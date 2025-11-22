Nebezpečné reklamy?
My Pražáci máme však jednu super hyper bezvadnou a účinnou reklamu navíc, heč, to nám budete závidět. Je to v metru, odkud nás už neoblažují jen upoutávky uvnitř ze stěn vagónů, ale dokonce i zvenku za okny v tunelech.
Že mi nerozumíte a nechápete, jak se to dá v té rychlosti přečíst. Nebo že tam vedle kolejí podél jedoucí soupravy běží nějací panáčci se svítícími transparenty? Ale kdepak, nenechte se vysmát, tyhle reklamy jsou daleko rafinovanější. Nějakým technickým fíglem, zřejmě něco jako laserová show se promítají mezi stěny tunelů a okna soupravy tak, aby to vypadalo, že jedou s vagóny.
Nabízejí všechno možné od nápojů, které buď vůbec nepijete nebo na ně zrovna nemáte chuť až po oblečení, které zásadně nenosíte. Nabízejí, vnucují a šíleně rychle poblikávají všemi možnými i nemožnými barvami. Není od nich úniku, když chcete číst, vetřou se vám do periferního vidění, když zavřete oči, derou se k vám přes víčka.
Nu, já vám nevím. Nejsem odbornice, ale říká se, že rychle blikající světelné zdroje s výraznou intenzitou mohou být pro některé lidi nebezpečné. Například pro epileptiky, kterým dokážou navodit záchvat. A nám ostatním? Možná to někomu nevadí, ale divila bych se, kdyby většině cestujícím nebyly nepříjemné.
A tak se ptám. Dotazuji se těch, kteří jsou za tyhle reklamy v tunelech metra zodpovědní. Těch, kteří posuzovali jejich možné vlivy na lidské zdraví i těch, kteří je tam nechali nainstalovat. Zjistili jste si, vážení, jestli nemohou někomu ublížit? Poškodit zrak, způsobit bolest hlavy nebo navodit nebezpečný psychický stav?
Určitě ano, určitě zjistili a důkladně prověřili, už vás slyším, jak říkáte, že jsou naprosto neškodné, možná dokonce i zdraví prospěšné, a že to tady jen nějaká pomatená Mikeška maluje čerta na zeď.
Irena Mikešová
