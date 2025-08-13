Nekorektní vysvětlení zániku jednorožců
Pro začátek pár faktů. Jednorožci jsou, respektive byli pohádkovými bytostmi, něco jako bludičky nebo čerti. Vypadali trochu jako koně nebo antilopy a byli obdařeni jedním nápadně dlouhým rohem, který jim vyrůstal uprostřed čela. Byli považováni za symbol síly, čistoty, života, štěstí, krásy, lásky, hojnosti, prostě samá pozitiva, nic špatného bys na nich nenašel.
Také oni dřív byli, opět podobně jako bludičky nebo čerti skuteční, ale na rozdíl od nich nepřežili potopu světa. Bludičky dodnes dokazují svou existenci samovznícením bahenních plynů, jímž od pradávna mátly zbloudilé poutníky a zaváděly je do bažin. Jenomže dnes už se snaží zbytečně, protože s mobilem s navigací nikdo v bažinatém lese nezabloudí. A čerti? Ti jsou stále potřební, kdopak by jinak trestal různé zloduchy a vysoko postavené podvodníky, které naše zákony nedohoní?
Všichni asi víme, že když se blížila potopa světa, tak se pánbůh rozhodl zachránit Noema s jeho rodinou, nařídil mu postavit archu a vzít do ní jeden pár od každého tvora. Pánbůh byl moudrý a věděl, že tak zajistí přežití živočišných druhů. Noe ho poslechl a učinil tak.
Potud tedy legendy, dál už budu pokračovat podle vyprávění svého manžela Petra. On mě chtěl pobavit, myslel si, že mi vykládá anekdotu, ale já se obávám, že to bohužel byla pravda.
Jednotliví tvorové se postupně naloďovali, někteří už přišli spárovaní, jiné dvojice se musely teprve seznamovat, což byl i případ jednorožců. První jednorožec byl sice strašně roztoužený, ale zároveň velmi ostýchavý, a tak se odvážil oslovit toho druhého, teprve když už byla archa dávno na hladině vzedmuté vody a nebylo možné provést žádnou výměnu.
Když se konečně osmělil, tak pravil: „Víš, zbyli jsme jediní dva žijící jednorožci a je před námi obrovský úkol, musíme se rozmnožit, abychom zachovali naší populaci.“ Pak se trochu začervenal a dodal: „Já jsem Kamil, pojď ke mně blíž.“
Druhý jednorožec se maličko zarazil: „Kamile, já k tobě hrozně ráda půjdu blíž, třeba úplně nejblíž, ale s tím zachováním naší populace to bude asi trochu problém. Vylíhla jsem se jako Radek, ale po čase jsem si udělala vnitřní coming out a začala se identifikovat jako Radka... Tak už pojď.“
Škoda jednorožců, takové to byly krásné a velkolepé bytosti. Zbývá jen otázka, zda si toho Noe při všem tom frmolu při naloďování na archu nevšiml nebo jestli už tehdy bylo společenské klima takové, že se Radka... pardon Radku neodvážil odmítnout.
Irena Mikešová
