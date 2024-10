Holky, šly byste do postele se dvěma chlapy najednou?

Nechci, aby to vypadalo, že jsem nějaká zapšklá stará panna. Sex mám ráda a dovedu si ho s radostí užívat, ale dva muže najednou si neumím vůbec představit.

Mám však kamarádku, je to vdaná asi pětatřicetiletá holka s jedním dítětem, která žije normálním spořádaným životem, tedy až na jednu věc. Nikdo by do ní neřekl, že se jednou za čas promění z Jekylla v Hyda, vlastně z Jekyllové v Hydovou a svému nic netušícímu manželovi zahne rovnou se dvěma chlapy najednou.

Nedávno jsme spolu byly ve vinárně, ona se nějak utrhla, vypila trochu víc ryzlinku, než je zvyklá a potvrdila starou pravdu, že „in vino veritas.“ Prostě mi to na sebe všechno prozradila a ani se u toho nezačervenala, styděla jsem se tak akorát já.

Nebudu zacházet do detailů, to by byla pornografie, řeknu jen, že to bylo skutečně se vším všudy, tak nějak na střídačku a dohromady podle toho, co ti pánové ze sebe dokázali vydat.

Když jsem se jí ptala, proč to dělá, svěřila se mi, že jí to doma s manželem nestačí, že je náročná a hravá. Prozradila dokonce, že je na sexu závislá, a než aby dělala tomu svému peklo z neukojení nebo si dokonce rozbila rodinu s vidinou, že najde nějakého alfáka na pořád, řeší to takhle. Masturbace jí prý nestačí, protože potřebuje mít pocit, že je se skutečným chlapem, vlastně v případě jejích úletů se dvěma chlapy.

Na otázku, kde je sebrala a jestli jsou to pokaždé ti samí, mi odpověděla se smíchem: „Ireno, to víš, že už asi rok jsou to ti samí, ale běda, jak se mi okoukají, to je pak s chutí vyměním. A kdeže je beru? Nedovedeš si představit, kolik se jich dá najít na netu.“

Ten internet mě trochu vyděsil, tak jsem se jí zeptala, jestli se nebojí. Odpověděla: „Čeho, prosím tebe? Na orál i na klasiku vyžaduju kondom a vybírám si jen ženáče, kterým nejde o vztah, ale o pouhý sex.“

Když jsme se loučily, tak se mě zeptala, jestli bych se nechtěla někdy přidat, že čtyřka by byla určitě zajímavá. Odmítla jsem.

Možná si teď řeknete, že mi ta kamarádka navyprávěla jen hromadu pohádek, aby mě něčím ohromila, ale já si to nemyslím. Znám ji už dost dlouho a vím, že je dost praštěná na to, aby tyhle věci opravdu dělala.

Budiž, nesoudím, pokud to dokáže udržet tak, aby si nenabourala rodinu a aby se to její manžel nedozvěděl, tak ať si klidně dělá, co chce. Ale, zas mi promiňte to staropanenské moralizování, sama si neumím představit, že bych byla svému Petrovi i jen „normálně“ nevěrná s jedním chlapem, natož pořádala orgie ve třech. Pro mě je totiž podmínkou sexu láska, dokonce i po tolika létech manželství. Navíc bych v takových chvílích neokázala dát tomu svému míň sama sebe než celých sto procent, a to jak fyzicky, tak i psychicky.