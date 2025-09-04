Měla jsem chuť toho neurvalce přetáhnout holí
Ranní špička na přestupní stanici Florenc, kdy se davy pospíchajících lidí valí všemi směry. Já vystoupila z céčka a chtěla vyjet ven na povrch zrovna ve chvíli, když se zdola z jezdících schodů hrnuli lidé z béčka ve snaze na poslední chvíli stihnout soupravu, ze které jsem vylezla.
Tak metr ode mě šla stejným směrem jako já paní o holi. Trochu kulhala, nebyla stará, odhadem jí mohlo být tak pětačtyřicet. Buď měla nějaké lehčí pohybové postižení nebo se zotavovala z úrazu. V tu chvíli se kolem ní chtěl prosmýknout mladý muž v mikině s velkým batohem na zádech, aby ještě stačil skočit do dveří vagónu, které už se začaly zavírat. Ne, aby počkal, on to metro prostě chtěl za každou cenu stihnout, měl málo místa, tak udělal otočku a zcela neurvale zprudka vrazil batohem do hlavy té kulhající paní.
Paní zavrávorala, hůl jí vypadla z ruky, ona ztratila rovnováhu a začala padat. Naštěstí přímo na mě, tak se mi ji podařilo zachytit a přidržet. Mladý muž se ani neotočil, natož, aby se zajímal, jestli tu paní neporazil nebo se jí aspoň omluvil, vletěl do vagónu a odjel.
„Proboha, to je vůl, jste v pořádku?“ Ujelo mi, když jsem tu paní chytila.
Ona se jen udiveně rozhlížela kolem sebe, jak se to celé rychle semlelo, pak si promnula tvář a koleno, načež odpověděla: „Snad jo, jsem po operaci.“
Já ji jednou rukou ještě přidržovala, přitom jsem se sehnula, druhou rukou jí podala tu hůl a posteskla jsem si: „Milá paní, právě jsme utrpěly srážku s blbcem. Má kliku, že zmizel, jinak bych ho tou vaší holí snad přetáhla přes hlavu, aby se mu rozsvítilo.“
Paní to pobavilo, zasmála se a odpověděla: „To víte, že jo, trochu přitlačíte, on dostane otřes mozku a bude vás žalovat. Copak nevíte, že u nás jsou blbci chránění? Moc vám děkuju, že jste mě chytla.“
Paní odešla, zdá se, že naštěstí v neporušeném stavu a já ještě chvilku stála na místě jako solný sloup, musela jsem to prostě rozdýchat. Věřím, že většina lidí si i v naší hektické době dokázala zachovat špetku slušnosti a ohledů ke druhým, ale u týpků, jako je tenhle maník to bohužel neplatí. Tak bacha na ně, na první pohled se těžko rozpoznávají.
Irena Mikešová
Jak jsme doma měli vynucenou pauzu od sexu
„Petře, můžu o tom napsat na blog?“ Píšu si v zásadě co chci, můj manžel je hodně tolerantní, ale tentokrát jsem se ho radši zeptala. Jde totiž o hodně choulostivé téma, které se navíc bytostně týká jeho osoby.
Irena Mikešová
Dámy, prosím vás, nekomandujte ty svoje chlapy
Když pobíháte po krámě a doplňujete zboží, málokdy máte čas koukat po lidech, ale někdy vám to prostě nedá. Asi by mi to mělo být jedno a neměla bych se do toho montovat. Jenomže...
Irena Mikešová
Nekorektní vysvětlení zániku jednorožců
Pokud patříte mezi duhové aktivisty, tak tenhle článek radši nečtěte, nelíbil by se vám. On se možná nezalíbí ani redakci a bude stažen, ale s tím holt nic nenadělám. Mohu jen doufat, že se tak nestane.
Irena Mikešová
Žárlíte?
Já teda strašně. Na svého Petra samozřejmě, až mu tím musím být šíleně protivná. Kdyby mě viděl nějaký odborník, řekl by, že trpím chorobnou žárlivostí, a pokud se nezačnu urychleně léčit, tak si určitě rozbiju manželství.
Irena Mikešová
Holky, jestli vás trápí povislá prsa, tak to neberte jako problém
Dnes jenom takový krátký postřeh. Holt, sedíte-li v kase supermarketu, mimoděk toho postřehnete víc než dost a ne vždy se vám to musí líbit.
