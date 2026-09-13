Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak jsem se kvůli manželovi postavila na hlavu

Irena Mikešová
Začalo to celkem romanticky. Jarní dovolená, my si pronajali příjemnou chatičku u rybníka, byl večer, už jsme leželi v posteli a dorůstající srpek měsíčku nám svítil do pokoje.

„Jé, Iri, koukej, jak svítí, to je jako tenkrát ve stanu, když jsme byli mladí, pamatuješ? Pojď ke mně, uděláme si to zase krásné jako tehdy,“ začal mě lákat ten můj.

Jenomže tentokrát už jsme nebyli mladí, v nohou měli snad dvacet kilometrů, mně se zavíraly oči, a ač bych manželovi ráda vyhověla, moc se mi do toho nechtělo. A tak jsem začala kličkovat: „To víš, že pamatuju, ale tenkrát jsme byli u řeky a tady je rybník.“

„Vadí to?“ Nenechal se odbýt a začal mě hladit po rameni.

„To bych ještě skousla, tehdy byl taky večer, ale měsíček vypadal jako C a ne jako D teďka,“ přisadila jsem si a chtěla se otočit na druhou stranu.

Jenomže Petr stáhl ruku zpátky, zarazil se, chvíli se tvářil, jakože mu něco vrtá hlavou, pak se posadil na posteli a spustil: „Ireno, to není možné. Když měsíček dorůstá, tak svítí večer a vypadá vždycky jako D. Jako C může vypadat jen ráno, když couvá.“ Pak ho přešla všechna erotika, spustil přednášku o postavení nebeských těles a já měla po spánku. Nakonec dodal: „Večer vypadá jako C jedině z jižní polokoule a tam jsme rozhodně nebyli.

„Když mě teda nechceš nechat usnout, milování ti nevyšlo, přešel jsi na astronomii, tak ti to nedaruju a budu zlobit,“ napadlo mě v duchu. Sice měl možná pravdu, ale já nahlas řekla: „Ne, tehdy večer u té Sázavy svítil jako C, pamatuju si to dobře.“

Petr se zarazil, a pak vytáhl žolíka: „No dobře, mohl by vypadat jako C, kdyby sis stoupla na hlavu a koukala se na něj vzhůru nohama třeba jako Australané.“

Nerada se hádám a s vlastním manželem už vůbec, navíc kvůli takové prkotině. Tak jsem se to pokusila obrátit v žert: „Dobře, budu se ti snažit věřit. Když mi teď pomůžeš postavit se na hlavu a já ho opravdu uvidím jako C, tak to usínání začneme hezky od začátku.“

Inu, menší tělocvičný úkon jsem navzdory svým létům s manželovou pomocí zvládla bez úhony, ta potvůrka na nebi najednou opravdu vypadala jako C a já nakonec s potěšením kapitulovala původnímu manželovu naléhání.

Autor: Irena Mikešová | neděle 13.9.2026 18:20 | karma článku: 6,33 | přečteno: 110x
Vstoupit do diskuse (3 příspěvků)

Další články autora

Irena Mikešová

Nalezenec

„Kam se chystáš, Ireno, má lejt jako z konve?“ Zeptal se mě minulý pátek v podvečer Petr, když jsem si potřebovala odběhnout ven a na obloze už se stahovala těžká mračna před tím dlouho očekávaným deštěm.

28.8.2026 v 10:13 | Karma: 18,88 | Přečteno: 283x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Nevěra nebo polyamorie?

Dnes bych ráda zareagovala na článek blogerského kolegy Martina Ireina, ve kterém popisuje upřímné zděšení rodičů nad tím, že jejich syn nežije v harmonickém vztahu s jednou ženou, ale rovnou se dvěma.

10.8.2026 v 21:07 | Karma: 18,98 | Přečteno: 551x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Blondýna a homosexuál

Před pár dny na mě z hlubin internetu, konkrétně s jedné skupiny, sdružující starší lidi, vyskočil vtip. Nemyslím, že by byl přímo homofobní, spíš tak nějak trefně vystihoval mainstream dnešní společnosti.

8.8.2026 v 19:09 | Karma: 21,57 | Přečteno: 510x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Úskalí doktorského povolání

Dneska jenom tak zlehoučka. Vyjdu z jedné letité legrácky a trochu ji dokreslím. Puritáni bez smyslu pro jadrnější humor nechť mi prominou a lékaři obzvlášť.

29.7.2026 v 19:48 | Karma: 18,24 | Přečteno: 436x | Diskuse | Ona

Irena Mikešová

Nemám ráda lidi

„Nemám ráda lidi a sebe taky nemusím,“ pomyslela si rezignovaně Kristýna, sotva se za dalším zákazníkem zavřely dveře jejího nuzného suterénního pronajatého bytu, kde provozovala nejstarší řemeslo lidstva.

11.7.2026 v 21:11 | Karma: 17,83 | Přečteno: 463x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
7. září 2026  15:59

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI
8. září 2026  6:02

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...

Muž na Bruntálsku zemřel po těžké alergické reakci po bodnutí hmyzem

ilustrační snímek
13. září 2026  20:14,  aktualizováno  20:14

Čtyřiapadesátiletý muž zemřel v sobotu na následky těžké alergické reakce po bodnutí hmyzem v...

U Velvar na Kladensku se čelně srazila dvě osobní auta, dva zranění

ilustrační snímek
13. září 2026  20:05,  aktualizováno  20:05

U Velvar na Kladensku se dnes večer čelně srazila dvě osobní auta, dva lidé utrpěli zranění....

U Velvar se kvůli jízdě v protisměru čelně srazila dvě auta. Zranilo se šest lidí

U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....
13. září 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

U Velvar na Kladensku se v neděli večer čelně srazila dvě osobní auta, šest lidí utrpělo zranění....

Muž na Bruntálsku zemřel po těžké alergické reakci po bodnutí hmyzem

Vosa, hmyz z řádu blanokřídlých, podřádu štíhlopasých a čeledi sršňovitých. Na...
13. září 2026  21:22,  aktualizováno  21:22

Čtyřiapadesátiletý muž zemřel v sobotu na následky těžké alergické reakce po bodnutí hmyzem v...

Irena Mikešová

  • Počet článků 180
  • Celková karma 19,00
  • Průměrná čtenost 1429x
Beru život s humorem.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet