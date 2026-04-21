Jak spolehlivě odradit partnera od sexu
Sobota ráno před cestou za tchýní: „Miláčku, pospěš si. Jen ti chci připomenout, že jsi slíbil mamince vyčistit ucpaný odpad na záchodě, tak si nezapomeň vzít péro.“
„Lásko, četla jsem, že nadměrná konzumace piva zmenšuje pánské přirození… Ukaž, pojď sem, ať na tebe pořádně vidím… Proboha, kolik jste toho včera s klukama zas vypili?“
Pro otrlejší: „Broučku, počkej na mě v ložnici, radši si to napřed udělám sama ve sprše, kdybys byl zase tak rychlý jako minule.“
Když ten váš koupil nové auto: „Medvídku, promiň, zapomněla jsem ti říct, že nám někdo před domem poškrábal blatník. Ale neboj, skoro to není vidět.“
Pokud je partner hypochondr: „Miláčku, moment, podej mi, prosím tě brýle a otoč se… Ukaž, pojď blíž… Nechci tě strašit, zdá se mi, že se ti ta piha na zádech trochu zvětšila. Možná se mýlím, ale radši si s tím zajdi k doktorovi, abych se o tebe nemusela bát.“
–-
Pánové, občas se může stát, že je to obráceně, vy na to nemáte chuť, ale nechcete tu svou odmítnout napřímo. Pak můžete zkusit třeba tohle:
„Pusinko, pojď ke mně, napřed tě budu dlouze líbat, a přitom hladit pod noční košilkou… Doufám, že mi odpustíš, že jsem ti k večeři snědl všechen romadúr.“
Klasika, pokud si partnerka úzkostlivě hlídá postavu: „Jémine, ukaž, tys mi zase tak krásně přibrala, ani nevíš, jak se mi to líbí.“
Poněkud drsnější: „Počkej, lásko, já ti rozepnu… Nechci nic říkat, ale měla bys začít nosit push upku, nějakou si vyber a já ti ji koupím k narozeninám.“
V paneláku: „Prosím tě, kočičko, hlavně u toho nekřič tak jako minule. Dneska ráno si z tebe dělal soused legraci ve výtahu a nechtěl mi věřit, že to nebylo od nás.“
„Lásko, zapomněl jsem ti říct, že od zítřka bude zavřená školka. Učitelka mi při vyzvedávání Pavlíka říkala, že se jim tam objevil svrab.“
–-
Ale bacha, někdy nám něco podobného ujede, i když máme chuť oba, tak ať si zbytečně nezkazíme potěšení.
Irena Mikešová
