Holky, jestli vás trápí povislá prsa, tak to neberte jako problém

Dnes jenom takový krátký postřeh. Holt, sedíte-li v kase supermarketu, mimoděk toho postřehnete víc než dost a ne vždy se vám to musí líbit.

„Měla by sis nechat udělat plastiku nebo aspoň nosit push-upky, vždyť máš ty svý prsiska až někam pod pupek!“ Tuhle nelichotivou větu polohlasně syknul starší muž své partnerce, když spolu vyndávali zboží na pás a ona náhodou zavadila svým poprsím o jeho ne zrovna nejmenší břicho. Jen slušnost a povinnost chovat se uctivě k zákazníkům mi zabránila v tom, abych mu odsekla něco peprného.

Ta dáma měla opravdu velká ňadra a vzhledem ke svému věku ne zrovna pevná, takže jí skutečně dosahovala hodně dolů. Dlužno říct, že podobně na tom jsou nejen starší ženy, ale mnohdy i ty mladší, kterým příroda prostě takový tvar prsů nadělila. Lze to samozřejmě řešit, jak už onen muž podotkl, příslušnou podprsenkou nebo dokonce plastikou. Otázkou však je proč?

„Hergot, ta má ale pěkný kozy,“ slýcháváme občas od mužů a jejich chvála nesměřuje vždy jen k ženám s pevným poprsím. Podle mě je hodnocení poprsí podle pevnosti jen takový poněkud nešťastný společenský zvyk, odkoukaný z filmů, módních přehlídek, soutěží o královny krásy, a podobně. Skutečnost je totiž poněkud jiná, mnohým mužům se povislá prsa u žen líbí a měli-li by si vybrat, dali by přednost jejich nositelkám před těmi s „komerčně správně krásnými,“ tedy pevnými, odpusťte mi ten zvláštní obrat.

Podle mého názoru je pro ženu mnohem důležitější její vlastní pocit, než nějaké společensky zažité posuzování. Pokud se ta dáma před pokladnou cítila dobře a sebejistě bez ohledu na to, kam až její ňadra dosahovala, pak je to v pořádku a jestli se to jejímu manželovi nelíbilo, problém je na jeho straně. To platí obecně, holky s volným poprsím, ať už jste mladé nebo méně mladé, vykašlete se na nějaké konvenční hodnocení, zařiďte se podle sebe, noste si to, co vám nejvíc vyhovuje a v čem jste sebejisté. Máte-li partnera, kterému na vás záleží, tak to určitě ocení a je-li navíc milovníkem tohoto ženského atributu, bude to příjemný bonus navíc jak pro vás, tak i pro něj.

Na závěr si dovolím trochu prostořekosti. Nebýt vázána povinností chovat se zdvořile k zákazníkům, odsekla bych tomu pánovi před pokladnou: „No, jen jestli vy sám byste nepotřeboval nějaký push-up nebo plastiku tam dole!“