útočí ze všech stran, jsem si už nějak zvykla a snažím se je odbourat. V drtivé většině mi jsou stejně k ničemu, copak zrovna teď potřebuju ten chytrý šroubovák, se kterým bych stejně neuměla zacházet?

22.11.2025 v 17:43 | Karma: 18,50 | Přečteno: 360x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Že mi nedáš gól?!

Můj tatínek miloval fotbal. Napjatě sledoval všechny přenosy v televizi, vášnivě fandil před obrazovkou a dost často si vyrazil přímo na stadion. Moje maminka se o tuhle hru nezajímala, ale tatínkovu vášeň přijímala s pochopením.

6.11.2025 v 10:55 | Karma: 13,85 | Přečteno: 295x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Kybernetický útok nebývalého rozsahu

V noci na dnešek se stala Česká republika společně s mnoha dalšími státy terčem bezprecedentního kybernetického útoku, na který nebyl nikdo připravený.

26.10.2025 v 18:33 | Karma: 14,34 | Přečteno: 385x | Diskuse | Ona
Irena Mikešová

  • Počet článků 167
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1490x
Beru život s humorem.

