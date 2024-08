Lze znásilnit vlastního manžela?

Mladý soudce se ptá poškozeného, jak vlastně došlo k činu, kvůli kterému tento zažaloval svou vlastní manželku za znásilnění.

Poškozený vypovídá: „To je tak, mám tvrdý spánek a celkem dlouho trvá, než mě něco probere. Onoho večera jsem byl hodně unavený, a tak mě probudilo, až když mě obžalovaná stačila svléknout a přivázat k posteli. Poté mě proti mé vůli vzrušila, nasedla na mě a tak dlouho se mnou souložila, až mě, opět proti mé vůli dovedla k vyvrcholení. Teprve potom mě rozvázala a nechala dál spát.“

Soudce se podívá na poškozeného, jímž je drobný obtloustlý muž, pak na obžalovanou sošnou ženu a položí další otázku: „Obžalovaná, můžete se k tomu nějak vyjádřit?“

Obžalovaná odpoví: „Vždycky jsme měli mezi sebou neshody ohledně sexu, byla jsem náročnější než on, ale domnívala jsem se, že se to časem srovná. Ve skutečnosti však došlo k pravému opaku, neshody se prohlubovaly a teď už jsme spolu nic neměli tak dlouho, že jsem to nevydržela a rozhodla se to vyřešit po svém. Doufala jsem, že se to bude manželovi líbit, ale on mě kvůli tomu zažaloval za znásilnění. Netušila jsem, že znásilnění mezi manželi vůbec existuje, protože sex považuji za nedílnou součást manželství.“

Soudce se zamyslí, a pak se zeptá poškozeného: „Dal jste obžalované nějakým způsobem najevo svůj nesouhlas s pohlavním aktem?“

Poškozený rozhodí rukama: „Samozřejmě, že nedal, nešlo to. Ona mi nacpala do pusy roubík, abych nemohl křičet a svázala mě, abych se namohl bránit, ani nijak gestikulovat. Předpokládal jsem však, že sama dobře ví, že s ní nechci souložit, protože mě to nebaví.“

Soudce se opět podívá na oba dva a pomyslí si, že být na místě poškozeného, tak by obžalovaná v žádném případě netrpěla nedostatkem sexu. Nakonec vynese rozsudek: „Vzhledem k tomu, že obžalovaná nemohla vědět, že poškozený s aktem nesouhlasí, tak skutková podstata trestného činu znásilnění nebyla naplněna a obžalovaná se zprošťuje viny. Zároveň jí však uděluji důrazné napomenutí a ukládám, aby se napříště podobného jednání vyvarovala.

A jak to celé dopadlo? Ona konečně dostala rozum, manžela už sexuálně ani činem, ba ani slovně nadále neobtěžovala a do roka a do dne se s ním rozvedla. To už se však odehrálo u úplně jiného soudu.