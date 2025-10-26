Kybernetický útok nebývalého rozsahu

V noci na dnešek se stala Česká republika společně s mnoha dalšími státy terčem bezprecedentního kybernetického útoku, na který nebyl nikdo připravený.

Důsledky byly velmi vážné, pro příklad jmenujme zastavení mnoha spojů veřejné dopravy nebo kolaps počítačových systémů, které s touto situací nepočítaly.

Jediné, co poněkud minimalizovalo následky, byl fakt, že celá politováníhodná událost se odehrála v hluboké noci, kdy většina občanů spí. To však nikterak nezmenšuje nebezpečí do budoucna, že se to bude celé opakovat.

A co se vlastně stalo? Bezpečnostní složky na všech úrovních začaly analyzovat situaci a předběžné výsledky naznačují překvapující závěr. Celá událost se odehrála přesně tři hodiny po půlnoci, kdy se všechny automaticky řízené časomíry posunuly o šedesát minut zpátky, tedy na druhou hodinu. Tolik hovoří zatím zjištěná fakta, ale vyšetřování je teprve na počátku a není zřejmé, jak dlouho potrvá, než se podaří zjistit, kdo za tímto incidentem stojí.

Rusové?

Američané?

Nějaké teroristické skupiny?

Někdo úplně jiný?

Toto jsou jen spekulace a lze předpokládat, že jednotlivé skupiny se budou snažit shodit vinu na ty ostatní, aby dokázaly, že v tom nemají prsty právě ony

Sama jsem zvědavá, jak to celé nakonec dopadne, ale obávám se, že pravdivé odpovědi se nedočkám a celá záležitost bude tiše zametena pod koberec.

PS: Vadí vám změna času? Mně tedy rozhodně ne, ostatně bez ní bych si ani nemohla udělat tuto bezuzdnou legraci.

Autor: Irena Mikešová | neděle 26.10.2025 18:33 | karma článku: 6,92 | přečteno: 97x

Irena Mikešová

  • Počet článků 162
  • Celková karma 22,98
  • Průměrná čtenost 1526x
Beru život s humorem.

