Patří mobily do rukou maličkým dětem?

Čtvrtek, pozdní hodina večerní, autobus na jednom pražském sídlišti a uvnitř celkem poklidná atmosféra.

Kupodivu žádní přiopilí rozjařenci, vesměs lidé, kteří se vraceli odněkud domů. Na místě pro kočárky v proluce sedadel naproti prostředním dveřím stál kočárek s malým dítětem a hned na sedačce za prolukou spočívali jeho rodiče.

Všichni tři byli vybaveni mobily, rodiče rejdili prsty po svých displejích a dítko drželo ten svůj v ruce. Inu, klasická ukázka moderní doby. Z onoho místa se linuly tiché nerušivé zvuky, jakési povídání, dokreslované hudbou. Dítko bylo zjevně vybaveno mobilem s puštěnou pohádkou. Snad aby usnulo, možná proto, aby nerušilo své rodiče od jejích mobilování.

Dítko mělo zavřené oči a jakkoli to vypadalo, že spí, nebyla to tak docela pravda. V jednu chvíli zvuky ustaly, dítě okamžitě otevřelo oči a s pláčem se začalo na rodičích čehosi dožadovat. Však otec okamžitě věděl, oč jde, natáhl se ze své sedačky, a dítku tu pohádku, která se zřejmě z nějakého důvodu přerušila, zase pustil. Dítko utichlo, opět zavřelo oči a mělo je zavřené až do chvíle, než jsem musela vystoupit.

Inu co? Taková snad běžná scénka, které si v celém autobusu krom mě, zvědavé ženské, nikdo nevšimnul. Mě však napadla otázka:

Je vhodné, zvykat tak malé dítě na mobil, nebylo by lepší, kdyby si ho jeden z rodičů posadil na klín, a než aby si dělal své, mu tu pohádku vyprávěl sám?

Nevím jak vy, ale já jsem asi staromódní, v tomhle případě bych se nenechala zastoupit technikou a svůj čas v autobusu bych věnovala dítěti. Rozhodně by to bylo pro nás oba mnohem bližší a osobnější, co myslíte?

Autor: Irena Mikešová | sobota 29.11.2025 20:01 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Irena Mikešová

  • Počet článků 165
  • Celková karma 20,85
  • Průměrná čtenost 1504x
Beru život s humorem.

