Kybernetický útok nebývalého rozsahu
Důsledky byly velmi vážné, pro příklad jmenujme zastavení mnoha spojů veřejné dopravy nebo kolaps počítačových systémů, které s touto situací nepočítaly.
Jediné, co poněkud minimalizovalo následky, byl fakt, že celá politováníhodná událost se odehrála v hluboké noci, kdy většina občanů spí. To však nikterak nezmenšuje nebezpečí do budoucna, že se to bude celé opakovat.
A co se vlastně stalo? Bezpečnostní složky na všech úrovních začaly analyzovat situaci a předběžné výsledky naznačují překvapující závěr. Celá událost se odehrála přesně tři hodiny po půlnoci, kdy se všechny automaticky řízené časomíry posunuly o šedesát minut zpátky, tedy na druhou hodinu. Tolik hovoří zatím zjištěná fakta, ale vyšetřování je teprve na počátku a není zřejmé, jak dlouho potrvá, než se podaří zjistit, kdo za tímto incidentem stojí.
Rusové?
Američané?
Nějaké teroristické skupiny?
Někdo úplně jiný?
Toto jsou jen spekulace a lze předpokládat, že jednotlivé skupiny se budou snažit shodit vinu na ty ostatní, aby dokázaly, že v tom nemají prsty právě ony
Sama jsem zvědavá, jak to celé nakonec dopadne, ale obávám se, že pravdivé odpovědi se nedočkám a celá záležitost bude tiše zametena pod koberec.
PS: Vadí vám změna času? Mně tedy rozhodně ne, ostatně bez ní bych si ani nemohla udělat tuto bezuzdnou legraci.
Irena Mikešová
Sex v těhotenství?
Inu, toť otázka, každá nastávající maminka to má individuální. Rozhodně však obecně neplatí věta: „Miláčku, jsem těhotná, máš radost? Trochu ti ji zkazím, připrav se na to, že si ode dneška hodně dlouho nevrzneš.“
Irena Mikešová
Umatlaný Pepíček nakupuje
Když sedíte za kasou v supermarketu, tak se nemůžete moc rozptylovat pozorováním okolí, jinak si zaděláte na to, že si „vyděláte“ a někomu třeba místo na pětistovku vrátíte na dvoulitr.
Irena Mikešová
Měla jsem chuť toho neurvalce přetáhnout holí
Dnes bohužel žádná legrace ani erotika, ale nepříjemný zážitek ze včerejšího pražského metra. Prostě srážka s hulvátem, při které se mi zpěnila krev.
Irena Mikešová
Jak jsme doma měli vynucenou pauzu od sexu
„Petře, můžu o tom napsat na blog?“ Píšu si v zásadě co chci, můj manžel je hodně tolerantní, ale tentokrát jsem se ho radši zeptala. Jde totiž o hodně choulostivé téma, které se navíc bytostně týká jeho osoby.
Irena Mikešová
Dámy, prosím vás, nekomandujte ty svoje chlapy
Když pobíháte po krámě a doplňujete zboží, málokdy máte čas koukat po lidech, ale někdy vám to prostě nedá. Asi by mi to mělo být jedno a neměla bych se do toho montovat. Jenomže...
- Počet článků 162
- Celková karma 22,98
- Průměrná čtenost 1526x