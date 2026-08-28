Nalezenec
„Ale nikam,“ odpověděla jsem manželovi. „Jen jsem si zapomněla v autě brejle a teď si pro ně skočím, za moment jsem zpátky.“
„Sedni si, celý den jsi běhala po krámě, stejně chci vynést odpadky, tak se ti pro ně stavím. Jsou v kastlíku?“ Odmávnul mě ten můj do křesla a vyrazil ven. Sice se vrátil asi za deset minut, ale nestihl to. Kapala z něj voda, vypadal jako nepovedený hastrman, jednou rukou mi podal ty zapomenuté brejle a druhou vytáhl zpod promočené mikiny: „Ireno, promiň, nevyhazuj mě s tím, já prostě neodolal. Krčilo se to tam na chodníku, kňouralo to, možná to někdo vyhodil. Nebo to někomu patří a uteklo to. Postaráme se a zkusíme zapátrat, viď?“
V té druhé ruce měl maličké černobílé štěně neurčité rasy. Prostě se mu ho venku v tom lijáku zželelo, a tak ho přinesl. Pejsek, byl to kluk, jak jsme za chvilku zjistili, se trochu třásl, ale jak mě uviděl, udělal na mě typické psí oči. Bylo v nich překvapení, prosba a vděk. Takže co? Vyhodit manžela, aby ho odnesl zpátky tam, kde ho našel? Jsme sice oba kočkaři, ale tohle ani náhodou. A tak jsem jen spráskla ruce, vytáhla starý ručník, to zvíře osušila a v kuchyni mu udělala provizorní pelíšek z dávno nepoužívané deky, kterou jsme se už chystali vyhodit.
Dali jsme mu provizorní jméno Waif, což je vlastně anglicky nalezenec a naplnili jednu z Mikešových misek čistou vodou. Petr navzdory lijáku znovu vyrazil do ulic, aby mu ve večerce koupil nějaké psí krmení, protože jak známo, to kočičí není pro psy vhodné, tak aby se nám po něm Waif nepoblinkal. Nu a náš černý kocour Mikeš? Důstojně přikráčel ze svého křesla, chvilku tu malou hroudičku zvědavě očuchával a já měla pocit, jakoby přitom nevěřícně zakroutil hlavou. A pak udělal něco, nad čím nám oběma zůstal rozum stát. Jakmile se Waif nakrmil, Mikeš ho čumákem dostrkal na tu jeho starou deku a tam ho po kočičím způsobu pořádně umyl. Nechápu, jak může mít dospělý kocour mateřské pudy. Ale nemusím všemu rozumět, hlavní bylo, že Waif po tomhle nakrmení a uspání tvrdě usnul.
Radili jsme se s Petrem, co dál a dospěli k názoru, že napřed zapátráme, jestli Waif někomu nechybí. Pokud nenajdeme, uvidíme, buď ho budeme muset dát někam do útulku nebo nám spíš natolik přiroste k srdci, že si ho necháme.
Leckdo nadává na sociální sítě, jak berou lidem čas a odcizují je od sebe, ale nám jedna z nich pomohla. Na FB jsme v takové otevřené skupině lidí, kteří bydlí v naší oblasti, a právě tam jsme dali zmínku o nalezeném štěněti včetně fotky.
Hned v sobotu ráno se nám ozval jeden starý pán, že to štěně je jeho. Prý, že bydlí v přízemí o několik domů dál, nedávno si ho pořídil, včera se mu nějak nešťastně prosmýklo ven, on si toho nevšiml, a když zjistil že ho nemá doma, chystal se ho jít hledat, ale v tom šeru a dešti ho nenašel. Wajia nám popsal tak přesně včetně malé kulaté černé skvrnky pod pravou zadní packou, že nebylo pochyb, že mu opravdu patří. Nakonec dodal, že to není žádný Waif, ale že mu dal úplně obyčejné jméno Punťa podle jeho vybarvení. A že je to nějaká neidentifikovatelná pouliční směska z vesnice.
Můžu vám říct, že jakkoli u nás byl Waif, totiž Punťa vlastně jen několik hodin, stačili jsme si na něj zvyknout a neradi se s ním loučili. Zvlášť, když si pro něj starý pán přišel ve chvíli, kdy byl malý psík plně zaujat dováděním s naším Mikešem. Pán nám snad desetkrát uctivě poděkoval, Waifa-Punťu si odnesl a náš kočičák ho pak ještě asi půl hodiny hledal po celém bytě.
Irena Mikešová
Nevěra nebo polyamorie?
Dnes bych ráda zareagovala na článek blogerského kolegy Martina Ireina, ve kterém popisuje upřímné zděšení rodičů nad tím, že jejich syn nežije v harmonickém vztahu s jednou ženou, ale rovnou se dvěma.
Irena Mikešová
Blondýna a homosexuál
Před pár dny na mě z hlubin internetu, konkrétně s jedné skupiny, sdružující starší lidi, vyskočil vtip. Nemyslím, že by byl přímo homofobní, spíš tak nějak trefně vystihoval mainstream dnešní společnosti.
Irena Mikešová
Úskalí doktorského povolání
Dneska jenom tak zlehoučka. Vyjdu z jedné letité legrácky a trochu ji dokreslím. Puritáni bez smyslu pro jadrnější humor nechť mi prominou a lékaři obzvlášť.
Irena Mikešová
Nemám ráda lidi
„Nemám ráda lidi a sebe taky nemusím,“ pomyslela si rezignovaně Kristýna, sotva se za dalším zákazníkem zavřely dveře jejího nuzného suterénního pronajatého bytu, kde provozovala nejstarší řemeslo lidstva.
Irena Mikešová
Ad Sexuální obtěžování nebo humor pro zpříjemnění žhavého dne?
Dovolím si navázat na článek pana kolegy blogera Jana Pražáka a vezmu to tak trochu z ženské strany. Předesílám, že sama se přikláním k tomu humoru, ale občas se bohužel najdou i tací, kteří obtěžují a znepříjemňují nám život.
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Dálnici D8 na Litoměřicku ve směru na Prahu uzavřel požár přívěsu kamionu
Dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu uzavřel u Lukavce na Litoměřicku požár přívěsu...
Takhle spojené tramvaje Prahou desítky let nejely. Máte omezenou příležitost se jimi svézt
Fanouškům tramvají v Praze se o víkendu naskytne jedinečná možnost projet se soupravou, která...
Psí akce se Solaříkovou, hrady nebo kina. Těchto 5 věcí bude v září v Praze zdarma
Co podniknout v hlavním městě zdarma během září? Praha nabídne program pro milovníky umění, výletů,...
Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreaci
Znečištění vody v Podolsku na Orlíku podle hygieniků vylučuje rekreační využití. Pracovníci krajské...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 179
- Celková karma 21,80
- Průměrná čtenost 1434x