Miláčku, nespi a povídej si se mnou!

Holky a dámy, vadí vám, když se váš partner po sexu otočí na druhý bok, ukáže vám záda, usne jako špalek a vaše intimní odevzdání odmění hudbou hlasitého chrápání zrovna ve chvíli, když byste si s ním chtěla povídat?

Tedy nejen obyčejně povídat, ale slyšet od něj, jaká jste krásná, jedinečná a jak vás bezbřeze miluje.

Někteří muži tohle dělají. Nevím proč, neznám žádné vědecké pojednání, které by tohle jejich chování vysvětlovalo. Ani si nemyslím, že by je ty erotické prostocviky tolik vyčerpaly, spíš mám dojem, že prostě usnou slastí. Tedy něco podobného, jako když si samec pořádně naplní žaludek dobrým jídlem, prokrví se mu trávicí soustava, odkrví se mozek a on vytuhne. Je to totéž, jen při sexu se mu prokrvilo něco jiného. Leč zaplať pánbůh za to, mrzelo by nás, kdyby se neprokrvilo a tím pádem z toho nic nebylo. A taky ruku na srce, dámy, vždyť mnohé z nás si po akci taky rády zdřímneme.

Takže to těm našim samcům odpustíme, jen se je pokusíme přimět, aby se před tím vytuhnutím neobraceli na druhý bok, nýbrž zůstali ležet na zádech. Proč? Odpověď je jednoduchá.

Takovému usínajícímu samci položíte hlavu na to měkké místečko, které má mezi ramenem a krkem. On zareaguje zcela podvědomě a obejme vás, to je to samé, jako když vám doktor ťukne pod koleno a vy cuknete nohou. Prostě nepodmíněný reflex. Pak můžete celou svou bytostí vychutnávat jeho podřimování, vnímat spící energii, ze které vám před chvilkou pořádný kousek dal. Jste-li vnímavá, můžete se na něj duševně napojit a číst v jeho myšlenkách jako v otevřené knize. Pokud byste ho přiměla, aby vám říkal ta sladká slova o tom, jaká jste krásná, jedinečná a jak vás bezbřeze miluje, nikdy si nebudete stoprocentně jistá, jestli je myslí vážně. Když ho však vnímáte v tohoto duševním propojení, tak to poznáte, aniž byste musela být nějaká vědma. Ono to přijde tak nějak přirozeně samo od sebe.

Nu, a pokud by v tuhle chvíli chtěl začít hrát hlasitou symfonii chrápání, není nic jednoduššího, než do něj maličko šťouchnout. On na moment vypluje na povrch svého podřimování, zívne, pevněji vás k sobě přivine a znovu usne. A vy, až si načerpáte dostatek jeho vnitřní energie, můžete si zdřímnout s ním. Za sebe vám můžu prozradit, že je to po sexu daleko lepší, příjemnější a více naplňující než jakékoli obyčejné povídání.