Nemám ráda lidi
Shrábla kondom, který se válel na prostěradle a pohledem ho zkontrolovala. Nestála o žádnou nemoc a o dítě už vůbec ne. Neměla ráda děti od té doby, co po měsících zoufalých nadějí přišla o svou dvouletou Jindřišku, která se narodila s vážným postižením.
Zákazník, který před chvilkou vypadnul, byl jen dalším z dlouhé řady mužů, který ji, jak říkala, projel svým masem. Neměla ráda muže od chvíle, kdy její manžel neunesl smrt jejich dcerky. Z nepochopitelných důvodů jí to dával za vinu a odešel.
Kristýna neměla ráda ani ženy. Vzbuzovaly v ní vzpomínky na dětství, které prožila sama s matkou. S tou osobou, která na ní byla zlá, zvlášť když byla opilá, což bylo prakticky pořád. Bila ji za každou maličkost, tahala ji za vlasy po celé kuchyni a neustále jí opakovlala, jak je ošklivá, jakoby si tím sama uspokojovala nějakou zvrácenou vášeň v krutosti.
Kristýna se zvedla, šla se opláchnout do koupelny a při pohledu do zrcadla se v ní vzedmula vlna odporu vůči své osobě. „Měla jsi vlastně pravdu, matko,“ pomyslela si sarkasticky, vrátila se do pokoje a dlouze se napila levného vína přímo z lahve. „Vidíš, tohle mám po tobě. Kdybys ty nechlastala, mohlo být všechno jinak a nechlastala bych ani já. Nevyhodili by mě z každé práce, možná bych se podruhé vdala a měla rodinu… Ne, ne, nemá cenu si dělat iluze.“ Prázdnou lahev odhodila na zem a zapálila si cigaretu.
Potom se v Kristýnině mozku vzepjaly poslední zbytky citu, zamířila do kouta pokoje, čupla si na bobek a něžně pohladila ztěžka oddechující hromádku šedých chlupů. „Vidíš, Felixi, ty jsi jediný, koho mám ráda, jediný, kdo mi zbyl.“ Starý čtrnáctiletý poloslepý hluchý pes, který už ani nedokázal chodit a Kristýna ho nosívala venčit v náručí, pod jejím dotykem dvakrát zvolna uhodil ocasem o svůj pelech. Kristýna mu z ruky nabídla kousek masa z kapsičky, Felix jen začenichal, nevzal si a upřel na ni své věrné oči, jakoby chtěl říct: „Promiň, už nemůžu, odcházím, nezlob se na mě.“
Kristýna u něj proseděla několik hodin do pozdního večera, kdy Felix vydechl naposledy. Brečela celou noc, z života jí odešel ten poslední, na kom jí záleželo. Plakala za něj, za své dávno ztracené dítě, za sebe. „Půjdu za tebou,“ zašeptala. Zvedla se a vyrazila ven pevně rozhodnutá.
Hluboko v tunelu se objevila dvě světla prvního ranního metra. Kristýna vyčkávala na okamžik, až se vlak přiblíží, chtěla skočit tak, aby ji zasáhl přímým úderem. Už, už se chystala odrazit, když se jí ve zmučeném mozku objevily Felixovy věrné oči. „To nesmíš,“ říkaly naléhavým hlasem, „musíš žít. Musíš se změnit, otevřít své srdce tak, jako jsi ho měla otevřené vůči mě. Udělej to, nejen pro sebe, udělej to pro duši svého dítěte, udělej to pro mě.“
Kristýna instinktivně couvla z hrany nástupiště. Tiše zašeptala: „Felixi, udělám. Udělám všechno, co bude v mých silách.“
Irena Mikešová
Ad Sexuální obtěžování nebo humor pro zpříjemnění žhavého dne?
Dovolím si navázat na článek pana kolegy blogera Jana Pražáka a vezmu to tak trochu z ženské strany. Předesílám, že sama se přikláním k tomu humoru, ale občas se bohužel najdou i tací, kteří obtěžují a znepříjemňují nám život.
Irena Mikešová
Smutný příběh
„Pět deka šunky pro Maxíka, prosím, mladá paní,“ odpověděla mi vrásčitá drobná stařenka pokaždé, když jsem obsluhovala u pultu s uzeninami. Očka měla jako korálky a ve tváří vždy pomalý přívětivý úsměv.
Irena Mikešová
Boj o místo
Té mládeži mohlo být tak dvanáct let, bylo jich šest kousků a měli celkem kliku. Z dost obsazeného metra se vyhrnula skupinka cizinců, dvě trojsedačky na konci vagónu se uvolnily a omladina je spěšně obsadila.
Irena Mikešová
Setkání s prostitutkou
„Katko, ty se prodáváš?“ Zeptala jsem se s vyvalenýma očima své dávné známé, která se mi svěřila, že si přivydělává jako prostitutka.
Irena Mikešová
Když ne s manželkou, tak radši se žádnou
Karel předal kasu, shodil firemní mundůr a vydal se na cestu domů. Šel pěšky, neměl to daleko a večerní slunko ho příjemně hřálo do zad. Dnes mu zas Martina při doplňování zboží udělala jemný náznak, že by si dala říct.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Harry Potter míří do Prahy. Na výstavě přesadíte mandragoru a vyzkoušíte si famfrpál
Už za necelý měsíc se v areálu PVA EXPO Praha Letňany otevře putovní výstava Harry Potter: The...
Hasiči ve Zlíně stále chladí sutiny. Snížili ale stupeň poplachu a stáhli část jednotek
Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu,...
Hasiče v Olomouckém kraji zaměstnaly tři požáry, dva z nich jsou se zraněním
Hasiče v Olomouckém kraji dnes zaměstnaly tři rozsáhlé požáry, v Moravičanech na Šumpersku začalo...
Pátrání po ztraceném dvanáctiletém chlapci v Českém Švýcarsku bylo úspěšné
Úspěšné bylo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se dnes odpoledne ztratil v národním...
Archeopark Všestary se vrátil do doby Keltů a Římanů, tavily se tři druhy kovů
Acheopark ve Všestarech na Královéhradecku se dnes vrátil do doby Keltů a Římanů. Desítky...
- Počet článků 175
- Celková karma 20,99
- Průměrná čtenost 1456x