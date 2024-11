Holky, nebojte se felace

Dost mě překvapuje kolik žen, dokonce i mladších ročníku ještě i v dnešní době tvrdí, že felace je pro ně nepřijatelná a něco takového by nikdy nevzaly do úst. Přitom to ono ochotně přijímají do svého mnohem intimnějšího místa.

Jak u mužů, tak i u žen jsem se setkala s názorem, že orální sex, je něco odporně lepkavého, oslizlého, ne-li přímo oplzlého. Většinou to říkají lidé bez fantazie a sexuální hravosti. Tedy ženy, které si pasivně lehnou nejlépe potmě, ještě lépe pod deku a nechají na svém partnerovi, aby se činil sám, jak umí. Případně muži, kterým jde jen o jejich vlastní uspokojení, tedy odbýt si své prostocviky zakončené ejakulací bez ohledu na to, jestli z toho jejich partnerka taky měla nějaké uspokojení.

Na tyhle typy lidí platí jeden starý vtip:

„Miláčku, stalo se něco?“ Ptá se muž uprostřed akce.

„Ne, proč?“

„No, že ses pohnula.“

Felace je příjemným doplňkem milostného aktu, kterým si můžete s chlapem nejen pohrát a třeba cítit, že ho máte na chvilku v moci, ale též si ho vzrušit. Nebo jinak řečeno pomoct mu, když mu to nejde samo od sebe. Tohle se stává dost často i mladším ročníkům a nelze je kvůli tomu podezírat, že už je nepřitahujete. Je to stejné jako cokoli jiného v životě, jednou se daří líp, jindy hůř a ruku na srdce, ani my holky z toho nemáme pokaždé to pravé ořechové. Akorát máme proti chlapům tu výhodu, že to na nás není tak poznat.

Pokud vám zrovna tahle součást mužského těla nechutná nebo pokud si nedokážete představit, že by vám partner stříknul do úst, používejte kondom. Jeden pan mistr bloger zde nakreslil regál kondomů s různými příchutěmi a jedna z nich byla dokonce bůčková. Můžete si tedy vybrat, ale mezi námi, tu bůčkovou bych vám moc nedoporučovala. Bezmyšlenkovitě se zahryznete a způsobíte svému miláčkovi malér.

Nicméně, samozřejmě pouze u partnera, kterému opravdu věříte, bez kondomu je to lepší, bližší, intenzivnější a intimnější pro vás oba. Můžete s přitom s partnerem pohrávat, třeba chvíli tak, chvíli onak, nebudu psát jak, abych z toho nedělala porno.

Holky, co si budeme nalhávat, i pro nás je příjemné a vzrušující, když si s námi partner hraje ústy v intimních partiích, tak proč mu to neoplatit. Průšvih je, když to jeden s potěšením pasivně přijímá, ale aktivně to tomu druhému není ochoten poskytnout. Nezáleží na tom, jestli je tím neochotným (nebo neschopným?) muž či žena, ale v extrému může taková nevyváženost vést až k rozpadu vztahu nebo k nevěře.

Věřím, mladé holky i zralé dámy, že zrovna vy do téhle skupiny nepatříte a felaci si užíváte nemenší mírou než váš partner, kterému ji poskytujete. Pokud však ne, nechci vás nutit, ale aspoň to vyzkoušejte. Není na tom nic špatného, jeho určitě potěšíte, a jestli je to normální nesobecký mužský, s radostí vám oplatí podobnou mincí.