Jak jsme byli za ekoteroristy
Manžel se napřed podíval nechápavě, než si na to vzpomněl, a pak beze slov nasadil takový ten klasický mužský výraz: „Nepočkalo by to ještě týden?“
Naprosto jsem ho chápala, předvánoční celonárnodní nákupní horečku bytostně nesnášíme oba. A tak jsem dodala: „Já vím, mně se taky nechce, ale čím blíž k Vánocům, tím bude všude větší blázinec.“ Petr při té představě poněkud ztratil barnu v obličeji, kývnul a my mohli vyrazit. Samotná akce proběhla celkem v poklidu, v nejmenovaném velekrámě bylo sice lidí dost, ale dalo se to zvládnout s přehledem. Nejsme nároční a ani nechceme nějak zbytečně utrácet, a tak jsme pořídili zhruba metrového zeleného krasavce ani ne za tisícovku.
„Copak to máte, Mikešovi, snad jste si nekoupili umělý stromeček?“ Vybafla na nás sousedka, které zde na blogu říkám Stáňa, když jsme náš úlovek stěhovali z auta to sklepa, aby si tam před Vánocemi ještě trochu odpočinul. Stáňa není zlá, je jenom poněkud vlezná a strašně upovídaná, však už jsem o ní kdysi psala, klidně se pobavte zde.
„No jasně, že umělý, vydrží spoustu let, takže na tom ušetříme a navíc našemu kocourovi nevoní lesem a on se ho nesnaží srazit nebo aspoň očesat ozdoby.“ Odpověděl Stáně Petr se stromkem pod paží a štrádoval si to ke schodům do sklepa. Já šla v závěsu za ním.
Jenomže Stáňa, nevím, jestli naschvál nebo náhodou, nám zastoupila cestu: „Umělý? Pchá, to já bych nemohla, to by pro mě nebyly Vánoce. Každý pořádný člověk má přece normální stromek a vy mi netvrďte, že na něj nemáte peníze.“
Ona už prostě taková je a kdo ji nezná, toho by urazila hned ve dvou větách. Jenomže mně to nedalo, tak jsem si rýpla u vědomí, že se Stáňa chová naprosto neekologicky, dokonce ani odpad není ochotná třídit: „Víš, Stáňo, tady nejde jen o peníze. Umělé stromky šetří přírodu zvlášť, jestli tenhle budeme mít zase dvacet let.“ Úplně jistá jsem si nebyla, ale někde jsem četla, že umělé stromky se při víc jak desetiletém používání stávají menší zátěží, tak jsem to prostě střelila.
„Cože? Dvacet let koukat na stejnej stromek? A ještě k tomu umělej? To snad nemyslíte vážně! Navíc, když jste si nekoupili pravej, koupí si ho někdo jinej, takže to vyjde nastejno.“ Rozdurdila se Stáňa, a aniž jsem tušila jak, tak se celá nějak jakoby rozšířila, abychom do toho sklepa fakt nemohli projít.
Petr na mě nenápadně mrknul, chápavě se na sousedku usmál a zhluboka se nadechnul. Už ho léta znám a bylo mi jasné, že se chystá k přednášce, aby se mě zastal. Však taky hned začal blufovat tónem, jakým se mluví s méně chápavými žáčky základní školy: „Víš, Stáňo, to je tak. Pokud lidé na celém světě budou postupně nahrazovat pravé stromky umělými a zvyknou si je mít mnoho let, trh na to bude muset zareagovat. Pravé stromky se budou pěstovat čím dál míň, až se s tím nakonec přestane úplně a na uvolněných plochách budou normální lesy s bohatou flórou a faunou. Sama to oceníš, až tam budeš chodit na houby.“
Teda, lidi, řeknu vám, to byl koncert. Sice jsem na Petrovi viděla, jak má co dělat, aby nad svými slovy nevyprskl smíchy, však i mně dalo práci udržet vážnou tvář. Nicméně účinek na Stáňu byl zničující. Když manžel zmlknul, chvilku na něj zírala s otevřenými ústy, pak si lehce dupla nohou a rezolutně prohlásila: „Víte co, Mikešovi? Tak já si teda letos koupím ty stromky dva, aby se ten váš slavný trh náhodou nezhroutil. Teď už mě konečně přestaňte zdržovat nebo kvůli vám prošvihnu telenovelu.“
Stáňa zmizela a my odnesli náš nový umělý stromek do sklepa, ale naplno jsme se rozesmáli až doma. Chudák holka, ta se z nás musela před televizí uškytat.
Irena Mikešová
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Přece jen už nám s Petrem není dvacet, ba ani čtyřicet, a tak máme oba nějaké to kilečko navíc. Není to zas tak moc, jsem s tím smířená, zvlášť, když ten můj rošťák pořád dokola tvrdí, jak se mu to líbí.
Irena Mikešová
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Ta dívka se jmenuje stejně jako já Irena. Možná tahle souhra náhod, možná to, že jsem se k ní od začátku chovala vstřícně, způsobilo, že se mi poprvé svěřila o pauze ve chvíli, když jsme zrovna zůstaly samy.
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