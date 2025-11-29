Patří mobily do rukou maličkým dětem?
Kupodivu žádní přiopilí rozjařenci, vesměs lidé, kteří se vraceli odněkud domů. Na místě pro kočárky v proluce sedadel naproti prostředním dveřím stál kočárek s malým dítětem a hned na sedačce za prolukou spočívali jeho rodiče.
Všichni tři byli vybaveni mobily, rodiče rejdili prsty po svých displejích a dítko drželo ten svůj v ruce. Inu, klasická ukázka moderní doby. Z onoho místa se linuly tiché nerušivé zvuky, jakési povídání, dokreslované hudbou. Dítko bylo zjevně vybaveno mobilem s puštěnou pohádkou. Snad aby usnulo, možná proto, aby nerušilo své rodiče od jejích mobilování.
Dítko mělo zavřené oči a jakkoli to vypadalo, že spí, nebyla to tak docela pravda. V jednu chvíli zvuky ustaly, dítě okamžitě otevřelo oči a s pláčem se začalo na rodičích čehosi dožadovat. Však otec okamžitě věděl, oč jde, natáhl se ze své sedačky, a dítku tu pohádku, která se zřejmě z nějakého důvodu přerušila, zase pustil. Dítko utichlo, opět zavřelo oči a mělo je zavřené až do chvíle, než jsem musela vystoupit.
Inu co? Taková snad běžná scénka, které si v celém autobusu krom mě, zvědavé ženské, nikdo nevšimnul. Mě však napadla otázka:
Je vhodné, zvykat tak malé dítě na mobil, nebylo by lepší, kdyby si ho jeden z rodičů posadil na klín, a než aby si dělal své, mu tu pohádku vyprávěl sám?
Nevím jak vy, ale já jsem asi staromódní, v tomhle případě bych se nenechala zastoupit technikou a svůj čas v autobusu bych věnovala dítěti. Rozhodně by to bylo pro nás oba mnohem bližší a osobnější, co myslíte?
Irena Mikešová
Nebezpečné reklamy?
Na to, že na nás reklamy útočí ze všech stran, jsem si už nějak zvykla a snažím se je odbourat. V drtivé většině mi jsou stejně k ničemu, copak zrovna teď potřebuju ten chytrý šroubovák, se kterým bych stejně neuměla zacházet?
Irena Mikešová
Že mi nedáš gól?!
Můj tatínek miloval fotbal. Napjatě sledoval všechny přenosy v televizi, vášnivě fandil před obrazovkou a dost často si vyrazil přímo na stadion. Moje maminka se o tuhle hru nezajímala, ale tatínkovu vášeň přijímala s pochopením.
Irena Mikešová
Kybernetický útok nebývalého rozsahu
V noci na dnešek se stala Česká republika společně s mnoha dalšími státy terčem bezprecedentního kybernetického útoku, na který nebyl nikdo připravený.
Irena Mikešová
Sex v těhotenství?
Inu, toť otázka, každá nastávající maminka to má individuální. Rozhodně však obecně neplatí věta: „Miláčku, jsem těhotná, máš radost? Trochu ti ji zkazím, připrav se na to, že si ode dneška hodně dlouho nevrzneš.“
Irena Mikešová
Umatlaný Pepíček nakupuje
Když sedíte za kasou v supermarketu, tak se nemůžete moc rozptylovat pozorováním okolí, jinak si zaděláte na to, že si „vyděláte“ a někomu třeba místo na pětistovku vrátíte na dvoulitr.
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
