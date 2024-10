Jak jsem si leknutím crkla do spoďárů

„Hú, ú,“ zahalekala jsem zvesela na Petra, když se mi ztratil z dohledu. „Hú, ú, tady jsem, vidím tě,“ odpověděl on. Bodejť by mě neviděl, když jsem si vzala do lesa svítivou červenou bundu, kdežto on byl v khaki.

Houby rostou jako o závod, div, že je člověk neseká kosou. Národ se zbláznil, všichni vyrazili do lesů a ani nám se tohle šílenství nevyhnulo. Zajeli jsme do křivoklátských lesů, a abychom si mezi ostatními nepřipadali jako na Václaváku, zašli jsme celkem daleko. Jelikož jsme to tam neznali a nechtěli se ztratiti jeden druhému, snažili jsme se držet na dohled, případně se nějak lokalizovat. Žádná moderní technika, kdepak, hezky staré poctivé zahoukání. Už jsem měla skoro plný košík, říkala si, že bychom to mohli otočit domů, když vtom jsem jich v mechu a kapradí objevila nejmíň dvacet vedle sebe. Maličké roztomilé hříbečky hnědohlávky, které tam prostě nemůžu nechat, to by byl hřích. Houkla jsem na Petra, kde jsem, čupla si na bobek do podmáčeného mechu a s radostným zaujetím sbírala jeden po druhém. „Ireno, bacha, divočák,“ slyším najednou. Zvednu hlavu, vidím Petra několik metrů od sebe, běží ke mně tryskem, zakopává o padlé větve a zuřivě mává rukama kamsi šikmo za mě, jakoby snad chtěl zahnat pomýšleného nepřítele. Stále na bobku se prudce otáčím a málem se o mě pokouší infarkt. Žádný pomyslný nepřítel, nýbrž skutečný divočák i s těmi zahnutými zuby nahoru jako z té dávné reklamy. Řítí se na mě. Ve své svítivě červené bundě padám na zadek a pomalu se loučím se životem. Petr dobíhá, jako živý štít se vrhá mezi mě a zvíře, stále mává holýma rukama. A divočák? Ta potvora si nás ani nevšimla, zaplať pánbůh. Přehnala se těsně kolem nás, až rozvířila vzduch a už mizí mezi stromy. Možná to byl samec, který ucítil samici a běžel na námluvy, pokud teď mají říji, nevím. „Petře, vždyť tě to mohlo zabít,“ kroutím hlavou nad Petrovou odvahou. „Ale nezabilo, máme kliku, Iri, vstávej,“ odpovídá mi teď už s ledovým klidem. Já se teda s jeho pomocí hrabu ze země, na zadku mám mokrý flek od toho podmáčeného mechu a k tomu, no, crkla jsem si leknutím. Ale mohlo to dopadnout hůř, jsme oba živí a celí. „Tak mám mokrej zadek, no a co,“ říkám Petrovi cestou k autu, však on se z toho nikdo nepodělá, můžu být ráda, že jsem se kvůli tomu kanci nepodělala já. Teď už se tomu oba smějeme. Jedeme domů, tam se házíme do civilu, je skoro poledne, pozdě na vaření, vyrážíme do restaurace na oběd. Houby počkají. Po pečlivém prostudování jídelního lístku jsme se rozhodli toho divočáka ztrestat po svém a objednáváme u číšníka: „Dvakrát kančí kýtu na houbách a k tomu dvě piva.“ Ať se mu dobře pluje do věčných lovišť.