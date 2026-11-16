Jak jsem znásilnila vlastního manžela
Jenomže před nedávnem se Petr zbláznil. Zřejmě si přečetl nějakou zaručenou pravdu na internetu, zvedl se z gauče, zamračil se, s nelibostí si plácnul na břicho, prohlásil, že s tímhle je teda konec. No a, představte si, začal trápit sám sebe.
„Petře, koupila jsem krásně prorostlé kotlety, zítra nám je usmažím s bramborovou kaší, k tomu udělám pořádně zahuštěnou gulášovou polévku, ale zákusek nestihnu. Skočil bys dopoledne koupit nějaký dortík, a když už půjdeš ven, nezapomeň na pivo, ať to máme čím zalít, po obědě si půjdeme pěkně zdřímnout, jak to máme rádi,“ lákala jsem ho v pátek večer.
„Ty, Ireno, jasně, že zajdu, skočím se trochu proběhnout, ale zákusek koupím jen jeden pro tebe. Pivo taky, ale jen si cucnu, budeš ho muset vypít celé, polévku radši vynechám a z toho masa mi vyřízni maličký libový kousek a neobaluj mi ho. Místo kaše si dám salát, ten taky koupím, víš přece, že hubnu.“ Zaprotestoval a já měla po legraci, přece nebudu hodovat sama. Kotlety, na které jsem se tak těšila, skončily v mrazáku, gulášovku jsem společně se zákuskem škrtla úplně a místo toho udělala v páře dva malé kousky sterilních kuřecích prsou, prostých jakékoli chutě a vůně. Místo kaše jsme si to dali s tím salátem a místo pivem zalili jemně perlivou vodou. Místo zdřímnutí jsem po obědě zaháněla hlad četbou a Petr si dal čtyři patra našeho činžáku několikrát po sobě nahoru a dolů.
Takhle to šlo několik týdnů, já jedla prakticky tajně, abych ho neprovokovala, on se střídavě kasal, jak ho vychytralá váha chválí a střídavě se mi snažil vnutit myšlenku, že ho to baví.
„Petře, proč to vlastně všechno děláš, ty máš nějaké zdravotní problémy?“ Nedalo mi to.
„Nemám, Iri, prostě hubnu,“ odpověděl lakonicky. Já ale poznala, jak ho to nebaví, dělá to vlastně už jen proto, že se k tomu rozhodnul a teď si myslí, že si přede mnou uřízne ostudu, když z toho vycouvá. Prostě chlap, no, je to sice bezvadný mužský, ale ta ješitnost je silnější než on.
„Petře, budeš mít narozeniny a já tě jako dárek znásilním, chceš?“ Prohlásila jsem mnohoslibně.
Vykulil oči, zašrotovalo mu to v hlavě, sjel mě dlouhým pohledem odshora dolů, tedy spíš od prsou ke stehnům a prohlásil: „Fakt? Jo? Tak to si dám na stará kolena líbit.“
A jak to celé proběhlo? Vzala jsem si půlden volna, a jakmile přišel Petr k večeru z práce, hned na prahu bytu jsem mu zavázala oči. Tedy nejen oči, vlastně i nos, a navíc jsem mu svázala ruce za zády. Pak jsem ho poněkud překvapivě neodvedla do ložnice, ale do kuchyně a zprudka posadila na židli.
„Otevři pusu!“ Zavelela jsem a vložila mu do úst první sousto vepřovky se zelím a s knedlíky, na které jsem si dala fakt záležet.
To nečekal, napřed nevěřícně opatrně požvýkal, a pak polknul a znova otevřel pusu. Po dalších asi třech soustech zaprosil: „Ireno, prosím tě, rozvaž mě, já už budu jíst sám.“ Vyhověla jsem mu, on se do toho pustil s blaženým výrazem, jako kdyby měsíc nejedl a jakoby na ty své diety rázem zapomněl. Celé to na pár loků spláchl půllitrem piva, dal si i dortík, po jídle se pohodlně opřel a prohlásil: „Děkuju moc a promiň, už o tom nebudeme mluvit, jo?“
A tak neslavně skončilo Petrovo slavné odříkání, teď už zas jíme normálně a těch pár kileček navíc ani jednomu z nás nevadí.
Irena Mikešová
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Irena Mikešová
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