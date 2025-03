Holky, vzrušuje vás partnerovo vzrušení?

Je hloupé opakovaně odmítat partnerovi sex. Jenomže v mnoha případech má muž vyšší potřebu sexu než žena a je potřeba hledat řešení, aby se ona necítila neustále k něčemu tlačená a on opakovaně odstrkovaný.

„Sex není nejdůležitější stránkou vztahu, hlavně, že se ti dva mají rádi a dokážou dobře vychovávat děti.“ Je tahle věta pravdivá? Nebo vám zní tak trochu jako z předminulého století? Bylo by možná hezké, kdyby to platilo, ale co si budeme nalhávat, pokud mají partneři výrazně rozdílnou potřebu sexu, většinou to vede k neshodám, pocitům ublíženosti nebo nenaplnění a dost často se kvůli tomu vztah rozpadne. Ve většině případů je tím strádajícím a neustále dorážejícím on a tím odmítajícím a trápícím se pocitem, že nedokáže vyhovět ona. Samozřejmě, že jsou páry, u kterých to funguje nebo lépe řečeno nefunguje v opačném gardu, ale i pro ně platí, že bezprostřední fyzické vzrušení toho potřebnějšího může být dobrou stimulací pro toho druhého.

Pokud nejste moc na sex, navíc jste utahaná, není vám dobře nebo na to jen prostě nemáte myšlenky, těžko vás navnadí, když na vás začne partner zčistajasna naléhat a svou neodbytnou potřebu hnedka podpoří taseným vztyčeným nástrojem. Může vás to dokonce i odradit a klidně vám to přinese pocit, že jste to vy, na čí straně je chyba, protože mu prostě nejste schopná vyhovět.

Nicméně zkuste na to jít jinak. Důležitější než okamžitá nechuť je vůle s tím něco udělat ku prospěchu obou a než pocit vlastní nedostatečnosti je chuť vyzkoušet něco, co by přineslo příjemné pocity vám i jemu.

„Neproducíruj se tady přede mnou a schovej ho, já na to nemám náladu, jdi radši dělat něco užitečnějšího.“ Tohle můžete říct, když se před vámi zjeví připraven k akci v Adamově rouše, ale mezi námi děvčaty, je to špatně.

Lepší je třeba zažertovat: „Miláčku, už zase? Ty si snad nikdy nedáš pokoj. Víš, já bych taky moc ráda, ale počkej na večer…“ případně „…ale vydrž do zítřka, to na to budeme mít klid. Otevřeme si vínko, zapálíme si svíčky, chvilku si budeme jen tak povídat, a potom… Možná mi nebudeš věřit, ale i já se na to vyloženě těším.“

Chápu, že chlap by chtěl hned, ale pokud s ním takovýmto způsobem zavrkáte a navíc ho navnadíte lákavým příslibem, rád si počká. A vy máte čas se na to jaksi vnitřně připravit a v představách si tu romantickou chvilku dotvořit do nejmenších detailů tak, abyste se na ni opravdu těšila. A na samotný sex vlastně také, protože to pro vás najednou bude přirozeným a lákavým zakončením, i když zrovna teď na to vůbec nemáte chuť ani myšlenky. Důležité je, aby partner přistoupil na vaší „hru na romantiku,“ a pokud je to aspoň trochu chlap s velkým Ch, tak to pro vás rád udělá. Tím spíš, že se konečně dočká toho, čeho se mu nedostává.

Nu a teď to přijde. Vše začne přesně podle vašich představ, vínko, svíčky, povídání, navíc klidně i tichá hudba a pomalé svlékání. Sama jste se na to dokázala těšit, ale ouha, teď najednou zjistíte, že se vám moc nechce a nedostala jste na sex takovou chuť, jak jste doufala. Co s tím?

Pokud jste aspoň trochu hravý typ, jakože určitě jste, protože my ženy jsme veskrze hravé, pomůžete si fintou: „Miláčku, nepospíchej, já si tě napřed trochu pomazlím,“ uděláte kličku. A pak se začnete věnovat tomu jeho nástroji. Je úplně jedno, jak to uděláte, ale prostě si s ním budete hezky pomaličku hrát, aniž byste se nutila do pocitu, že něco musíte.

V tuhle chvíli zafunguje příroda za vás, jeho postupně se zvyšující vzrušení na vás zapůsobí jako magnet a vy zčistajasna zjistíte, že to taky chcete, že to vzrušuje i vás a že to musí být právě teď. A pokud má ten váš chlap ještě větší Ch (nemyslím M, aby se to nepletlo), tak vaše pocity vycítí, začne si s vámi taky intimně hrát a ve finále to dopadne tak, jak jste ani nedoufala. A tak vlastně najednou zjistíte, že vám ten sex není až tak úplně lhostejný a že si to budete chtít zase brzy zopakovat.

Neříkám, že se to takhle ideálně podaří sladit hned napoprvé, někdy to chce čas, dost trpělivosti, zahodit ostych a nebát se o tom spolu otevřeně mluvit. Ve finále si k vlastnímu překvapení uvědomíte, že to s tím vaším rozdílným sexuálním apetitem není zas tak zlé, jak jste si bůhvíjak dlouho oba mysleli.

Obráceně, tedy v těch menšinových případech, kdy má žena vyšší sexualitu než muž, to samozřejmě funguje také. Pokud jste v téhle situaci a nemáte za partnera úplného ňoumu, dejte mu po malých dávkách, abyste si ho pokud možno co nejvíc navnadila najevo své vzrušení, a uvidíte, co to s ním udělá. Intimní podrobnosti už nechám na vás, sama nejlíp víte, co na něj neplatí a co naopak zabírá.